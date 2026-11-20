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In attesa del Ponte sullo Stretto, ce n’è uno immaginario che collega Torino con Reggio Calabria e se la prima applaude i maestri del presente, Reggio Calabria si prepara ad accogliere quelli del futuro. In mezzo ci sono più di mille chilometri, ma soprattutto una scelta che racconta molto della direzione intrapresa dal tennis italiano. Perché se le ATP Finals rappresentano il punto più alto di un movimento che negli ultimi anni ha saputo conquistare risultati e visibilità, le Next Gen ATP Finals sono il luogo nel quale quel movimento deve continuare a costruire il proprio domani e dopo gli anni milanesi, l’edizione torna in Italia, guardando al sud.

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Nel pomeriggio di venerdì 20 novembre, nella sala conferenze dell’Inalpi Arena di Torino, è stata presentata ufficialmente l’edizione 2026 delle Next Gen ATP Finals, in programma dal 9 al 13 dicembre sul veloce indoor del PalaCalafiore di Reggio Calabria. Un ritorno in Italia dopo le cinque edizioni disputate nel capoluogo lombardo tra il 2017 e il 2022, con l’interruzione del 2020 dovuta alla pandemia, e soprattutto il primo approdo della manifestazione nel Mezzogiorno.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della FITP Angelo Binaghi, il CEO dell’ATP Eno Polo, il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, quello del Piemonte Alberto Cirio e il giovane talento azzurro Federico Cinà. Proprio quest’ultimo è stato protagonista di uno degli annunci più attesi: saranno due gli italiani a prendere parte al torneo, con Cinà qualificato attraverso la Race e il diciannovenne pugliese Pierluigi Basile ammesso grazie a una wild card.

Binaghi: “Il futuro passa ancora dai giovani”

Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel ha spiegato le ragioni che hanno portato a riportare in Italia una manifestazione che, proprio a Milano, aveva contribuito a scrivere le prime pagine della sua storia.

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“Siamo contentissimi, non vediamo l’ora di poter arrivare a Reggio Calabria per le Next Gen ATP Finals: credo che sarà un grande spettacolo”, ha esordito Binaghi, individuando tre motivi alla base della scelta.

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Il primo riguarda proprio l’esperienza milanese, quando il tennis italiano non poteva ancora contare sull’organizzazione delle ATP Finals e proprio attraverso il torneo riservato agli Under 20 iniziava a familiarizzare con un evento internazionale di alto livello.

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“Questo è un torneo che abbiamo lanciato e valorizzato grazie all’ATP a Milano in un quinquennio che non ci vedeva ancora protagonisti con le ATP Finals, ma che ci ha permesso di imparare tante cose che poi abbiamo portato a Torino in una manifestazione più grande”.

E poi c’è il capitolo dei giocatori, perché da quel palcoscenico sono passati alcuni dei protagonisti del tennis italiano contemporaneo. A cominciare, naturalmente, da Jannik Sinner, vincitore nel 2019 grazie a una wild card.

“Quel quinquennio ci ha permesso anche, tramite il torneo, di valorizzare grandi talenti italiani, e non solo. Ricordo che Sinner ha avuto una wild card ed ha vinto il torneo, poi da là sono passati Cobolli, Musetti, Arnaldi e tutti gli altri”.

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Il secondo motivo, nelle parole del presidente federale, riguarda invece una necessità che non può essere oscurata dai risultati degli ultimi anni: continuare a investire sul ricambio generazionale.

“Il nostro obiettivo, nonostante tutti i successi di questo momento straordinario del tennis italiano, deve continuare sempre a essere l’attenzione ai giovani, nel reclutamento e nel Settore Tecnico”. Un messaggio particolarmente significativo in una stagione nella quale il movimento azzurro ha raggiunto livelli di popolarità impensabili soltanto pochi anni fa. Perché vincere è importante, ma creare le condizioni affinché si continui a farlo lo è altrettanto.

“Portare il tennis al Sud è una questione di giustizia”

È però il terzo motivo quello che restituisce maggiormente il significato della scelta di Reggio Calabria. Una questione geografica, certamente, ma anche economica e sociale.

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“Sono molto contento, anche come uomo del Sud, che si giochi a Reggio Calabria, per una questione di giustizia. Il tennis italiano oggi ha un impatto sul territorio di notevole entità, crea ricchezza per le comunità che ospitano questo tipo di gare, e credo che questa opportunità debba essere equamente distribuita dal nord al sud”, ha spiegato Binaghi.

Un ragionamento che inserisce le Next Gen ATP Finals in una strategia più ampia di distribuzione dei grandi appuntamenti sportivi sul territorio nazionale. Dagli Internazionali d’Italia a Roma alle ATP Finals di Torino, passando per la Coppa Davis a Bologna e gli appuntamenti delle isole, l’obiettivo dichiarato è quello di trasformare il tennis in una risorsa capace di produrre benefici anche al di fuori dei campi.

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Il presidente FITP ha inoltre sottolineato la necessità di accompagnare questa crescita con nuovi investimenti nell’impiantistica, soprattutto in una fase nella quale la domanda di strutture dedicate al tennis e al padel continua ad aumentare.

Cinà e Basile, due ragazzi del Sud per il futuro azzurro

Se il ritorno in Italia delle Next Gen rappresenta una notizia importante, la presenza di due italiani offre alla manifestazione un interesse ancora maggiore.

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Federico Cinà, palermitano, ha conquistato sul campo la qualificazione, raggiungendo proprio quell’obiettivo che aveva indicato tra le priorità della propria stagione. Un traguardo che assume un valore ulteriore considerando il percorso di crescita del giovane siciliano, chiamato adesso a confrontarsi con alcuni dei migliori talenti della sua generazione.

Già a marzo, in un’intervista ripresa da Ubitennis, Cinà aveva individuato nella qualificazione alle Next Gen uno degli obiettivi del suo 2026. Un desiderio che adesso è diventato realtà.

Accanto a lui ci sarà Pierluigi Basile, diciannovenne di Martina Franca, al quale la Federazione ha assegnato una wild card. Due ragazzi del Sud, dunque, protagonisti di una manifestazione che proprio al Mezzogiorno vuole offrire una nuova vetrina internazionale. Una coincidenza geografica che non è sfuggita neppure ai rappresentanti delle istituzioni presenti a Torino.

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Cannizzaro: “Reggio non è pronta, è prontissima”. Occhiuto incorona Binaghi

Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha rivendicato con entusiasmo la capacità della città di ospitare un appuntamento di questa portata.

“Una grande occasione, una grande possibilità per il Sud, per il Paese, ma fatemi dire in modo particolare per la mia e per la nostra Reggio Calabria che non vede l’ora di accogliere positivamente questa opportunità, questa vetrina internazionale. Reggio non è pronta, Reggio è prontissima”.

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Il primo cittadino ha insistito sulla necessità di considerare l’evento non soltanto come una manifestazione sportiva, ma anche come un banco di prova organizzativo e un’occasione per superare alcuni luoghi comuni legati al territorio.

E rivolgendosi direttamente a Cinà, ha aggiunto: “Noi tifiamo per gli italiani quindi Reggio tiferà per te, poi tu sei di Palermo, quindi profondo Sud, porterai in alto sicuramente l’Italia”. Ancora più colorito l’intervento del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha voluto rendere omaggio al lavoro della Federazione attraverso un paragone destinato a far discutere.

“Credo che tra quelli che governano lo sport in Italia lui in qualche modo è il ‘Sinner’, per quello che è riuscito a fare non solo grazie a Sinner ma anche per la capacità che ha avuto di fare del tennis un volano di attenzione, di interesse e anche di marketing territoriale”. Per Occhiuto, la Calabria può candidarsi a diventare una regione simbolo del futuro del tennis italiano.

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“Se il Piemonte è la regione del presente del tennis, noi ci candidiamo ad essere la regione del futuro”, ha spiegato, ricordando anche il valore promozionale di un evento seguito da 45 Paesi. Poi un riferimento ai due italiani: “Federico Cinà è siciliano, quindi in qualche modo è cugino, ci separa solo un pezzo di mare. Ma anche Pierluigi Basile è meridionale, perché è di Martina Franca”.

E per Cinà è arrivato persino un incoraggiamento che richiama uno dei simboli della città: “Saluteremo i campioni del futuro e li saluteremo vicino ai Bronzi di Riace, che sono due guerrieri, quindi Federico, guerriero anche a Reggio Calabria con NextGen, senza caricarti di responsabilità”.

Da Torino a Reggio Calabria, un ponte che guarda oltre il 2030

Anche Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, ha sottolineato l’importanza di costruire eventi capaci di generare ricadute economiche e turistiche, ricordando quanto la qualità dell’organizzazione possa contribuire a consolidare nel tempo la presenza delle grandi manifestazioni.

“Dimostrare di sapere creare eventi crea una reputazione che aiuta a far sì che certi eventi rimangano in alcuni posti per diversi anni, soprattutto quando giocatori, sponsor e appassionati si trovano tutti bene”. Poi uno sguardo al futuro di Torino: “Con Binaghi, stiamo già ragionando per rendere Torino la casa del tennis internazionale, e non solo fino al 2030”.

A ribadire il sostegno del Governo all’iniziativa è intervenuto Flavio Siniscalchi, capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio, in rappresentanza del ministro Andrea Abodi. Al centro del suo intervento il principio delle pari opportunità territoriali e la volontà di riportare il Mezzogiorno al centro dell’organizzazione dei grandi eventi sportivi. Da Torino a Reggio Calabria, dunque, il tennis italiano continua a investire sul proprio futuro. Dal 9 al 13 dicembre toccherà a Cinà, Basile e agli altri protagonisti delle Next Gen ATP Finals dimostrare sul campo il proprio valore.

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