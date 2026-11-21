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ATP Finals · Semifinale ore 20:30 Alexander Zverev 1 Daniil Medvedev 5 Statistiche e andamento

Edizione sottotono, sino a qui, quella delle Nitto ATP Finals 2026. Con un roaster così rinnovato, che presentava ben quattro tennisti al debutto assoluto nel torneo dei maestri, ci si aspettava quantomeno un paio di match epici nel Round Robin – come spesso accaduto gli altri anni -, ma l’Inalpi Arena, se non per qualche punto sporadico, non si è mai accesa davvero. Il che stupisce parecchio, poiché, come accennato nelle righe precedenti, la lista dei protagonisti di quest’edizione 2026 prometteva grande spettacolo, considerando la dose di talento e brio che portavano con sé i signori Jodar, Fils, Cobolli e Tiafoe, tutti capaci di accendere la folla con un nonnulla, della serie “Al mio segnale, scatenate l’inferno” citando l’iconica battuta de Il Gladiatore. Non si può neanche affermare di aver visto un livello scadente, per carità, anche se la velocissima superficie dell’Inalpi non ha contribuito allo show e agli scambi prolungati, toccando quota 45,8 punti di Court Pace Index, di gran lunga superiore ai 40,4 dell’altr’anno.

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Il meglio deve ancora venire? Ce lo auguriamo

Sul rapidissimo cemento indoor torinese, I big server – e un extraterrestre – non hanno lasciato spazio alla concorrenza, più propensa a superfici meno veloci. Così, hanno staccato il pass per le semifinali Sascha Zverev, Ben Shelton, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, nonché i favoriti secondo il pronostico. L’esperienza – anche quella minima del mancino americano – ha prevalso sull’esuberanza degli altri quattro giovani maestri, un po’ a corto di fiato in questo rush finale di stagione. I rispettivi gironi del Round Robin, “John McEnroe” e “Ivan Lendl”, hanno dato vita a soli due match finiti al set decisivo, e quasi tutti terminati abbastanza rapidamente. Il pubblico dell’Inalpi ha ancora tanta fame di buon tennis, e saranno forse gli ultimi tre match di queste ATP Finals a saziare le voglie degli spalti tricolore, che nella giornata di sabato si godrà due semifinali da urlo: Alcaraz-Shelton – nella sessione pomeridiana -, seguiti da Medvedev-Zverev, non prima delle 20:30. Carlitos è garanzia di spettacolo, a prescindere dalla dimensione dell’avversario, ma se nell’altra metà campo c’è un bombardiere in fiducia come Ben Shelton, a beneficiarne è lo show, in una sfida che sarà il remake della finale del ‘1000 parigino. Non da meno la seconda semifinale del torneo dei maestri, che ha risvegliato la versione octopus di Daniil Medvedev, costretto a posticipare di qualche giorno ancora il suo soggiorno paradisiaco alle Maldive. Il russo affronterà il nuovo numero uno del mondo, Sascha Zverev, che a Torino ha fatto percorso netto, senza lasciare nemmeno un set per strada.

Meddy, l’incubo di Sascha. Ma il numero uno sembra più forte che mai

Tra Meddy e Sascha il rapporto non è mai stato idilliaco. Qualche screzio e un paio di dichiarazioni contrastanti che li hanno fatti diventare dei perfetti antagonisti, incendiando ogni tete a tete sul rettangolo di gioco. Il russo vanta 14 vittorie e 8 sconfitte contro Zverev, il quale ha però battuto l’avversario soltanto due volte nelle ultime dieci sfide, disputate su tutte e tre le superfici. Entrambi già laureatisi “maestri” in passato – Medvedev nel 2020, Zverev nel 2018 e nel 2021 -, tornando a duellare dopo più di un anno dall’ultimo precedente, che risale all’ottobre del 2025, quando il tedesco rimontò Daniil sul manto parigino de La Defense. A Torino, la posta in palio si alza vertiginosamente, e nonostante i precedenti diano ragione al russo, Medvedev si presenta alla semifinale del torneo dei maestri da sfavorito, per ovvie ragioni. Zverev non ha ancora perso un turno di servizio, sta giocando col pilota automatico, ed anche quando ha mostrato di essere in difficoltà fisica – avvertendo dolore alla caviglia nell’ultimo match con Fils – ha trovato repentinamente la soluzione al problema, abbreviando gli scambi e fiondandosi a rete con convinzione ed efficacia. Sascha sta pian piano eliminando le proprie insicurezze, smussando – a 29 anni – gli angoli “critici” del proprio gioco, quali dritto e colpi al volo. Contro l’arrembante transalpino ha espresso un livello impressionante, reagendo con freddezza ai momenti delicati. Dal canto suo, Medvedev, si è già misurato col favorito del torneo, Carlitos Alcaraz, che lo ha fortemente ridimensionato spedendolo negli spogliatoi in poco più di un’ora. Ma l’alieno di Murcia non fa testo; Meddy può comunque avere le sue chance contro l’attuale Re del ranking. A differenza dei colleghi, Daniil è uno dei pochissimi a versare in una condizione fisica pressoché eccellente, grazie alla quale riesce a coprire il campo come pochi al mondo. In questa settimana ha inoltre dimostrato che il servizio è dalla sua parte, facendo registrare ottime percentuali, tranne nella sfida con Carlitos, nella quale ha girovagato senza meta, vittima della furia iberica.

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L’Inalpi Arena ospiterà l’attesissimo tête a tête a partire dalle 20:30. L’incontro sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport (Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno) e sarà visibile in streaming sulle piattaforme NOW e Tennis TV.

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