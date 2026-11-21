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Il voto dei lettori, set per setZverev-Medvedev
- 1° set · l'ha vinto Zverev (pochi voti per le percentuali)
- 2° set · l'ha vinto Zverev (pochi voti per le percentuali)
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7-6(0)6-4
Zverev batte Medvedev
In un’ora e 28 minuti Zverev chiude la pratica Medvedev in semifinale e perfeziona il match tra i primi due giocatori del seeding alle Nitto ATP Finals. Nonostante due doppi falli, nel game conclusivo Zverev non concede palle break e conclude un’altra masterclass di servizio
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5-4
Zverev serve per il match
Zverev tiene il servizio per il 5-3 rimontando da 15-30 (situazione inedita nel set), grazie a un bel punto in recupero e ora può chiudere la contesa con il servizio a disposizione
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4-3
Break Zverev!
Sul 3-3 la possibile svolta della partita. Due splendidi rovesci inside out dal centro del campo portano Zverev a due palle break, le prime del match. Sulla prima Medvedev attacca bene, ma sulla seconda commette un doppio fallo tentando il serve and volley sulla seconda. Zverev a due turni di battuta dalla finale
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2-3
Quattro punti in cinque games
Dopo la sbandata del tie-break, il punteggio ritorna fedelmente sul binario dei turni di servizio. Solo quattro i punti vinti dai ribattitori nei primi cinque games del secondo set
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7-6(0)
Zverev domina il tie-break a zero
Si arriva sul 6-6, poi Medvedev cede subito i due punti sulla sua battuta con un passante di rovescio appena fuori e un errore di diritto. Il tie-break scorre via a senso unico, e Zverev chiude il parziale dopo 45 con un passante di diritto in corsa incrociato
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6-5
Zverev non gradisce lo shot clock
Il tedesco si lamenta con il giudice di sedia per lo shot clock che entra nel suo campo visivo mentre Medvedev serve. Il russo fa in fretta e tiene la sua batuta rapidamente
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5-4
Dopo mezz'ora il primo set è in dirittura d'arrivo
Zverev si porta a un game dalla conquista del parziale, ma deve fare la cosa più difficile: vincere un game sul servizio dell’avversario
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4-3
Il match stenta a decollare
Il match-up tra Medvedev e Zverev è certamente meno spumeggiante di quello tra Alcaraz e Shelton. Il match per ora non offre molti spunti spettacolari
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3-2
Un solo punto per i ribattitori
Il servizio ha già preso il controllo della partita. Qualcuno riuscirà a fare il break o si arriverà al tie-break?
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2-1
Zverev carbura con il servizio
Dopo due games ai vantaggi, Zverev aggiusta il mirino con la battuta e ricomincia il pauroso ruolino di marcia che ha messo in mondo durante questa settimana torinese.
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1-0
Zverev tiene il primo game ai vantaggi
Partenza cauta di entrambi i protagonisti, che commettono alcuni errori. Zverev alla fine tiene la battuta senza concedere palle break
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Medvedev vince il sorteggio e sceglie di rispondere
Il giudice di sedia Greg Allensworth ha fatto iniziare il palleggio di riscaldamento dopo il sorteggio vinto da Medvedev
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Seconda semifinale - Medvedev vs Zverev
Dopo la vittoria di Carlos Alcaraz su Ben Shelton nella prima semifinale delle Nitto ATP Finals, questa sera si decide il suo avversario nella finale di domenica (ore 18, diretta su Sky e Canale 5)
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