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Come ogni anno, le ATP Finals stanno catalizzando le attenzioni di tutto il mondo sportivo. L’appeal della competizione, riservata ai migliori giocatori in via esclusiva, è innegabile. E si sa, quando un evento mobilita in maniera così massiccia, l’eventualità che emerga una molteplicità di opinioni legate ai temi più disparati è tutt’altro che astratta.

Prima di poter canalizzare le attenzioni sul vincitore, uno dei temi più dibattuti è legato alla superficie dell’Inalpi Arena. Un campo rapidissimo, il più veloce da quando si gioca a Torino secondo il CPI – Court Pace Index, indicatore oggettivo e incontrovertibile che si attesta a 45,8 punti nel 2026. Questo dato restituisce meglio di qualsiasi altro le caratteristiche del terreno di gioco, che a loro volta, modulano il tennis degli otto protagonisti. La velocità non si presta a scambi prolungati o elaborati e i servizi dettano legge.

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Panatta: “Questo tennis mi rompe gli zebedei”

Nella discussione è entrato a gamba tesa Adriano Panatta, uno degli antagonisti più agguerriti della superficie torinese. L’ex campione azzurro ha affidato a un articolo scritto di proprio pugno per “Il Corriere della Sera” un’opinione netta e virulenta. Se la velocità del campo è la prima nota di demerito rilevata, per il romano costituisce un problema anche tutto lo show costruito attorno alle ATP Finals.

“Duecentotrenta orari, servizi che sembrano procedere su monorotaia, la superficie fa il resto: amplifica, sviluppa. Quella di Torino, triplica… Il match point è annunciato con scritte a caratteri cubitali, crepitanti rumori di battaglia. Si va alla guerra? C’è la musica ai cambi di campo, quaranta secondi ma assordanti. Le immagini di gente che saluta dal maxi schermo. Match che durano un’oretta, se va bene” si legge. “È il tennis Ibiza style… Mi chiedo se piaccia una roba così. Se mi dite di sì, vi rispondo che va bene, tenetevelo questo tennis, finché dura. Ma attenti, potrebbe durare poco”.

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Un attacco duro, che, però, sottolinea Panatta, non cela nessuna nostalgia per il tennis della sua epoca. Tutto va più veloce, è la normale evoluzione del mondo. Ma queste condizioni di gioco logorano il fisico dei tennisti e rischiano persino di allontanare il pubblico. “A me, un tennis così, rompe gli zebedei“.

“Cobolli è a Torino per giocare su un campo dove non può esprimersi al meglio”

In seguito, Panatta analizza le caratteristiche tennistiche di Flavio Cobolli ed evidenzia come il suo gioco sia votato ad altri tipi di campi. “È venuto finalmente a Torino, con grande merito, per giocare su un campo che è l’opposto di quello sul quale possa esprimersi al meglio” scrive.

“Mi sembra, a volte, che l’ATP stia facendo le prove di un altro tennis e mi viene male solo a pensarlo. Sono anni che vedo attentati al mio sport, a cominciare dalla Davis, ridotta a un francobollo nel calendario, dove le finali si giocano al giovedì o al venerdì perché altri tornei devono cominciare. E mi chiedo se tutto questo sia lecito”.

Nel mirino ci sono anche le numerose iniziative extra-campo organizzate praticamente a ogni torneo. L’esempio calzante sono le continue premiazioni di Alexander Zverev da numero 1 del mondo. Vienna, Parigi e Torino.

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