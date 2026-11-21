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ATP Finals · Semifinale Finale Alexander Zverev 1 7 6 Daniil Medvedev 5 60 4 Statistiche e andamento

[1] A. Zverev b. [4] D. Medvedev 7-6(0) 6-3

Alexander Zverev supera Daniil Medvedev con il punteggio di 7-6(0) 6-3 in meno di un’ora e mezza di gioco e stacca il pass per l’atto conclusivo del torneo. Come era prevedibile, la semifinale si è rivelata una sfida combattuta ed equilibrata ma avara di grandi emozioni, decisa da un solo break arrivato nel momento chiave.

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A fare la differenza è stata la capacità del tedesco di emergere nei frangenti decisivi: prima dominando il tie-break del primo set con un perentorio 7-0, poi piazzando lo strappo risolutivo nel secondo parziale alle prime palle break utili dell’intero incontro. Con questo successo, Zverev vola in finale dove affronterà Carlos Alcaraz. Il tedesco ha già vinto due volte le Finals, mentre lo spagnolo non è ancora mai riuscito a sollevare il trofeo.

I due tennisti approdavano a questo appuntamento forti di partite ben giocate nella fase a gironi. Zverev aveva completato un percorso netto con tre vittorie su tre, superando nell’ordine Rafael Jodar (6-4 6-4), Ben Shelton (6-2 7-6) e Arthur Fils (6-4 7-6). Medvedev aveva invece chiuso il Round Robin con due successi, contro Flavio Cobolli (7-6 6-3) e Frances Tiafoe (6-3 6-4), cedendo il passo soltanto a un super Carlos Alcaraz (2-6 4-6).

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Anche i precedenti rendevano la sfida particolarmente intrigante: con questo confronto, infatti, il russo continua a condurre nettamente per 14-9 nel bilancio complessivo delle 22 partite disputate a livello ATP. L’ultimo precedente sorrideva però già a Zverev, vincitore in rimonta nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Parigi 2025.

Primo set: Zverev chiude al fotofinish

Un primo set all’insegna del dominio assoluto dei servizi, fino all’inevitabile epilogo al tie-break. L’unico vero brivido in risposta si registra nel game inaugurale, l’unico dell’intero parziale a spingersi ai vantaggi, chiuso però da Alexander Zverev con un ace. Da quel momento il match si trasforma in un monologo alla battuta, con i turni che scorrono rapidi. Sul 3-3, si verifica un breve battibecco del tedesco con il giudice di sedia, accompagnato da qualche fischio del pubblico. Neppure nella fase calda del parziale gli equilibri sembrano vacillare: avanti 5-4 dopo aver spento sul nascere un tentativo di pressione del russo, Zverev costringe Medvedev a servire per restare nel set e quest’ultimo risponde con due ace e altrettante accelerazioni devastanti di diritto. Un altro turno immacolato del tedesco e la replica a 15 di Medvedev fissano il punteggio sul 6-6. Nel tie-break Zverev cambia marcia, travolge l’avversario e vola immediatamente sul 6-0, procurandosi sei set point consecutivi.

Seconto set: Sasha rompe l’equilibrio e accede alla finale

Nel secondo parziale il copione sembra inizialmente ricalcare quello del primo. Daniil Medvedev è bravo a non perdere la bussola e a tenere la battuta in apertura. La fase centrale scivola via sul filo dell’equilibrio assoluto, ma i primi veri segnali di svolta arrivano sul 3-3. Nel secondo game ai vantaggi dell’intero incontro, Zverev si salva approfittando di due errori dell’avversario e, nel gioco successivo, piazza la zampata decisiva. Con due accelerazioni fulminanti il tedesco si procura le prime palle break del match sul 15-40 e incassa lo strappo sul doppio fallo di un Medvedev. Salito sul 4-3, Zverev attraversa il primo vero momento di difficoltà al servizio, ma riesce comunque ad allungare sul 5-3. Medvedev ha un ultimo moto d’orgoglio tenendo la battuta a 30, impreziosita da un ace di seconda, ma nel decimo game Zverev non trema e chiude i conti sul 6-4, mettendo il sigillo definitivo sulla vittoria.

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