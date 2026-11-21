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ATP Finals · Semifinale Finale Alexander Zverev 1 7 6 Daniil Medvedev 5 60 4 Statistiche e andamento

Nulla da fare per Daniil Medvedev, che lotta ma perde in due set con Alexander Zverev per 7-6(0) 6-4 nella seconda semifinale delle Nitto ATP Finals di Torino.

Dopo un avvio di match giocato all’insegna del servizio, il russo smarrisce la via nel momento più importante, infilando un errore dopo l’altro nel tie-break perso a zero. Zverev non cala di concentrazione, approfitta del doppio fallo dell’avversario sulla seconda palla break della partita, e indirizza definitivamente il risultato finale. Il tedesco vince con Medvedev per la seconda volta consecutiva, dopo le 5 sconfitte di fila fra il 2023 e il 2025: 14 a 9, ora, il conto dei precedenti in favore dell’ex numero 1 del mondo.

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Queste le parole di Daniil Medvedev nella conferenza stampa post partita.

D. Una partita estremamente combattuta, giocata molto sul servizio e poco altro. Cosa ne pensi?

Daniil Medvedev: “Avevo detto prima della partita che il servizio sarebbe stato importante. In effetti probabilmente Sascha non aveva ancora subito un break in questo torneo: non ho avuto palle break, non è stato semplice. Nel tie-break avrei dovuto fare un po’ meglio se avessi voluto vincere il set, e lo stesso nel secondo parziale quando ho subito il break: avrei potuto fare meglio, ma ho meritato di perdere“.

D. In quel game specifico, cosa è successo? Hai perso la concentrazione o Zverev è stato più bravo?

Daniil Medvedev: “Lui ha risposto bene ad alcuni servizi, probabilmente ha letto il lancio di palla o ha semplicemente indovinato la direzione. Non ricordo tutti i punti esattamente, ma è riuscito a restaro solido negli scambi mettendo un po’ di pressione. Io ho sbagliato un paio di colpi, lui ha difeso bene su un paio e poi sull’ultimo ci ho provato. In realtà nel game successivo sono riuscito a farlo, ma quello precedente era più importante e ho commesso doppio fallo”.

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D. Cosa pensi vedremo nella finale fra Sascha e Alcaraz?

Daniil Medvedev: “Penso sarà una partita interessante. Quando ho visto le partite di Carlos contro Sascha, ho avuto l’impressione che Sascha sia uno dei pochi giocatori a cui non è facile rispondere per Carlos. Quindi sarà interessante vedere come riuscirà a tenere il ritmo del suo servizio. Per il resto, che vinca il migliore”.

D. Ti ricordi quando hai giocato contro di lui a 17 anni nella finale di Prato? Hai vinto 6-4 al terzo set. Che ricordo hai di quella partita, visto che è passato molto tempo?

Daniil Medvedev: “Si, è stata una partita pazzesca in effetti, e in un certo senso richiama tutte le sfide che gioco ora contro di lui: ogni volta è una battaglia, a volte vinco e a volte lui”.

D. È diventato più aggressivo e ha cambiato il suo gioco per stare al passo con i top player. È qualcosa che pensi di aver fatto anche tu, che vorresti fare o che prenderesti in considerazione?

Daniil Medvedev: “Penso che al giorno d’oggi non si vedano molti giocatori difensivi. Ho la sensazione che tutti sappiano come colpire la palla, altrimenti vieni battuto: gli avversari ti fanno vincenti e perdi la partita. Quindi penso che tutti i giocatori oggi siano aggressivi quando serve. Se lui abbia alzato ulteriormente il livello ed è per questo che è migliorato? Penso sia semplicemente diventato più costante, smettendo di perdere partite che, in un certo senso, non dovrebbe perdere. È difficile dirlo perché, giocandoci contro oggi, non ho avuto la sensazione che fosse più aggressivo rispetto a prima, non proprio, ma sicuramente ha servito meglio, e forse ha giocato meglio il colpo successivo al servizio. Ma sì, ancora una volta, avevo solo bisogno di arrivare al tie-break del secondo set e provarci“.

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D. Tu sei diventato più aggressivo?

Daniil Medvedev: “Quando gioco bene sì, quando non gioco bene no, ma non perché non voglia esserlo, è perché sbaglio. Puoi essere aggressivo o non esserlo, ma se non giochi bene… Sai, potrei darti la racchetta ora e dirti “sii aggressivo”, ma questo non significa che diventeresti il numero uno al mondo. Quindi penso mi piaccia come gioco; se poi sia aggressivo o meno, sta agli altri giudicarlo“.

D. Pensi che il suo dritto sia migliore adesso?

Daniil Medvedev: “Penso che sia migliore il suo servizio. Sul dritto la metterei così: credo che il suo dritto fosse già molto buono prima, e a volte può sbagliare. Anche oggi ne ha sbagliati un paio, quindi non direi che sia migliore“.

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