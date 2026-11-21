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ATP Finals · Semifinale Finale Carlos Alcaraz 3 3 6 7 Ben Shelton 4 6 3 61 Statistiche e andamento

Back in the BIG DANCE! 😎✅



Carlos Alcaraz returns to the Turin final after defeating Ben Shelton in a third set tiebreak!#NittoATPFinals pic.twitter.com/RE7DZO2yui — Tennis TV (@TennisTV) November 21, 2026

Carlos Alcaraz non muore mai: Ben Shelton incanta, ma cede in tre set al tiebreak decisivo e dice addio ai sogni di finale.

Le condizioni fisiche dello spagnolo avevano tenuto banco a lungo e neppure la prestazione offerta contro Flavio Cobolli aveva sciolto del tutto le riserve. Quell’arrembaggio che mirava a limitare gli spostamenti non aveva convinto appieno e contro lo statunitense la sensazione era che avrebbe avuto bisogno di tutto il suo repertorio tennistico per prevalere.

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Shelton si rende protagonista di un match pressoché impeccabile. Soprattutto nel primo set, funziona tutto per lui. Il servizio è puntuale e la risposta è a fuoco sin dai primi punti. Precisione, potenza e anche una difesa che regge: Ben fa fruttare al massimo il break messo a referto nel secondo gioco, complice un avvio stentato del suo avversario, e si porta in vantaggio.

Il numero 3 del mondo è chiamato alla reazione. Nel secondo parziale si ritrova, ricentra il suo tennis e riesce a pareggiare i conti, sfruttando qualche errore da parte dell’americano. Il terzo set, infine, si gioca sui binari dell’equilibrio. A deciderne le sorti è il tiebreak, dove Alcaraz concede solamente un punto. 3-6 6-3 7-6(1) il punteggio finale.

Carlitos centra la seconda finale consecutiva alle ATP Finals. Contro Alexander Zverev o Daniil Medvedev andrà a caccia di uno dei pochi titoli che mancano alla sua bacheca. E il favore dei pronostici penderà ancora dalla sua.

Con la quinta sconfitta in sei incroci contro l’iberico, Shelton saluta Torino al termine di un torneo da protagonista. Dopo le tre sconfitte dello scorso anno, è riuscito a conquistare la semifinale ed è stato a un set da qualcosa di ancora più luminoso.

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Primo set: Alcaraz paga il break in avvio, Shelton si porta in vantaggio

Il doppio fallo con cui dà avvio all’incontro potrebbe sembrare un cattivo presagio per Shelton, ma è solo un’apparenza. Dopo aver tenuto il servizio a 15, lo statunitense si dimostra assai centrato in risposta, complice un avvio stentato da parte di Alcaraz, il quale non trova il campo con le accelerazioni ed è impreciso con le chiusure sottorete. È proprio una volée in corridoio a propiziare la palla break per Ben nel secondo gioco. A Carlos non basta una prima al corpo: Shelton si toglie la pallina di dosso, piazza un’incredibile risposta vincente e vola 2-0.

La versione del numero 3 del mondo è difficile da decifrare. I problemi alla coscia sinistra sono stati uno degli argomenti di questi giorni a Torino e a un certo punto la preoccupazione aveva preso il sopravvento su qualsiasi altro stato d’animo. In questo match le possibili criticità negli spostamenti sono oscurate dai tantissimi errori gratuiti accumulati nei primi giochi. In ogni caso, il fenomeno di Murcia si sblocca sul 3-0, salvando un turno di battuta ai vantaggi.

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Shelton è inarrestabile al servizio. Il vantaggio maturato gli conferisce una certa serenità nel provare soluzioni differenti, oltre che il coraggio di spingere con la seconda. Anche in difesa l’americano si prodiga con ottimi risultati. Tuttavia, Alcaraz entra in partita e nel settimo gioco prova il tutto per tutto per recuperare. I primi errori di Shelton, due diritti in rete, sono prontamente accompagnati dai primi punti ‘alla Alcaraz’: ci sono due chance di controbreak. Sulla prima l’audacia del 24enne della Georgia lo ripaga, con un serve and volley che necessita anche di uno smash. Sulla seconda possibilità, invece, Carlitos serba qualche rimpianto. Il numero 4 del mondo si cimenta ancora in un serve and volley, stavolta sulla seconda, ma il sette volte campione Slam non trova il campo con la risposta. È l’ultimo acuto del set, prima che Shelton chiuda per 6-3.

Secondo set: Alcaraz pareggia i conti

Nel secondo set il canovaccio si discosta. Se Shelton prosegue sulla scia del primo parziale, Alcaraz alza il livello, in particolare in risposta. Gli scambi sul servizio di Ben partono più frequentemente e, sebbene lo statunitense tenga da fondocampo abbastanza bene, qualche fiammata da parte di Carlitos incrina le sue certezze. Nel quarto gioco, il numero 4 del mondo è trascinato ai vantaggi dal 40-15 e solo un rovescio lungolinea in corridoio, il colpo che per lui sta facendo la differenza in questo spaccato di stagione indoor, nega al fenomeno di Murcia l’appuntamento con la palla break.

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Le avvisaglie ci sono, ma Alcaraz deve attendere altri tre giochi prima di affondare la controffensiva. Sul 4-3 la percentuale di prime di Shelton si abbassa, con tanto di doppio fallo, e al resto ci pensa il numero 3 ATP. Con due palle break a disposizione, Carlos capitalizza la prima, con un errore dell’avversario, e va a servire per il secondo set. È 6-3.

Terzo set: Alcaraz ultima la rimonta e torna in finale alle ATP Finals

Dopo una chiusura di seconda frazione scoppiettante, Alcaraz accusa un calo di tensione in avvio di terzo set. Nel secondo gioco, si ritrova sotto 0-30, con un errore e un doppio fallo, e suonano gli allarmi. Il salvataggio al volo da fondocampo è una perla che gli consente di ribaltare il turno e salvare la battuta.

Nel settimo gioco anche Shelton si esibisce in un bel rovesciamento di fronti. Indietro 15-30, infila tre quindici consecutivi. E che punti! Soprattutto la volée in allungo di diritto che gli consente di mettere la testa avanti.

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I game al servizio vivono nel limbo. Non corrono via lisci, ma nessuno si spinge oltre i due quindici. Allora, tiebreak sia.

Dopo tre ace in altrettanti punti, Shelton regala due minibreak con un erroraccio di diritto e una volée lunga di poco. Alcaraz va in fuga sul 4-1, che si tramuta in un perentorio 6-1. Carlos ultima la rimonta sigillando l’incontro con una risposta di rovescio all’incrocio delle righe e torna in finale alle ATP Finals.

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