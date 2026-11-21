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ATP Finals · Semifinale Finale Carlos Alcaraz 3 3 6 7 Ben Shelton 4 6 3 61 Statistiche e andamento

Ben Shelton vittima di sé stesso in semifinale alle Nitto ATP Finals. Il mancino americano, alla seconda esperienza nell’evento torinese, ha tenuto testa a Carlos Alcaraz per quasi due ore. Nel finale, però, un paio di errori à la Shelton hanno regalato il 13esimo successo consecutivo allo spagnolo, che si è dunque qualificato per la sua seconda finale consecutiva alle Finals, nonostante abbia perso il servizio per la prima volta nel torneo.

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Più combattuta della finale di Parigi indoor, contro l’Alcaraz sino ad ora meno brillante del torneo. Ma ancora non abbastanza per lo statunitense, battuto per la quinta volta su sei testa a testa con lo spagnolo. A seguito della partita, il numero 4 del mondo è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Di seguito, le sue dichiarazioni.

Shelton: “Rispetto a Parigi mi sono detto che avrei dovuto essere più coraggioso”

“Penso che Carlos abbia fatto un ottimo lavoro nel terzo set con il suo servizio. È stato letale, ha trovato gli angoli molto bene. Ha vinto oltre l’85% dei punti con la prima (il 92%, 23 su 25, ndr) e ha servito anche con un’altissima percentuale di prime palle (76%, ndr). Mette molta pressione quando un ragazzo ha così tante qualità: fa bene tutte le cose del suo gioco e batte davvero bene.

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È difficile dare un voto alla mia stagione. Ci sono cose che mi sono piaciute molto, tipo come ho giocato nei grandi tornei a fine anno, come ho chiuso la stagione, giocando a un livello più alto e senza calare. Allo stesso tempo, ci sono state così tante brutte fasi durante l’anno in cui non ho giocato al livello che volevo. È quindi un bilancio agrodolce. Penso che ci siano tantissime cose su cui poter migliorare in vista del prossimo anno.

Rispetto alla finale di Parigi un aspetto fondamentale era che, quando sarebbero arrivate occasioni, avrei dovuto andarmele a prendere. Essere coraggioso e non tirarmi indietro. A Parigi ero stato un po’ contratto su alcune palle break nel primo set. Non ero riuscito a concretizzarle. Quindi oggi, quando ho avuto la mia prima palla break, ha servito la prima sul mio dritto e l’ho colpita più forte che potevo. È uscito un vincente. Da lì in avanti, non ho avuto molti altri spiragli. Rispetto a Parigi, lui ha giocato in modo molto più offensivo, ha servito più forte, compresa la seconda di servizio. È stata una lotta punto a punto nel finale e penso di aver fatto un ottimo lavoro nel variare il servizio e venire a rete. È per questo che sono riuscito ad arrivare al tie-break del terzo set, nonostante lui stesse giocando a un livello così alto”.

Shelton: “Alcaraz e Sinner? Ho grandi obiettivi, mi concentro sul mio livello”

“Se mi sento più vicino ai migliori rispetto a inizio stagione? Penso di aver fatto grandi miglioramenti. Allo stesso tempo, credo che ogni avversario sia diverso. Ho giocato tre volte contro Carlos quest’anno e l’ho battuto una volta. Non ho giocato bene gli incontri con Zverev e non affronto Sinner dall’Australia. È sempre difficile se basi il tuo livello sul confronto con gli altri. Secondo me, il mio livello è aumentato notevolmente quest’anno. Preferisco concentrarmi su questo. Ovviamente, inseguo il livello dei ragazzi al vertice e la vetta di questo sport. Cerco semplicemente di diventare il miglior giocatore possibile. Il passo successivo o ciò che ne consegue sarà quello che riuscirò a ottenere dagli scontri diretti specifici.

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Quanto al livello di Alcaraz e Sinner, e se mi sento più vicino a loro o il ‘third guy’ di cui si parla, per un secondo quando hai detto ‘il terzo’ ho pensato: ‘Ma si è dimenticato che Zverev ha vinto due Slam quest’anno (ride, ndr)?’”, ha detto Shelton in risposta a una domanda di Ubaldo Scanagatta. “I media vogliono sempre una storia, o un ‘terzo uomo’, o chi sarà il prossimo protagonista. Io sono solo concentrato sul mio livello. Ho grandi obiettivi, sogni e aspirazioni. Sto facendo tutto ciò che è in mio potere, insieme al mio team, per andare avanti nella giusta direzione ed essere la migliore versione di me stesso. Tutta la mia attenzione è lì”.

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