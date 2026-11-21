ATP Finals · Semifinale ore 20:30 Alexander Zverev 1 Daniil Medvedev 5 Statistiche e andamento

Tempo di semifinali al torneo dei maestri. L’Inalpi Arena di Torino è in trepidante attesa per due incontri da togliere il fiato, con la speranza che almeno uno dei due possa diventare indimenticabile, come – francamente – non è stato il resto dell’edizione sino a questo punto.

Alcaraz, Shelton, Medvedev, Zverev. Erano i quattro nomi più papabili per l’accesso in semifinale, e nessuno dei quattro ha deluso le aspettative, confermando la loro superiorità contro gli altri debuttanti, alle prese con la prima partecipazione alle Nitto ATP Finals. Ci sarà da divertirsi, anche se le quote parlano di un netto divario nella prima semifinale tra lo spagnolo e la statunitense, incontro già andato in onda a Parigi nemmeno un paio di settimane or sono, terminato con la splendida vittoria di Carlitos Alcaraz a La Defense.

Il fenomeno di Murcia è strafavorito nel pronostico con il mancino di Atlanta, e le quote dei bookmakers parlano chiaramente: 1,21 su Perlapay e Netwin, 1,22 su Stake. Il successo di Alcaraz è praticamente scontato, mentre a Shelton servirebbe un’impresa simile a quella di Flusing Meadows, dove però Carlitos aveva appena qualche incontro alle spalle dopo il lungo stop dovuto all’infortunio al polso. Alcaraz è tornato in una versione formidabile, e per tale motivo è il candidato numero uno a trionfare nel torneo dei maestri. La vittoria di Shelton è pagata 4,30 su Perlapay, 4,35 su Netwin e 4,33 su Stake. I Book saranno rimasti sconvolti dalla prestazione favolosa di Carlos con Flavio Cobolli, rimasto pietrificato molteplici volte dalle risposte di Alcaraz, già comodamente qualificato alle semifinali. Ma con il tarlo del fastidio al ginocchio e la pressione di un match che vale l’accesso alla finale del torneo dei maestri, quasi sicuramente, vedremo un murciano più umano rispetto alla sfida con l’azzurro.

La seconda semifinale – prevista alle 20:30 – ospiterà in campo Medvedev e Zverev. Le quote vedono il tedesco e il russo molto più vicini, ma con un favorito nel pronostico. Il passaggio turno dell’attuale numero uno del mondo è infatti quotato 1,55 su Perlapay e Netwin e 1,56 su Stake. Il colpaccio di Daniil – che lo ha battuto quattordici volte in carriera – è invece pagato 2,41 su Perlapay e Netwin e 2,40 su Stake.