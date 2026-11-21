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ATP Finals · Semifinale Finale Carlos Alcaraz 3 3 6 7 Ben Shelton 4 6 3 61 Statistiche e andamento

Uno dei leitmotiv di queste finals è quello che lega l’esperienza sul campo a quella che poi servirà ai protagonisti in campo da insegnamento tennistico. E ad oggi Carlos Alcaraz ha scoperto che, qualche volta, per vincere bisogna imparare a fare un passo indietro. Non nel punteggio, naturalmente, ma nella gestione delle proprie energie, nella scelta dei colpi e perfino nella tentazione di inseguire ogni pallina. La semifinale delle ATP Finals di Torino contro Ben Shelton, vinta 3-6 6-3 7-6, è stata soprattutto una lezione di maturità, prima ancora che una dimostrazione di talento. Due qualità che lo spagnolo possiede in abbondanza, ma che non sempre riesce a far convivere nello stesso momento.

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In conferenza stampa arriva sorridente, consapevole di aver superato un ostacolo complicato, anche per le condizioni fisiche con cui sta affrontando questa parte conclusiva della stagione. E il primo pensiero è proprio per il suo avversario.

“Credo che questa rivalità stia diventando sempre più bella e che in futuro vedremo altre grandi sfide. Ogni volta che ci affrontiamo è una battaglia. Sono partite che mi rendono un giocatore migliore, perché mi danno tante indicazioni su quello che devo migliorare durante gli allenamenti”.

Il tie-break, la pressione e quella capacità di non avere paura

La partita si è decisa al tie-break del terzo set, quando la differenza tra vittoria e sconfitta si riduce a pochissimi punti. Un territorio nel quale Alcaraz ha imparato a muoversi senza lasciarsi condizionare troppo dal peso del risultato.

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“Oggi ho deciso semplicemente di provarci. Non ho pensato alle mie condizioni fisiche, mi sentivo bene e sapevo che, anche se avessi perso, avrei potuto accettarlo. In quei momenti, quando è tutto o niente, non cerco di fare qualcosa di diverso. Provo soltanto a giocare un buon tennis, a restare calmo e rilassato, senza permettere alla situazione di condizionare il mio gioco”.

È una questione di approccio, più che di coraggio. Perché il coraggio, nel tennis di Alcaraz, non è mai mancato. “Se sbaglio o perdo, ma sento di aver fatto le cose giuste, esco comunque dal campo soddisfatto e orgoglioso. Bisogna accettare quei momenti, godersi la pressione e continuare a fare quello che si sa fare”.

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E quando gli chiedono quale soddisfazione sia maggiore, tra una vittoria ottenuta dominando e una conquistata attraversando le difficoltà, la risposta racconta molto della sua evoluzione. “Sono sensazioni diverse. Quando giochi un tennis incredibile e tutto funziona, lasci il campo molto felice. Ma quando vinci una partita nella quale hai avuto tanti problemi e sei riuscito a risolverli con tranquillità e maturità, è qualcosa di diverso. Credo che queste partite ti facciano crescere molto di più. È come fare non uno, ma due passi avanti”.

Il problema alla coscia: “Sto imparando che non devo inseguire ogni pallina”

Inevitabile tornare sulle condizioni fisiche dello spagnolo. La fasciatura nera sulla coscia sinistra, alla quale si è aggiunta una seconda fasciatura bianca, ha accompagnato tutta la semifinale. Ma Alcaraz, almeno nelle parole, sembra decisamente più tranquillo rispetto ai giorni precedenti.

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“Mi sto prendendo cura del problema. Oggi era un test molto importante per capire a che punto fossi fisicamente e credo sia andato molto bene. Mi sento bene, mi sono mosso intensamente, anche se probabilmente non mi sono spinto fino al limite”.

Il passaggio successivo è forse quello più interessante, perché riguarda un cambiamento nel modo di interpretare il proprio tennis. “Senza questo problema alla gamba probabilmente avrei potuto muovermi in maniera leggermente diversa, anche con maggiore intensità. Ma sto capendo che devo fare attenzione. In alcune situazioni non è necessario spingermi al massimo, non devo correre dietro a ogni pallina. È qualcosa che sto imparando proprio adesso”.

Un Alcaraz meno istintivo, dunque, ma forse anche più consapevole dei propri mezzi. “Adesso andrò dal fisioterapista per recuperare. Voglio sfruttare ogni minuto e ogni ora a disposizione per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla finale”.

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Il servizio ritrovato e quella frustrazione del primo set

C’è poi un altro aspetto della semifinale che merita attenzione: il rendimento al servizio, inizialmente incerto e decisamente più efficace nel corso della partita. Alcaraz ne parla senza cercare giustificazioni, riconoscendo quanto la risposta aggressiva di Shelton lo abbia condizionato.

“Nel game in cui ho subito il break, Ben ha giocato delle risposte straordinarie. Quando succede, inizi a innervosirti e vuoi spingerti ancora più al limite. Il problema è che, quando sono nervoso, cerco di fare più di quanto dovrei”. La soluzione è arrivata attraverso una maggiore semplicità esecutiva.

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“Ho capito che quando sono rilassato il movimento del servizio è molto più fluido e riesco ad accelerare meglio. Non sono un giocatore che vive soltanto del servizio, devo costruire i punti da fondo campo. Dal secondo al terzo set ho ritrovato questa consapevolezza e il servizio ha funzionato molto meglio”.

Anche sul piano emotivo l’inizio non è stato semplice. Lo spagnolo ammette di essersi presentato in campo aspettandosi di ritrovare automaticamente il livello espresso nella partita precedente.

“È stato un errore. Ogni giorno è diverso, con sensazioni differenti. Devi essere concentrato per riuscire a esprimere il livello che desideri. Ho iniziato con qualche dubbio e Ben giocava a una velocità altissima, mettendomi costantemente sotto pressione”.

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Poi le urla, qualche gesto di frustrazione e un apparente nervosismo che, paradossalmente, lo hanno aiutato. “Avere un buon atteggiamento non significa non arrabbiarsi mai. In quel momento sfogarmi mi è servito per rilassarmi. Ho cominciato a giocare meglio, a ritrovare fiducia e a liberarmi dei dubbi iniziali”.

“L’Italia mi vuole bene, anche quando gioco contro Jannik”

C’è spazio anche per una domanda sul rapporto con il pubblico italiano, sollecitata da uno striscione comparso sugli spalti dell’Inalpi Arena: “Carlos, Italy loves you”. E naturalmente il riferimento all’assenza di Jannik Sinner è inevitabile.

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“Anche quando gioco contro Jannik qui in Italia, non sento tutto lo stadio contro di me. Ed è già qualcosa”, scherza lo spagnolo, prima di tornare serio.

“Mi sento davvero molto amato ogni volta che vengo qui. È incredibile l’energia che ricevo durante gli allenamenti e le partite. In Italia ho sempre ottenuto buoni risultati, fin da quando giocavo nei tornei giovanili e under 14. Credo che questo dimostri quanto mi trovi bene in questo Paese”.

E poi un riconoscimento al movimento tennistico italiano.

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“La gente rende tutto più semplice. Amo giocare davanti a questo pubblico, che è davvero appassionato. Non mi sorprende, perché quello che l’Italia sta facendo per il tennis è straordinario. Sta attirando l’attenzione di tantissime persone e lo si vede ogni giorno, in ogni partita”.

Adesso resta un ultimo ostacolo, quello che separa Alcaraz dal suo primo titolo alle ATP Finals. Un appuntamento al quale attribuisce un valore particolare.

“È uno dei tornei più importanti del calendario, perché affronti i migliori otto giocatori del mondo. Abbiamo vissuto una settimana meravigliosa, per livello di gioco e fiducia. Domani cercheremo di fare le cose nel modo giusto, per riuscire finalmente a vincerlo”.

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