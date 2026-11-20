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Il futuro del tennis passa da Torino. Come da programma, i membri dell’ATP si sono riuniti nel capoluogo piemontese durante la sacra settimana delle Nitto ATP Finals, discutendo del piano OneVision, che cambierà le sorti della disciplina a partire dal 2028. Nel comunicato rilasciato dall’ATP, si evincono sostanziali progressi circa le condizioni economiche degli atleti, con oltre 350 milioni di dollari per i giocatori, da sommare ai montepremi del Grand Slam, superando dunque il mezzo miliardo di dollari.

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Guadagni minimi previsti

Il piano OneVision non tutelerà soltanto l’élite, ma migliorerà sensibilmente le condizioni dei tennisti che albergano in top 100, estendendosi ai primi 250 giocatori del ranking. Verrà garantito un adeguato compenso minimo, secondo il quale: i primi 100 in classifica dovrebbero guadagnare almeno 1,1 milioni di dollari (con un aumento del 39% rispetto al 2025), i primi 175, 450.000 dollari (con un aumento del 47%) e i primi 250, 250.000 dollari (con un aumento del 67%). Si legge, inoltre, in una nota del comunicato che “ATP Ventures è stata approvata all’unanimità, riunendo ATP Media, Tennis Data Innovations (TDI) e l’attività centrale di sponsorizzazione del Tour. Per la prima volta, i diritti relativi a media, dati e sponsorizzazioni centrali detenuti da ATP Media, Tennis Data Innovations (TDI) e l’ATP Tour saranno riuniti sotto un unico tetto. ATP Ventures creerà un punto di riferimento unico progettato per accelerare la commercializzazione dei diritti del Tour, nel perseguimento della missione dell’ATP, e per migliorare l’esperienza dei tifosi e dei partner in ambito mediatico, dei dati e delle sponsorizzazioni”.

ATP Bonus Pool

Tra le principali novità v’è anche l’ATP Bonus Pool da 50 milioni di dollari, “Un bonus di fine anno legato alla classifica da 25 milioni di dollari e 26 milioni di dollari destinati alle pensioni dei giocatori. Insieme ai montepremi in loco e alla ripartizione degli utili dei tornei, ciò costituisce il compenso totale per i giocatori dell’ATP, pari a oltre 350 milioni di dollari”. Inoltre, nella nota del comunicato si legge: “Il montepremi ATP Bonus Pool crescerà fino a 50 milioni di dollari, più che raddoppiando gli attuali 21,5 milioni di dollari. I pagamenti andranno ai giocatori classificati tra i primi 30 della classifica PIF ATP alla vigilia

di ogni torneo ATP Masters 1000 obbligatorio, con il numero 1 al mondo che avrà diritto a 2 milioni di dollari per evento. L’attuale requisito minimo di cinque eventi verrà eliminato, consentendo ai giocatori di guadagnare fin dal primo torneo ATP Masters 1000 obbligatorio a cui partecipano”.

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Bonus di fine anno

L’ATP ha deciso di introdurre anche un altro bonus che possa dare sostegno ai primi 250 del ranking: “Un nuovo bonus di fine anno legato alla classifica metterà a disposizione 25 milioni di dollari ai giocatori che si classificheranno tra i primi 250 della classifica PIF ATP e che soddisfino un requisito di partecipazione, aiutandoli a far fronte ai costi delle competizioni nel Tour. A partire dal 2028, ulteriori 26 milioni di dollari saranno destinati al programma pensionistico dei giocatori, estendendo tale sostegno oltre la loro carriera agonistica”.

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Le parole di Gaudenzi

“OneVision ha garantito maggiore trasparenza, compensi record per i giocatori e un modello economico più solido per il

Tour. Questa nuova fase si basa su tali progressi, aumentando i guadagni minimi ed estendendo il sostegno alla carriera a tutto il gruppo dei giocatori. Il bonus legato alla classifica di fine anno è una componente fondamentale di tale sostegno alla carriera. I costi per competere ai massimi livelli sono significativi e vogliamo che un numero maggiore di giocatori disponga del sostegno finanziario e della certezza necessari per investire nelle proprie squadre, nella propria preparazione e, in ultima analisi,

nelle proprie carriere. La prossima fase di OneVision rafforza il nostro prodotto, mentre ATP Ventures

trasformerà il modo in cui lo proponiamo sul mercato. Riunire ATP Media, TDI e la nostra attività centrale

di sponsorizzazioni sotto un’unica strategia commerciale coordinata ci offre un’enorme opportunità per far crescere il Tour, raccontare una storia più avvincente sui nostri giocatori e avvicinare i tifosi a questo sport”.

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