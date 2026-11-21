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Jannik Sinner e Darren Cahill hanno ufficialmente terminato il loro percorso lavorativo congiunto. “Le vittorie e le sconfitte vanno e vengono, ma il legame con una persona resta“ ha detto l’azzurro nel video-saluto apparso sui suoi canali social.

Quattro anni di collaborazione racchiusi in cinque Slam, due trionfi alle ATP Finals e molti altri trofei che trovano l’acme nell’essere diventato numero 1 del mondo. Il rapporto tra Sinner e Cahill, però, è andato oltre il prestigio dei successi. Il punto di forza è stato il feeling sviluppato fuori dal campo, che ha consentito a Jannik e al suo team di superare anche i momenti più difficili.

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Cahill: “Un problema piccolo sta tenendo fermo Sinner a lungo. Ma è sulla buona strada”

Da luglio, il numero 2 del mondo sta vivendo nell’incertezza di un infortunio che non passa. I tempi di recupero sono tutt’altro che definiti e ogni giorno le ipotesi che si fanno largo sulle pagine dei giornali assumono contorni sempre più nefasti.

Con la volontà estrema di rispettare la privacy del suo ex assistito, a Tennis Channel, Cahill ha commentato il problema al ginocchio che attanaglia l’italiano.

“È stato frustrante, senza dubbio. Qualcosa di così piccolo che lo infastidisce da così tanto tempo“. Queste le parole scelte dal coach australiano per definire, senza lasciar trapelare troppo, l’infortunio si Sinner.

“Il suo atteggiamento, la sua capacità di sorridere, di affrontare la riabilitazione frustrante che sta facendo e che per lui è stata noiosa” ha proseguito. “3-4 ore in palestra a fare un mucchio di esercizi per recuperare la forza nella gamba e rimettere a posto il ginocchio. È stato difficile per lui, ma il suo atteggiamento in tutto questo è stato al 100% e si fida del medico e del fisioterapista ed è sulla strada giusta. Incrocio le dita affinché torni in campo prestissimo“

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Insomma, nei giorni di maggiore pessimismo le dichiarazioni di Cahill potrebbero riportare il sereno. L’allenatore ha parlato di qualcosa di piccolo che lo infastidisce. Frase che si presta a molteplici interpretazioni, certo. Tuttavia, il vero punto da rimarcare è l’ottimismo che filtra da Darren quando sottolinea come Jannik sia sulla strada giusta. La speranza è che il percorso intrapreso, con le terapie conservative, stia conducendo il campione azzurro verso un rientro in piena salute.

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