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Con la collaborazione di Ludovico Mauro

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Domenica 22 novembre 2026 scendono in campo dodici dei sedici circoli protagonisti dell’edizione 2026 della Serie A1 maschile. Hanno già chiuso la stagione in anticipo, guadagnandosi del meritato riposo, ATA Trentino, CT Vela Messina, SC Casale e TC Rungg Sudtirol Yogurteria, ossia le quattro formazioni seconde classificate nei rispettivi gironi della regular season, che hanno già acquisito la permanenza diretta nella massima serie per la prossima stagione.

Il weekend di gioco, invece, prevede la disputa delle gare di ritorno delle semifinali scudetto e le sfide di andata dei play-out salvezza. Sul fronte della corsa al titolo, le semifinali d’andata hanno regalato due verdetti dall’andamento diametralmente opposto. Il TC Santa Margherita Ligure ha ipotecato la qualificazione travolgendo per 6-0 i campioni in carica del CT Massa Lombarda. Ai liguri basterà conquistare anche un solo incontro nella trasferta romagnola per staccare il pass per la finale scudetto di Torino, mentre ai padroni di casa servirà un’impresa perfetta per rimandare tutto al doppio di spareggio.

Per il TC Santa Margherita Ligure sono state fondamentali le prestazioni del quartetto composto da Andrea Pellegrino, Remy Bertola, Filippo Romano e Luca Castagnola. Una sfida, quella di andata, nella quale i liguri hanno perso un solo set tra singolare e doppio, quello conquistato al tie-break da Lorenzo Rottoli contro Filippo Romano. Decisamente più aperto il discorso nell’altra semifinale tra Sporting Club Selva Alta Vigevano e Sporting Club Sassuolo. Il 3-3 maturato all’andata sui campi lombardi lascia infatti in bilico ogni scenario in vista della sfida di ritorno in Emilia, dove chi riuscirà a imporsi conquisterà l’accesso all’atto conclusivo del campionato.

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In contemporanea, si alza il sipario sui playout del campionato di Serie A1 maschile, che nella giornata di domenica 22 novembre manderà in scena gli spareggi di andata per restare in categoria, tra le terze e le quarte classificate della fase a gironi. Le gare di ritorno saranno poi in programma il fine settimana successivo, quando domenica 29 novembre arriveranno i verdetti su chi retrocederà e chi invece resterà nella massima serie.

Ricapitolando brevemente, i playout in questione sono quattro: TC Match Ball Siracusa-CT Palermo, Tennis Borgotrebbia Piacenza-Tennis Comunali Vicenza, TC Crema-Match Ball Firenze Country Club e CT Zavaglia-Eur Sporting Club. Le gare di andata si svolgono nell’ordine appena descritto, in casa delle quarte classificate dei raggruppamenti, mentre le terze godranno del vantaggio di giocare in casa la sfida di ritorno (si tratta dei circoli di Palermo, Vicenza, Firenze e Roma).

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I ragazzi di Bagno a Ripoli sono reduci da una stagione complicata (l’ha spiegato bene il presidente Leonardo Casamonti ai nostri microfoni), fatta di tanti infortuni e vari episodi che hanno ostacolato il percorso del circolo che veniva invece da un’ottima annata, la scorsa, chiusa da vicecampioni d’Italia. Ma la formazione fiorentina è carica per questi playout e avrà anche il vantaggio di giocarsi il ritorno nel proprio circolo, facendo fronte al TC Crema che sarà agguerrito dopo una prima fase di stagione certamente peggiore dei toscani: i lombardi infatti hanno chiuso il girone 2 all’ultimo posto e con 0 punti, racimolando solo sconfitte in ogni giornata e vincendo solo 5 incontri in tutto il raggruppamento. Fattore che inevitabilmente mette Firenze in condizioni favorevoli rispetto agli avversari, comunque disposti a far di tutto per restare aggrappati alla categoria regina. A partire dalla gara di andata che ospiteranno nel proprio circolo.

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Sarà una sfida tutta siciliana quella deciderà quale formazione rimarrà in Serie A1 anche nel 2027. Un derby che ridurrà il contingente delle squadre siciliane da 3 a 2. Oltre al già salvo CT Vela Messina, resterà, infatti, soltanto una formazione tra CT Palermo e Match Ball Siracusa, protagoniste di un derby regionale che si preannuncia combattuto. Il primo round va in scena sui campi del Match Ball Siracusa. Alla vigilia l’ago della bilancia pende leggermente dalla parte del CT Palermo capitanato dai maestri Cocco e Brancato, pur con tutte le incognite tipiche di una stracittadina.

I palermitani ritrovano il ventitreenne mancino Gabriele Piraino, assente nelle ultime tre giornate della regular season, a causa di problemi fisici. Il CT Palermo farà come sempre affidamento sulla solidità di Luca Potenza, mentre rimane da risolvere il ballottaggio sullo straniero da schierare tra Dan Added, Adrian Oetzbach e Dali Blanch Medina. Sul fronte opposto, tra le fila degli aretusei spicca la presenza del grande ex Salvatore Caruso, protagonista con la maglia del CT Palermo nella finale scudetto persa nel 2022 contro il TC Sinalunga. Nel roster del Match Ball Siracusa figura, inoltre, il pentacampione italiano di seconda categoria Alessandro Ingarao e dal fratello Antonio Caruso. Per quanto concerne il tennista straniero, sarà da valutare la presenza dell’unico tennista a disposizione del club, il polacco Daniel Michalski, attuale numero 314 del ranking ATP.

Serie A2: scattano i play-off promozione, in campo il TC Sinalunga

Entra nel vivo la corsa verso la Serie A1 per il campionato di Serie A2 maschile 2026. Domenica 22 novembre scendono in campo le squadre protagoniste del primo turno dei play-off, primo snodo decisivo del tabellone post-season che mette in palio la promozione nella massima serie.

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Il programma di questa prima giornata propone quattro sfide di grande fascino su tutto il territorio nazionale. In Toscana il Tennis Club Sinalunga ospita il Park Tennis Club Genova in uno scontro diretto tra due club di lunga tradizione nella massima serie.

I toscani punteranno su Raul Brancaccio, Marcello Serafini, Andrea De Marchi e Amedeo Malfetti. Per quanto concerne il giocatore straniero il TC Sinalunga potrà optare per uno tra il romeno Radu Papoe e lo spagnolo Oriol Roca Batalla. Completano il roster l’under 18 Alessandro Pecce e i due under 16 Leonardo Cicchinelli e Riccardo Landi.

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In Umbria lo Junior Tennis Club Perugia affronta tra le mura amiche il Tennis Club Milano “Alberto Bonacossa”. Completa il quadro degli incontri il duello piemontese-emiliano sui campi de Il Circolo della Stampa Sporting di Torino, dove i padroni di casa ricevono il Circolo Tennis Albinea, e la sfida isolana presso il Tennis Club Alghero, che vede i sardi opposti al Tennis Club Lecco.

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