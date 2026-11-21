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ATP Finals Finale Carlos Alcaraz 3 6 6 Flavio Cobolli 6 4 1 Statistiche e andamento

Come volevasi dimostrare i quattro esordienti sono tutti schizzati fuori dalle ATP Finals prima delle semifinali e i quattro favoriti sono arrivati regolarmente primi e secondi dei loro gironi. Nel gruppo McEnroe Zverev al primo posto (con 3 vittorie sui 3) e Shelton al secondo (con 2 su 3), nel gruppo Lendl primo Alcaraz (con 3 vittorie su 3) e secondo Medvedev (con 2 vittorie su 3), per cui questo sabato alle 14,30 la prima semifinale sarà giocata da Alcaraz e Shelton, con lo spagnolo avanti 4-1 nei precedenti ma il solo perso brucia ed è quello dei quarti di finale all’US Open dello scorso settembre, mentre alle 20,30 si affronteranno per le ventitreesima volta Zverev (30 anni ad aprile) e Medvedev (30 anni compiuti a febbraio), i due tennisti che erano i soli dei Magnifici Otto ad aver già vinto questo torneo, Zverev addirittura due volte. Il russo conduce 14 volte a 8 nei duelli diretti. Ma nelle finali ATP del 2021 qui a Torino fu Zverev a prevalere sul campione in carica. In carriera i due si sono incontrati in 3 finali (a Shanghai 2019 vinse Medvedev come a Parigi Bercy 2020, mentre di Torino ATP Finals 2021 ho appena detto che fu Zverev).

Come è stato fin qui questo torneo? Ben organizzato, con tutti i posti quasi sempre esauriti, ma c’è stato forse più spettacolo fuori – fan zone e altro – che dentro il rettangolo di gioco. Per me la partita migliore è stata Jodar-Shelton, anche se non sono mancati anche in quella errori banali inframezzati da grandi scambi. Ma in realtà il solo a non deludere mai, cioè chi garantisce davvero sempre e comunque grande spettacolo perché è un campione fenomenale ed è capace di giocare colpi (appunto) fortemente spettacolari, è Carlos Alcaraz che perfino in incontri a senso unico, come anche quello di ieri con Flavio Cobolli, fa vedere cose… disumane, colpi da cineteca, davvero stupefacenti sia in termini di creativa ideazione che di concreta esecuzione. E quando gli riescono i colpi migliori non riesce – come fosse ancora un ragazzino – a non sorridere di soddisfazione e a non autocelebrarsi – ma in maniera simpatica – portandosi la mano all’orecchio e alzando le braccia al cielo per ottenere approvazione ed applausi. Showman? Sì, ma spontaneo, naturale, non arrogante. Mai irrispettoso nei confronti dell’avversario.