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ATP Finals Finale Alexander Zverev 1 2 67 Carlos Alcaraz 3 6 7 Statistiche e andamento

Carlos Alcaraz si assicura uno dei pochi trofei ancora mancanti nella propria bacheca battendo in due set un Alexander Zverev che pareva senza soluzioni per un set e mezzo. Invece, sotto di un set e un break, il numero 1 del mondo ha almeno tenuto fede al suo blasone, rientrando (entrando…) in partita fino a guadagnarsi tre set point consecutivi nel tie-break. Non è bastato, perché il classe 2003 da Murcia ha tornato a interpretare la solita parte da fenomeno andando a vincerla al secondo match point, 6-2 7-6(7) in due ore e due minuti.

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Il club dei quattro vs l’unico

Quattordicesima vittoria consecutiva per Alcaraz, arrivato a Torino sull’onda dei trionfi a Vienna e Parigi, in quelle condizioni – il veloce indoor – in cui è (era?) più vulnerabile. Il più giovane di sempre a completare il Career Grand Slam, il ventiduenne Carlos diventa così il quarto uomo ad aggiungerci le ATP Finals: prima di lui, ma più tardi per età, Agassi (29 anni), Federer (27) e Djokovic (29). È anche il 30° titolo in carriera e, come Jannik Sinner, il sesto stagionale.

Per quanto riguarda Sascha, al s uo 2026 da record (personali) con questa finale ne aggiunge così uno assoluto: è l’unico uomo dell’Era Open ad aver vinto almeno due Slam e nemmeno un titolo ATP in una stagione. A vincere “uno Slam e basta” c’erano riusciti per esempio Ivanisevic (Wimbledon 2001), Costa (Roland Garros 2002), Sampras (US Open 2002), Gaudio (Roland Garros 2004). Il numero 1 ATP senza titoli ATP, non suona benissimo, tanto che l’ATP si è sentita in dovere di consegnargli un paio di trofei giusto per non far brutta figura. (Sì, sono quelli da numero 1 per la prima volta e numero 1 di fine anno, ma la verità è spesso noiosa).

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Con Alcaraz che sembra ormai aver superato la sofferenza nei confronti del tedesco (questa è la quinta vittoria negli ultimi sei confronti,8-6 complessivamente), Sinner vincitore degli ultimi dieci duelli, Zverev si conferma così “terzo comodo”. Contando chiaramente Jannik a dispetto di un’assenza a tempo indeterminato che si arricchisce di nuovi, incredibili capitoli con una frequenza più allarmante delle condizioni del suo ginocchio.

Un break in un torneo, sei in finale

Prima della finale, Zverev non aveva perso un solo turno di battuta, Alcaraz uno solo: domenica pomeriggio, quattro break nei primi sette game, tre turni ceduti da Sascha mettendo il 66% di prime in campo (meno della sua media torinese del 75%, ma certo non male). Con buona pace delle lamentele sulla superficie troppo veloce, fondamentalmente basate sul solo match tra Zverev e Shelton, entrambi oggettivamente dotati di un servizio eccellente e uno dei due che non sarà un servebot, ma con il 16% di game vinti in ribattuta non ci si discosta granché. Insomma, nessun bisogno di eliminare la seconda palla (anche perché i danni li fa la prima…), che poi gli scambi si allungano e la gente si fa male – insomma, non va mai bene niente.

Un Alcaraz non perfetto in termini di continuità e non in vena di esibirsi in recuperi pazzeschi su qualsiasi palla, inizialmente anche teso per l’avvicinarsi di uno dei pochi trofei che gli mancavano e probabilmente per il problema alla coscia, o forse perché tanto bastava per arrivare primo al traguardo di fronte a un avversario che per un set e mezzo ha sbagliato parecchio. Una prestazione inferiore a tutte quelle offerte questa settimana per Zverev; d’altra parte, non tutte le giornate sono uguali, soprattutto quando affronti il più forte di questo finale di stagione. Sascha è però riuscito a evitare un epilogo che dopo pochi game pareva scritto, addirittura scolpito con il break subito a inizio secondo set. Ed è arrivato a un passo dal portarla al terzo: non è bastato, ma per lo meno ci ha regalato un finale avvincente.

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Primo set – Zverev falloso, Alcaraz risponde sempre e domina

Carlos sceglie di rispondere, primi scambi tesi per entrambi. Sascha si affida al servizio per salvare tre palle break da sinistra, brava Aurelie Tourte a non ignorare lo shot clock e infliggergli un warning. Falloso, Zverev è ancora in ambasce al terzo game, stavolta Alcaraz è attento e gli strappa la battuta a zero, la prima persa nel torneo dal n. 1 del mondo dopo 43 turni tenuti. Il tedesco trova solidità e la conferma dell’allungo spagnolo passa per un serve&volley sul 30-40 e due accelerazione bimani sui vantaggi esterni.

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Carlos punzecchia il lato destro dell’avversario variando velocità, altezze e rotazioni: se non l’errore, arriva una palla su cui entrare. Cede uno dei due break, 4-2, riprendendoselo subito, mentre Alexander protesta con Tourte per una seconda violazione di tempo che gli costa il primo servizio. Alcaraz chiude senza problemi, 6-2, non rispondendo ad appena il 14% dei servizi di Zverev, che di dritto ha un bilancio di un vincente e dieci gratuiti.

Secondo set – Alcaraz pare dominare, poi un turbinio di emozioni

L’equilibrio dura di nuovo due game: Sascha mette tre prime e si ritrova 0-40, non va meglio con la seconda e Carlos sorpassa. Sembra tutto il discesa, ma Zverev riesce a restare in scia e un po’ a sorpresa agguanta il 4 pari, limitando gli errori e approfittando di un paio di scelte spagnole non impeccabili. Il servizio tedesco ora fa il suo, 5-4, al contrario di Alcaraz che attraversa un passaggio a vuoto e deve ritrovarsi in fretta per uscire indenne dallo 0-30. Ora il lato destro di Sascha è solido, è un altro match e arriva il tie-break.

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Il numero 3 del mondo ruba il tempo e parte avanti, ottima presa della rete, grande accelerazione di dritto e servizio gli valgono il 3-0. Zverev gli sta dietro, Carlos gioca due smorzate di dritto perdendo altrettanti punti che diventano sei consecutivi e dunque tre set point Sascha. Possibile che questo Alcaraz giochi un tie-break così, neanche fosse quello del rientro a New York contro Shelton? Possibile, certo, ma non questa volta: a dispetto delle prime tedesche, il fenomeno ribalta la situazione e va a match point. Il dritto che incendia vola lungo, ma lui vuole chiudere in bellezza: altro match point e vincente con il rovescio. Bottino pieno per Carlos che si porta via 1.500 punti e 5.171.000 dollari, mentre Sascha si accontenta di 1.000 punti e 2.759.000 dollari.

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