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Chi vince il 2° set?Alcaraz-Cobolli
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- 1° set · l'ha vinto Alcaraz (pochi voti per le percentuali)
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6-42-0
Alcaraz conferma il break
Cobolli prova a non lasciare scappare Alcaraz nel punteggio, ma non va oltre il 30-30
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6-41-0
Break Alcaraz
Come in avvio di primo set, Alcaraz si procura subito una palla break con un contropiede micidiale. Cobolli non riesce a difendersi dall’ennesima risposta arrembante e cede il servizio nel primo gioco
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6-4
Set Alcaraz
Carlos Alcaraz sigilla il primo set per 6-4 in 41 minuti. Lo spagnolo non palesa particolari problemi fisici; la strategia è, però, chiara: limitare al massimo gli spostamenti inutili e accorciare i punti con accelerazioni fulminee per non gravare sulla gamba
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5-4
Cobolli cancella due set point
Il n. 6 del mondo prolunga il parziale con tanto carattere. Tre risposte vincenti regalano ad Alcaraz il set point, ma Cobolli gli serve al corpo e ne propizia l’errore. Carlos spreca anche una seconda chance di chiudere il set, fallendo ancora nel far partire lo scambio
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5-3
Primo momento di difficoltà al servizio per Alcaraz
Nel primo momento di difficoltà di Alcaraz al servizio, Cobolli non approfitta di un interessante 15-30 e seconda. A tradirlo, come contro Tiafoe, è il rovescio. Nonostante i vantaggi, Carlos gestisce la situazione e nega all’avversario l’occasione di controbreak
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4-3
Cobolli salva due palle del doppio break
Alcaraz torna a premere sull’acceleratore. A Cobolli non basta un gran rovescio lungolinea sul 30-30: dapprima è costretto ai vantaggi, poi l’ennesima risposta vincente di Carlos propizia la palla del doppio break. Lo spagnolo, però, incappa in uno dei pochi errori della sua partita, insaccando il rovescio in rete. Flavio si salva anche una seconda volta, prima di portarsi 4-3
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4-2
Alcaraz mantiene il vantaggio
Carlitos ha la soluzione a ogni tentativo di Cobolli: se la risposta arriva profonda, gioca di controbalzo; se Flavio non colpisce bene, risolve con una smorzata. Sul 40-0 cede due quindici con altrettante disattenzioni, ma chiude il game con un’accelerazione poderosa di diritto
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3-2
Cobolli tiene il servizio
L’azione di Cobolli inizia a salire. L’azzurro tiene qualche scambio da fondo e riesce a comandare con il diritto; dopo il break incassato a freddo, le difficoltà al servizio sono passate, ora la missione è scardinare i turni di Alcaraz
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3-1
Alcaraz ancora perfetto al servizio
Non accenna a cali Alcaraz, che tiene ancora il servizio a 15. Con la prima si aiuta e quando parte lo scambio le accelerazioni sono puntuali
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2-1
Cobolli si iscrive al match
Flavio si sblocca. La chiave per non incorrere in turni di servizio difficili è tenere alta la velocità della prima di servizio, perché la risposta di Alcaraz è affilata
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2-0
Alcaraz conferma il break
Alcaraz conferma il break a 15, dando continuità all’inizio a tutta carica. Cobolli prova a farsi sentire con una risposta vincente, ma la sensazione è che debba ancora entrare in partita a pieno regime
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1-0
Break Alcaraz!
Alcaraz si prende subito due palle break. La prima sfuma con una risposta lunga, mentre sulla seconda impatta alla grande con il diritto sulla prima di servizio di Cobolli. Nel primo gioco Carlos non pare manifestare troppi problemi negli spostamenti e da fondocampo fa subito la differenza
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Alcaraz e Cobolli in campo per il riscaldamento
Flavio Cobolli e Carlos Alcaraz entrano in campo per il riscaldamento. Il n. 3 del mondo ha la coscia sinistra fasciata, oltre alla fasciatura al ginocchio destro presente sin dall’inizio del torneo. 1-0 i precedenti in favore dello spagnolo
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Le condizioni di Alcaraz
Nella giornata di giovedì, oltre ai verdetti del Gruppo John McEnroe, a tenere banco sono state le notizie circa l’infortunio di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo sarà regolarmente in campo contro Flavio Cobolli; questa partita scioglierà le riserve sulle sue condizioni
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L'editoriale del Direttore
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Amiche e amici di Ubitennis, buon pomeriggio e benvenute/i alla diretta LIVE della sesta giornata delle ATP Finals 2026. Il programma di singolare prende avvio, come di consueto, alle ore 14, con una sfida irrilevante ai fini della classifica del Gruppo Ivan Lendl. Carlos Alcaraz, infatti, è già certo di un posto in semifinale da vincitore del round robin e se la vedrà con Ben Shelton. Flavio Cobolli, invece, non ha alcuna possibilità di sovvertire il proprio destino, con l’eliminazione ufficializzata dalla sconfitta in due set con Frances Tiafoe. Non prima delle 20.30, poi, proprio lo statunitense se la vedrà con Daniil Medvedev; in palio c’è la semifinale con Alexander Zverev. Seguite con noi tutti gli aggiornamenti.