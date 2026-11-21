#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

Terzultimo appuntamento stagionale per la Serie A1 femminile 2026. Domenica 22 novembre tornano in campo tutti e otto i circoli della massima serie. Da un lato si disputeranno i match di ritorno delle semifinali scudetto per definire le due finaliste della sfida tricolore di Torino, dall’altra prende il via la fase dei play-out con le gare di andata.

Pubblicità

Le due semifinali offrono due scenari diversi alla vigilia. Nel confronto tra TC Prato e Società Canottieri Casale le toscane sono chiamate a un’impresa quasi proibitiva. La sconfitta patita dalle toscane nella sfida di andata giocata a Casale Monferrato è difficile da ribaltare. Il pesante 4-0 incassato implica che il TC Prato dovrà aggiudicarsi tutti e quattro gli incontri in programma per portare la sfida al decisivo doppio di spareggio. Alle piemontesi basterà, invece, conquistare un solo punto per chiudere i conti in anticipo e staccare il pass per la finale di Torino.

All’andata la squadra di Casale Monferrato è stata trascinata da Lisa Pigato, numero 117 WTA, Federica Urgesi, numero 254 al mondo e Jessica Pieri, 362 delle classifiche mondiali. Una sfida difficile per le toscane come dichiarato al termine della gara di andata dal direttore sportivo del TC Prato Franco Mazzoni. “Sapevamo che era una gara complicata e così è stato. Canottieri Casale ha quattro giocatrici davvero di alto livello. Comunque proveremo a fare la rimonta in casa come è successo lo scorso anno a Roma al Parioli”.

Decisamente più aperto il discorso nel derby regionale tra il TC Rungg Sudtirol Kiku e l’ATA Battisti Trentino. Sui campi di Appiano le altoatesine dovranno imporsi almeno per 3-1 per rimandare il verdetto al doppio di spareggio, alla luce dell’analogo risultato maturato nella gara di andata. Per l’ATA Battisti Trentino, circolo neopromosso esattamente come la SC Casale, l’obiettivo sarà, invece, strappare almeno un pareggio per festeggiare l’approdo alla finale che assegnerà lo scudetto.

Pubblicità

All’andata decisive le prestazioni delle due portacolori dell’ATA Trentino, la giocatrice del Liechtenstein Kathinka von Deichmann e la giocatrice del vivaio Noemi Maines, impegnata in una sfida complicata dal punto di vista personale. Proprio, la probabile sfida tra Verena Meliss e Noemi Maines è uno dei temi caldi del derby. Maines, infatti, si allena da circa un anno proprio al TC Rungg e all’andata ha battuto Meliss sia in singolare sia in doppio. “Noemi è cresciuta tantissimo allenandosi con noi nell’ultimo anno“, spiega il direttore tecnico del TC Rungg Manuel Gasbarri. “Con il gomito del tennista, purtroppo, è difficile sapere in che condizioni Verena riuscirà a giocare. Durante la settimana riesce ad allenarsi pochissimo. È una sfida aperta”.

Per il circolo trentino Maines e von Deichmann dovrebbe essere ancora in campo. L’obiettivo è conquistare i due punti che servono alla squadra di Emanuela Conforti per mettere il sigillo definitivo sulla sfida. Per il TC Rungg nella sfida casalinga dovrebbe essere disponibile una delle straniere tra Ángela Fita Boluda e Noma Noha Akugue, assenza che ha inciso negli equilibri della sfida di andata. Dovrebbe completare la rosa Camilla Zanolini, unica tennista del TC Rungg a conquistare un successo a Trento, e la già citata Verena Meliss.

Leggi anche Serie A1 femminile, sconfitte in trasferta per TC Prato e TC Rungg

In contemporanea scatta la corsa salvezza per mantenere il diritto a disputare la Serie A1 anche nel 2027. Le gare di andata dei play-out si giocano sui campi delle squadre che hanno chiuso al quarto e ultimo posto i rispettivi raggruppamenti. Il TC Padova ospita il TC Parioli, mentre in Sicilia va in scena il derby delle isole tra CT Palermo e TC Cagliari. Dopo tre finali scudetto consecutive disputate a Torino tra il 2023 e il 2025, la formazione palermitana è dunque chiamata a difendere la permanenza nella massima categoria nel doppio confronto contro le sarde.

Pubblicità

Per quanto riguarda le scelte di formazione del CT Palermo, resta da valutare l’impiego delle giocatrici straniere utilizzabili, con il ballottaggio tra la francese Mansouri e l’olandese Tran. Certa, invece, la presenza del nucleo formato dalle palermitane Giorgia Pedone e Anastasia Abbagnato, affiancate dalle più giovani Allegra e Fiorillo e dall’esperta doppista trentina Angelica Moratelli, pronta a garantire un contributo prezioso anche fuori dal campo. Di fronte si troveranno un TC Cagliari che vanta in rosa la diciottenne Tyra Grant, numero 157 del ranking mondiale e attesa in campo domenica mattina a Palermo insieme a due tra la greca Despina Papamichail, la riccionese Alessandra Mazzola e l’elemento del vivaio sardo Barbara Dessolis.

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›