22:12 7-6(0) 6-4

Zverev batte Medvedev

In un’ora e 28 minuti Zverev chiude la pratica Medvedev in semifinale e perfeziona il match tra i primi due giocatori del seeding alle Nitto ATP Finals. Nonostante due doppi falli, nel game conclusivo Zverev non concede palle break e conclude un’altra masterclass di servizio