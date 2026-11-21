Amiche e amici di Ubitennis, buon pomeriggio e benvenute/i alla diretta LIVE delle semifinali delle ATP Finals 2026. Ad aprire il programma è la sfida di doppio tra Arevalo/Pavic e Harrison/Skupski. Non prima delle 14.30 scendono in campo Carlos Alcaraz e Ben Shelton, a caccia di un posto in finale – qui la preview. Alle 18, poi, sarà il turno di Arribage/Olivetti e Krawietz/Puetz. Chiudono Alexander Zverev e Daniil Medvedev – qui la preview. Seguite con noi tutti gli aggiornamenti.