#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.
Chi vince il 2° set?Alcaraz-Shelton
6 lettori hanno già votato. Si vota fino alla fine del set.
- 1° set · l'ha vinto Shelton (pochi voti per le percentuali)
-
Break: Alcaraz serve per il set
Poche prime in campo, e un doppio fallo. Calo improvviso di Shelton, Alcaraz ne approfitta giocando alla grandissima, ora serve per il secondo set
-
3-64-3
Alcaraz, qualche rischio ma tiene
Shelton molto aggressivo in risposta. Una è vincente, una termina fuori di poco. Così Alcaraz alla fine tiene il servizio
- Pubblicità
-
3-63-3
Shelton inattaccabile
Dopo i tentennamenti del turno precedente, Shelton riprende l’impeccabile ruolino di marcia alla battuta
-
3-63-2
Alcaraz a zero
Ora al servizio Alcaraz concede le briciole a Shelton, il quale tiene bene da fondo, ma non può niente quando le accelerazioni del suo avversario uniscono potenza e precisione
-
3-62-2
Shelton tiene ai vantaggi
Sembra un’altra formalità al servizio per Shelton, che rapidamente sale 40-15. Alcaraz, però, trova un lob da fuoriclasse e un vincente di diritto e rimette in parità il gioco. Un rovescio lungolinea in corridoio, però, gli nega la palla break
-
3-62-1
Alcaraz tiene ancora
Ancora un turno sereno per Carlos, che, almeno alla battuta, sembra aver trovato ritmo
-
3-61-1
Ancora ottimo Shelton al servizio
Shelton lascia due quindici ad Alcaraz, ma la tranquillità con cui risolve ogni situazione è impressionante
-
3-61-0
Alcaraz parte bene
Pur con qualche sbavatura, complice uno Shelton perfetto anche in difesa, Alcaraz ribalda un insidioso 15-30 e parte bene nel secondo set
-
3-6
Set Shelton
Ben Shelton mette la firma su un primo set pressoché perfetto. Con un turno di servizio a 0 chiude per 6-3. A fare la differenza il break conquistato nel secondo gioco e le due occasioni di controbreak salvate sul 4-2
-
3-5
Alcaraz accorcia le distanze
Altro turno di servizio semplice per Alcaraz, ma ora la pallina passa a Shelton
-
2-5
Shelton salva due palle del controbreak
I primi errori di Shelton, due diritti in rete, sono prontamente accompagnati dai primi punti ‘alla Alcaraz’: ci sono due occasioni di controbreak. Lo statunitense salva la prima con un serve and volley che necessita anche di uno smash, mentre sulla seconda è Carlos a essere impreciso. Ben azzarda un altro serve and volley, stavolta sulla seconda, e lo spagnolo non trova il campo con la risposta. Shelton si ritrova e sale 5-2
-
2-4
Alcaraz tiene a zero
Dopo tanto tribolare, per Alcaraz arriva un turno di battuta rapido e facile
-
1-4
Shelton va veloce
Shelton è impeccabile alla battuta, con due soli quindici lasciati per strada. Alcaraz si arrabbia, urla e prova a scuotersi, ma in risposta non può niente e non riesce a cambiare passo neppure quando lo scambio parte
-
1-3
Alcaraz si sblocca
L’avvio stentato pone Alcaraz spalle al muro dopo pochi giochi. Non solo le accelerazioni non vanno a buon fine, anche quando deve chiudere il punto a rete è poco concreto. Shelton continua a macinare punti, aiutato da una risposta particolarmente a fuoco sin da subito. Pur con tanta fatica, Carlos tiene il servizio ai vantaggi e smuove il punteggio
-
0-3
Shelton conferma il break
Carlitos non trova il campo con i propri fondamentali. Shelton, invece, è concentratissimo e vola rapidamente 3-0
-
0-2
Break Shelton
Alcaraz è tutt’altro che impeccabile in questo avvio e, con una brutta volée in corridoio, concede la quarta palla break del torneo. Carlos serve al corpo, ma Shelton è pronto e piazza un’incredibile risposta vincente. È il primo break subito dallo spagnolo alle Finals
-
0-1
Si inizia con Shelton al servizio
Shelton inaugura il match con un doppio fallo, ma non incappa in ulteriori indecisioni e tiene il servizio a 15, con un ace e un’accelerazione di diritto dirompente
-
Alcaraz
Alcaraz cerca la seconda finale consecutiva alle Finals e, dopo la sconfitta del 2025, i favori dei pronostici sono tutti per lui in chiave successo, nonostante il problema alla gamba sinistra. Shelton non aveva vinto neppure un match a Torino lo scorso anno; in questa edizione, pur con qualche tentennamento, pare non volersi accontentare della semifinale
-
In campo Alcaraz e Shelton
Carlos Alcaraz e Ben Shelton sono in campo per il riscaldamento, a caccia della finale delle ATP Finals. I precedenti pendono dalla parte dello spagnolo, che conduce per 4-1; l’unica vittoria del n. 4 ATP è arrivata nei quarti dello US Open lo scorso settembre. Carlitos è favorito, ma le incognite fisiche permangono, nonostante il successo su Flavio Cobolli nella giornata di venerdì
-
Arevalo/Pavic primi finalisti
Marcelo Arevalo e Mate Pavic sono i primi finalisti delle ATP Finals! Battuti al match tiebreak Harrison/Skupski con il punteggio di 7-6(10) 6-7(7) 10-7. La rodata coppia croato-salvadoregna chiuderà il sodalizio con una prestigiosa finale, prima di separare le strade. Arevalo, infatti, sarà il prossimo compagno di Andrea Vavassori
-
L'editoriale del Direttore
-
Amiche e amici di Ubitennis, buon pomeriggio e benvenute/i alla diretta LIVE delle semifinali delle ATP Finals 2026. Ad aprire il programma è la sfida di doppio tra Arevalo/Pavic e Harrison/Skupski. Non prima delle 14.30 scendono in campo Carlos Alcaraz e Ben Shelton, a caccia di un posto in finale – qui la preview. Alle 18, poi, sarà il turno di Arribage/Olivetti e Krawietz/Puetz. Chiudono Alexander Zverev e Daniil Medvedev – qui la preview. Seguite con noi tutti gli aggiornamenti.