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ATP Finals · Semifinale Finale Alexander Zverev 1 7 6 Daniil Medvedev 5 60 4 Statistiche e andamento

dal nostro inviato a Torino

Sascha Zverev gioca una partita – e un torneo, finora – da vero numero uno del mondo e raggiunge la finale del torneo dei Maestri senza perdere set. Nella finale di domenica, alle 18, il tedesco affronterà Carlos Alcaraz, con cui ha perso l’unico confronto diretto a inizio anno in Australia (7-6 per lo spagnolo l’H2H). Nella consueta flash zone serale di queste Finals, nei pochissimi minuti a disposizione della stampa Zverev ha raccontato quanto gli piacciano le sfide, raccontando poi al direttore Ubaldo Scanagatta di quella prima partita contro Medvedev 13 anni fa…

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La bellezza delle grandi sfide

“Forse molti di voi credano che io speri che i giocatori forti perdano sempre, così da avere un percorso più agevole, ma a me piacciono le sfide. Giocare contro i migliori al mondo è una sfida che mi piace. Carlos, senza dubbio, per come sta giocando dal suo ritorno, è uno dei migliori giocatori al mondo, forse il miglior giocatore al mondo. Non vedo l’ora di giocare la finale e di disputare una partita difficile. Penso di star facendo bene al servizio, ma in finale affronterò il miglior ribattitore del mondo, quindi vedremo come andrà”.

L’ultima partita con Alcaraz in Australia

“Non credo che la partita contro Alcaraz abbia cambiato la mia stagione. Penso che mi abbia dato fiducia in ciò che stavo cercando di fare quest’anno. Stavo cercando di cambiare il mio gioco, di giocare un tennis diverso. Quella partita mi ha dimostrato che era la cosa giusta da fare. Anche se ho perso, l’ho detto tante volte: ero piuttosto contento, nonostante la sconfitta. Penso che sia stato l’inizio di qualcosa di positivo quest’anno”.

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Le partite con Alcaraz e Sinner

“Penso che sia sempre bello riuscire a batterli, sono stati senza dubbio i migliori giocatori al mondo dal 2022. Hanno praticamente vinto tutto, poi quest’anno io sono riuscito a vincere un paio di titoli. Loro però erano, e in un certo senso restano, il punto di riferimento. Non vedo l’ora di affrontare Carlos”.

Ubaldo ricorda a Zverev la prima sfida con Medvedev, nel 2013 a Prato

“Mi ricordo quella partita, è divertente che tu te la ricorda! Eri lì? Eri così annoiato?! Era un torneo su terra battuta outdoor, ma abbiamo giocato il terzo set di quella partita indoor (Zverev perse 6-4 al terzo, ndr). Ero molto deluso. Era la prima volta che giocavo contro Daniil… A volte si pensa che lui abbia una tecnica un po’ buffa, ma a quel tempo la sua tecnica era davvero, davvero buffa. Ovviamente non era forte come lo è adesso, non aveva il timing sulla palla che ha oggi, ma era sempre un po’ strano. Si vedeva però quanto fosse talentuoso. Sono molto contento di come sono andate le nostre carriere“.

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