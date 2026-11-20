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ATP Finals 2° set Carlos Alcaraz 3 6 2 Flavio Cobolli 6 4 0 Statistiche e andamento

Mentre il torneo dei maestri attende il nome del quarto semifinalista dell’edizione 2026 delle ATP Finals, l’Italtennis guarda già oltre, accantonando la debacle torinese di Cobolli e spostando l’attenzione su Bologna, dove si disputeranno le finali della Davis Cup. Capitan Volandri, presente nel corso della settimana all’Inalpi Arena, ha effettuato un cambio affatto banale nello scacchiere tricolore, ufficializzato nella giornata di giovedì. Matteo Berrettini prenderà il posto di Simone Bolelli, non brillante, per la verità, nella triplice uscita del round robin al fianco di Andrea Vavassori, confermato per Bologna. The Hammer verrà quasi sicuramente chiamato in causa qualora dovesse disputarsi il doppio decisivo in un qualunque tie, inoltre, la scelta di Volandri strizza l’occhio anche al singolare. Con un Flavio giunto allo stremo delle forze in questo rush finale della stagione, il martello di Matteo potrebbe tornare utile. Fungendo da ulteriore opzione per sopperire al poco feeling di Luciano Darderi col veloce indoor. Senza Jannik Sinner bisogna reinventarsi, e alla Coppa Davis, e alle ATP Finals, dove la mancanza dell’altoatesino si è sentita particolarmente, dato che chi ha raccolto la sua eredità – Cobolli in singolare, Vavassori/Bolelli in doppio – non si è dimostrato all’altezza del palcoscenico. Cobbo, già aritmeticamente eliminato, ha ancora uno scontro per riconquistare gli spalti dell’Inalpi, ed è anche il più complicato, contro Carlitos Alcaraz. Lo spagnolo non è affatto sereno nelle ultime ore, a causa di un fastidio alla coscia che lo ha quasi portato ad un passo dalla bandiera bianca. Ecco come ha reagito la stampa italiana al valzer di notizie:

Massimo Calandri su ‘La Repubblica’: “Stringete i denti, ragazzi. Si può fare”

Massimo Calandri su “La Repubblica” scrive di una flotta tricolore che avrebbe disperatamente bisogno di Sinner per quest’edizione di Davis: “Uno in questi giorni ha dei problemi con i muscoli di una coscia. Un altro è reduce da una stagione da convalescente. Il terzo, poverino, è acciaccato da almeno cinque anni. […] Moschettieri azzurri di un’Italia che tra pochi giorni si presenta alle Final 8 della Davis di Bologna con tre titoli consecutivi in bacheca, ma pure la consapevolezza che questa sarà l’edizione più difficile di tutte. Determinati. E molto provati, dopo tante battaglie sportive. Orfani di un certo Sinner, che magari l’anno scorso non c’era ed è andata bene lo stesso, però questa volta farebbe maledettamente comodo“.