Amiche e amici di Ubitennis, buon pomeriggio e benvenute/i alla diretta LIVE della sesta giornata delle ATP Finals 2026. Il programma di singolare prende avvio, come di consueto, alle ore 14, con una sfida irrilevante ai fini della classifica del Gruppo Ivan Lendl. Carlos Alcaraz, infatti, è già certo di un posto in semifinale da vincitore del round robin e se la vedrà con Ben Shelton. Flavio Cobolli, invece, non ha alcuna possibilità di sovvertire il proprio destino, con l’eliminazione ufficializzata dalla sconfitta in due set con Frances Tiafoe. Non prima delle 20.30, poi, proprio lo statunitense se la vedrà con Daniil Medvedev; in palio c’è la semifinale con Alexander Zverev. Seguite con noi tutti gli aggiornamenti.