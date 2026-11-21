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Le semifinali del torneo di doppio delle Nitto ATP Finals di Torino hanno regalato spettacolo puro e due sfide tiratissime, risolte entrambe soltanto al match tie-break. A conquistare l’accesso alla finalissima, in programma domenica 22 novembre, sono state la coppia composta da Marcelo Arevalo e Mate Pavic e il duo formato da Theo Arribage e Albano Olivetti.

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[4] M. Arevalo/M. Pavic b. [2] C. Harrison/N. Skupski 7-6 6-7 10-7

Il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic, hanno dovuto faticare per due ore e nove minuti per piegare la resistenza dell’ostica coppia formata dallo statunitense Chris Harrison e dal britannico Neal Skupski, approdati al penultimo atto come secondi del girone che aveva visto l’eliminazione degli azzurri Bolelli e Vavassori. Il primo set è scivolato via all’insegna dell’equilibrio assoluto, con i turni di battuta a farla da padrone fino a un tie-break ad altissima tensione. Identico il copione della seconda frazione, caratterizzata da un continuo testa a testa. Questa volta, nonostante lo svantaggio iniziale, sono stati Skupski e Harrison a spuntarla, rimandando il verdetto al super-tiebreak. Nel parziale aggiuntivo i favoriti hanno imposto subito il proprio ritmo, resistendo al ritorno degli avversari. Arevalo e Pavic sono stati, quindi, i primi ad accedere all’ultimo atto del torneo.

[6] T. Arribage/A. Olivetti b. [7] K. Krawietz/T. Puetz 7-6(4) 6-7(6) 12-10

Altrettanto vibrante e spettacolare la seconda semifinale, che metteva di fronte la coppia francese numero 6 del mondo, Theo Arribage e Albano Olivetti – reduce da un girone combattuto chiuso con due vittorie e una sola sconfitta, patita proprio contro Arevalo e Pavic – e i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz. I numeri 7 e dominatori del proprio raggruppamento con tre successi su tre, hanno ceduto soltanto negli ultimi colpi finali del match tie-break, conclusosi 12-10 per gli avversari. Anche in questo caso il dominio al servizio ha scandito ogni game del primo parziale, portando le coppie al tie-break. Dopo l’allungo tedesco, i francesi hanno ribaltato l’inerzia approfittando di un improvviso crollo degli avversari e hanno chiuso sul 7-4. Nel secondo set l’equilibrio non si è mai spezzato, conducendo a un nuovo tie-break ricco di colpi di scena. Krawietz e Puetz hanno firmato una rimonta clamorosa, proprio mentre Arribage e Olivetti erano a un passo dal match point, mettendo a segno cinque punti consecutivi fino all’8-6. Il super-tiebreak ha proseguito sullo stesso filo di tensione, con i tedeschi capaci di portarsi avanti anche grazie a un mini-break, prima del guizzo decisivo dei transalpini. Arribage e Olivetti hanno così guadagnato la sfida finale contro Arevalo e Pavic.

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