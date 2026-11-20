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Sono giorni scoppiettanti per il tennis italiano. Gli argomenti di campo si dividono tra le ATP Finals, che si avviano a conclusione, e la Final Eight di Coppa Davis, al via tra pochi giorni in quel di Bologna. La connessione è Flavio Cobolli, che, terminata l’avventura a Torino, è chiamato a guidare la squadra azzurra alla caccia della quarta Insalatiera consecutiva.

Non solo tennis giocato, però. A infiammare il clima in casa Italia sono anche le dichiarazioni rilasciate dai protagonisti. Su tutti, Adriano Panatta e Angelo Binaghi. L’ex campione azzurro ha criticato a più riprese l’organizzazione delle Finals. La risposta del presidente della FITP non ha tardato ad arrivare. In un’intervista concessa a “Repubblica” il massimo esponente federale ha toccato molteplici temi. Da Jannik Sinner al paragone con il calcio.

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Binaghi: “Il tennis italiano è dipendente da Sinner”

L’infortunio di Sinner è un argomento delicato, non solo perché da luglio il campione altoatesino è impossibilito a scendere in campo e la data del rientro è tutt’altro che certa. Il tennis tricolore senza il suo numero 1 perde il suo faro. Senza quella luce, l’interesse è andato scemando.

“Non immaginavo quanto fossimo dipendenti da lui“ ha confessato Binaghi. “Ogni settimana, da decenni, analizzo tutti i dati del nostro tennis. Ma la sua assenza si è fatta sentire molto più del previsto. Basta controllare gli ascolti: senza di lui, sono meno della metà“. Non importa se il movimento azzurro annovera grandi personalità e altrettanti buoni giocatori. “Gli altri azzurri sono tra i migliori del mondo: Cobolli piace ad alcuni perché è un lottatore, gli esteti s’innamorano di Musetti, per molti Berrettini resta un idolo. Ma Jannik coinvolge tutti, compresi quegli italiani che fino a 3-4 anni fa sapevano poco di tennis“.

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Secondo il presidente della Federtennis le ragioni sono da ricercarsi non solo nei prestigiosi successi di Sinner, ma anche nel personaggio e nella narrazione che hanno colpito gli spettatori, anche i meno avvezzi al tennis, e scatenato emozioni positive. Proprio com’è stato per Alberto Tomba e Valentino Rossi, capaci di rendere pop due discipline che in Italia non andavano per la maggiore. Inoltre, Binaghi ha ammesso di non sapere quando Jannik tornerà a giocare.

Binaghi risponde a Panatta

In seguito, Binaghi si è dedicato a Adriano Panatta, con una risposta destinata a far discutere.

Innanzi tutto, il capo della FITP ha chiarito come la velocità del campo dell’Inalpi Arena sia uguale a quella dello scorso anno – in realtà il CPI indicherebbe altro -, tanto che nessun giocatore si è lamentato della superficie. “Nel contratto con cui l’ATP ci ha affidato le Finals, ci sono tre vincoli precisi: proprio per garantire l’imparzialità sulle condizioni di gioco decidono loro le palle, il campo e la show production“.

Poi ha rincarato la dose, reagendo alle dichiarazioni dell’ex tennista azzurro, che ha definito “volgare” lo spettacolo delle ATP Finals con discoteca e luci. “Secondo me, erano volgari gli Internazionali d’Italia quando il direttore aveva creato a latere un villaggio – una vera discoteca – aperto fino alle 4 del mattino, e che drenava interessi rispetto al tennis. Soprattutto, era volgare quando abbiamo scoperto che il direttore del torneo percepiva somme di denaro dai fornitori che avrebbe dovuto controllare. È per questo che abbiamo cambiato direzione e cacciato il direttore, condannato poi a 2 anni di squalifica dal CONI”.

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Il paragone con il calcio

Infine, Binaghi ha espresso la propria opinione circa l’ormai inflazionato paragone tra tennis e calcio, fattosi più aspro da quando la FITP ha superato per numero di tesserati la FIGC.

“Dal punto di vista dei risultati sportivi, non c’è paragone“ ha detto. Economicamente parlando, invece, nonostante l’avvicinamento del 2026, l’impatto del pallone è ancora di gran lunga superiore. “Le squadre di calcio rappresentano l’identità dei territori, hanno un coinvolgimento nei confronti della popolazione che è difficilmente raggiungibile da uno sport individuale”.

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“Del coinvolgimento non mi frega niente” ha concluso il presidente. “A loro interessano gli spettatori: i club di calcio sono SPA, devono guadagnare. Io punto ai praticanti: butterei a mare 10 tifosi per avere un praticante in più. Al calcio interessano i tifosi, forse quelli che guardano lo sport sono una rottura di scatole: invece, io devo trasformare i tifosi in praticanti. E in questo, ho dimostrato di essere molto più bravo di tutti“.

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