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Dietro un match, una polemica, una statistica o una coincidenza c’è una spiegazione inutilmente complessa o qualcosa di reale? “La racchetta di Occam” è la rubrica nata per provare a rispondere a questa domanda secondo il principio attribuito a Guglielmo di Occam: “Non bisogna moltiplicare gli elementi più del necessario”.

Il 12 luglio scorso, Jannik Sinner ha sollevato il trofeo di Wimbledon, il secondo consecutivo. Da allora non ha più giocato. Il 6 ottobre, sui suoi canali social, l’azzurro ha annunciato la fine della sua stagione spiegando che il ginocchio ha bisogno di un percorso terapeutico. Tra le due date, Jannik annunciava un forfait dopo l’altro, a partire da Montreal per “prendermi cura della mia salute”, seguito da Cincinnati, quando citava per la prima volta il motivo specifico: “Il ginocchio destro mi sta dando problemi”. Da quel momento la necessità di riempire le pagine ha esatto – giusto o meno che sia – diagnosi precise e analisi a tutto campo pur in assenza di diagnosi tout court comunicate dall’interessato o dal suo staff. Alimentando il vortice di commenti degli appassionati.