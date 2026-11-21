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Sincera, appassionata, a tratti irriverente ed emozionante: tutto questo sarà Controsmorzata. Una rubrica che nasce come spazio di opinione, libera e controcorrente, in cui saranno raccontate storie e analizzati temi, fatti e dichiarazioni senza esclusione di colpi. E, se vorrete, vi aspettiamo ogni settimana nei commenti per controbattere. Per giocare la vostra personale controsmorzata.

Alzi la mano chi non sarebbe voluto essere a Torino in questi giorni. Perché le ATP Finals sono il torneo dei migliori giocatori della stagione. Una competizione esclusiva in cui il livello è necessariamente alto sin dagli esordi. Per chi scende in campo, senza alcun turno-cuscinetto per potersi adattare alle condizioni. E per chi osserva dagli spalti, con match degni delle fasi finali. Esserci è un privilegio, qualsiasi ruolo si ricopra nella grande macchina. Non a caso la corsa al biglietto inizia più o meno un anno prima dell’evento. A scatola chiusa, dato che non si può essere certi dei partecipanti finché la matematica non cristallizza la Race.