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ATP Finals Finale Carlos Alcaraz 3 6 6 Flavio Cobolli 6 4 1 Statistiche e andamento

Torino perde ufficialmente tutta la flotta tricolore, con le eliminazioni di Flavio Cobolli in singolare e del duo – ormai in procinto di separarsi – Vavassori/Bolelli in doppio. Gli azzurri, in quest’edizione delle Nitto ATP Finals, non sono riusciti a collezionare nemmeno una vittoria nel Round Robin. E con un Sinner sempre più lontano dal rientro in campo – con l’ipotesi operazione che rischia di diventare realtà – e un Cobolli lontano dalla sua miglior versione, la stampa italiana si è già messa in apprensione per la Coppa Davis, in partenza il 24 novembre. Sarà un’impresa titanica, questa volta, conquistare l’insalatiera. Le altre Nazioni si sono rinforzate parecchio, in primis la Spagna, che quest’anno vanterà i fuoriclasse Alcaraz e Jodar; a seguire la Repubblica Ceca, una delle principali pretendenti alla Davis di quest’anno. Il flop dei tennisti italiani alle Finals hanno accentuato ancor di più la nostalgia per l’altoatesino, che al torneo dei maestri ha trionfato per ben due volte (2024-2025) senza perdere un incontro. L’assenza di Sinner indebolisce il movimento, l’audience e il team di Davis. Ma il ginocchio traballa ancora e la data del rientro – nonostante la notizia della sua presenza al Six Kings Slam – pare più incerta che mai.