#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

ATP Finals · Semifinale Finale Alexander Zverev 1 7 6 Daniil Medvedev 5 60 4 Statistiche e andamento

Giornata conclusiva all’Inalpi Arena di Torino per questa edizione 2026 delle Nitto ATP Finals. Solo due gli incontri ancora da disputare, quelli che metteranno in palio il titolo di campione.

Pubblicità

Alle ore 15 la finale di doppio tra Marcelo Arevalo/Mate Pavic e Theo Arribage/Albano Olivetti. In caso di vittoria della coppia croato-salvadoregna, i campioni del torneo sarebbero imbattuti e porterebbero a casa un prize money di 959.300 dollari (circa 875.000 euro), mentre se dovesse essere il duo transalpino a trionfare, che hanno perso proprio contro Arevalo/Pavic nel girone eliminatorio, dovrebbero accontentarsi di 862.700 dollari (circa 786.000 euro).

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis.

Alle ore 18, invece, la finale di singolare tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Entrambi sono arrivati imbattuti alla finale, quindi chi vincerà potrà incassare l’assegno per il vincintore di ben 5.171.000 dollari (circa 4,7 milioni di euro), mentre il finalista dovrà “accontentarsi” di 2.759.000 dollari (circa 2,5 milioni di euro).

Pubblicità

La finale di singolare sarà in diretta su Sky Sport Uno e su Sky Sport Tennis, e sarà anche disponibile in diretta in chiaro su Canale 5.

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›