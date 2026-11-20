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ATP Finals Finale Alexander Zverev 1 6 7 Ben Shelton 4 2 6 Statistiche e andamento

Anche se ciascun incontro di singolare è durato solo due set gli spettatori delle ATP Finals di giovedì hanno visto un tennis decisamente migliore rispetto a quelli dei giorni precedenti.

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Alla fine si sono qualificati per le semifinali i due grandi favoriti del gruppo McEnroe, sia Ben Shelton che ha battuto Rafa Jodar 76 (10-8) 7-5, sia Sasha Zverev che superando Arthur Fils 6-4 7-6 (8-6) ha vinto 21 partite nei Masters di fine stagione eguagliando il numero dei successi di Rafa Nadal, con la sostanziale differenza che il tedesco ha vinto due edizioni delle finali ATP (a Londra e a Torino) mentre il maiorchino non ne ha vinta neppure una.

Insomma tre dei quattro esordienti in questo particolare tipo di torneo (Cobolli, Jodar e Fils) sono già finiti fuorigioco, e il quarto, Frances Tiafoe, dovrà sovvertire il pronostico e battere stasera dopo le 20,30 Daniil Medvedev se non vorrà andare a fare compagnia agli altri tre.

In teoria tutti e due gli sfidanti del match serale potrebbero raggiungere le semifinali nel caso che Carlos Alcaraz non si sentisse di continuare a giocare, anche se apparentemente l’esame della risonanza magnetica non gli ha imposto lo stop. E’ vero peraltro che Carlos per questo finale di stagione aveva due obiettivi principali: vincere per la prima volta le finali ATP e vincere per la prima volta anche la Coppa Davis. Per centrare il doppio obiettivo però dovrebbe giocare sei partite, 3 a Torino e 3 a Bologna. Contro dei giocatori temibili, non Cicirinella. Insomma, per decidersi a tentare l’avventura Carlos dovrebbe sentirsi proprio a posto. Al riparo da qualsiasio rischio e io non credo che lo sia. Vedremo oggi pomeriggio contro Cobolli il quale oggi potrà giocare libero da ogni tipo di pressione ma contro il tennista che molti consideravano il favorito del torneo. Non io che sono rimasto maggiormente impressionato da Zverev che ha raggiunto per la quinta volta le semifinali nei Masters di fine stagione – e per la seconda senza perdere un set – e che fin qui non ha mai perso il servizio. Non lo ha perso neppure Alcaraz, a dire il vero, ma ha giocato un match in meno fin qui.

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Contro Fils, che pure si è dato da fare per impegnarlo al massimo, senza arrendersi neppure quando si è trovato sotto 6-1 nel tiebreak del secondo set e difatti gli ha annullato 5 matchpoint (di cui tre con il passante di dritto, due incrociati e un lungolinea) prima di sbagliare un rovescio slice dopo un lungo scambio sul 6 pari e il servizio di Zverev allora sul 7-6 è stato una mezza sentenza. Zverev ha chiuso il sesto matchpoint con una volée di rovescio piuttosto facile. Va detto però che in precedenza – prima del tiebreak – Fils si era procurato sul 6-5 in modo assai brillante un setpoint che tanto per cambiare Zverev ha annullato con il servizio. Il tedesco aveva concesso nei suoi turni di battuta 4 punti nel primo set e 9 nel secondo.

Zverev era piuttosto nervoso, si lamentava in continuazione con il suo angolo attribuendo al padre come al fratello chissà quali colpe ogni volta che sbagliava un dritto. E ne ha sbagliati diversi. Misha gli suggeriva di mettersi un pochino più di fianco, di muovere di più le spalle…ma certo l’altro giorno contro Medvedev si era visto un altro Zverev.

La partita fra Shelton e Jodar – sfida inedita ma che rivedremo chissà quante volte – è stata più bella, migliore tecnicamente. Nel primo set il solo a conquistarsi palle break, due, era stato Jodar, sul 2 pari, ma anche Shelton come Zverev quando deve fare ricorso al servizio nei momenti importanti immancabilmente ci riesce.

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Sotto 4-2 e 5-3 nel tiebreak Jodar ha fatto partire un missile di risposta sul 3-5 che ha lasciato impietrito Shelton. E così lo spagnolo, recuperato lo svantaggio, ha avuto chance di aggiudicarsi il set, ma non ha saputo trasformare i due setpoint, sul 6-5 e sull’8-7 del tiebreak. Indovinate che cosa ha fatto Shelton? Servizio vincente sul 5-6, ace sul 7-8 seguito da un altro ace. Così quando Jodar ha commesso un grave gratuito di rovescio Shelton è salito sul 9-8 e lì ha sparato una caracca che non ha dato tempo a Jodar per riprendersi dall’esecuzione del suo servizio e così ha steccato il dritto. Addio primo set. E con un break subito nel terzo game del secondo il match sembrava finito. Invece l’ottavo game, altamente spettacolare, con grandi scambi e il pubblico che tifava Jodar sia perché voleva vedere il terzo set sia perché il giovanissimo spagnolo piace alla gente (anche se quando viene in conferenza stampa ricorda molto Sinner…cioè gli si devono strappare le parole con il cavatappi), ha rimesso tutto in discussione. Accanto a colpi molto spettacolari, con le solite randellate mancine di Shelton che appena si apre il campo fa fare il tergicristallo a Jodar, c’erano anche errori un po’ da junior, sia da parte dell’americano che da parte dello spagnolo. Ma la partita era godibilissima e sul 5 pari Jodar ha perso il servizio a seguito di due scambi infiniti e bellissimi, davvero pazzeschi. Qualche volta Jodar si è affidato alla palla corta, ma senza troppo successo, mentre papà Shelton – stavolta orfano di Juan Carlos Ferrero – incoraggiava il figlio con la solita elegante compostezza. Shelton con i suoi 24 anni è il più giovane americano a qualificarsi per le semifinali delle ATP Finals dal 2004 quando ci andò Andy Roddick.

Dal momento che i due match hanno tutto sommato rispettato il pronostico, direi che forse la principale sorpresa della giornata l’ha procurata Filippo Volandri che, preso fra l’incudine e il martello non ha voluto rinunciare …al martello. Cioè a Matteo Berrettini. E per fargli posto, non potendo estromettere il n.6 del mondo Cobolli grande protagonista della vittoria di Coppa Davis di un anno fa, non sentendosi di deludere le aspirazioni di Darderi che ha scelto il nostro tricolore invece che la bandiera biancoceleste – n.21 del mondo e 16 nel corso della stagione dopo la semifinale raggiunta a Roma – e trovandosi in imbarazzo con Musetti che nell’ultimo mese è stato il migliore degli azzurri, ha optato per lasciare fuori il tennista meno …scomodo, Simone Bolelli. Quest’ipotesi io l’avevo accennata nel mio editoriale di ieri, potete controllare. Avevo ricordato che a Montecarlo Berrettini in coppia con Vavassori aveva battuto Norrie e de Minaur, prima di perdere con Heliovaara e Patten. E’ certamente vero che ultimamente le prestazioni di Bolelli sono stati assai deludenti. L’età, 41 anni, non aiuta a certi livelli. E credo che il primo a rendersene conto era stato Vavassorri, in crescita invece come doppista. Infatti dal 2027 Vavassori giocherà – stando a destra – con il salvadoregno Arevalo, uno dotato di una risposta fulminante. Insomma Volandri ha scelto 4 singolaristi e un doppista, sacrificando il più anziano della compagnia e un giocatore che, pur estromesso, non è il tipo da fare né da suscitare polemiche. Volandri avrà il compito di ricreare una buona atmosfera all’interno della squadra, soprattutto fra Musetti e Berrettini. E comunque dovrà scegliere sulla base di allenamenti non sempre chiarificatori, chi mettere in campo dalla partita di semifinale (forse la Cechia più che il Canada). Poi si vedrà, in caso di vittoria, chi avrebbe più chances contro la Spagna se dovesse essere la Spagna la squadra finalista. Ma con Alcaraz o senza Alcaraz?

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