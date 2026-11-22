ATP Finals · Finale ore 18:00 Alexander Zverev 1 Carlos Alcaraz 3 Statistiche e andamento

Giornata di verdetti a Torino. Domenica 22 novembre, sul cemento dell’Inalpi Arena, si conosceranno i nuovi maestri delle Finals 2026 – di singolare e doppio. Del match tra Carlitos Alcaraz e Sascha Zverev si parla ovunque. Una tete a tete che ha sempre regalato maratone entusiasmanti, ma che ha un chiaro favorito, ed è l’alieno di El Palmar. Nessuno, al mondo, ha il bagaglio tecnico dello spagnolo, capace di qualsiasi colpo irrazionale, di qualsiasi giocata che sfidi la fisica. E i bookmakers lo sanno bene, e nonostante un fastidio alla coscia – che potrebbe ripresentarsi in ogni momento – le quote vedono Alcaraz in netto vantaggio sull’attuale numero uno del mondo. Su Perlapay e Netwin, ll primo trionfo alle Finals di Carlitos è proposto a 1,43, mentre su Stake a 1.45. Più distante Sascha Zverev, ma non spacciato. Infatti l’eventuale terzo trofeo da Maestro del tennista di Amburgo è pagato 2,75 volte la posta su Perlapay, Netwin e Stake. Il livello espresso dal gigante teutonico, che non ha ancora subito un break in tutto il torneo, potrebbe serenamente costringere Carlitos agli straordinari. Dunque, possibile anche un terzo set tra i due.

Avrà certamente meno appeal, ma non è assolutamente da sottovalutare la finalissima di doppio tra Arevalo/Pavic e la coppia sorpresa del torneo, formata da Theo Arribage e Albano Olivetti. I numeri 6 del seeding hanno compiuto una folle impresa contro Krawietz e Putz, annullando una miriade di match point e giungendo allo scontro decisivo in pompa magna, anche se le quote vedono il successo dei transalpini un filo più improbabile rispetto quello dei celebri avversari. Su Perlapay e Netwin, la vittoria di Arribage e Olivetti è proposta a 2,12; a 2,08 su Stake. Marcelo Arevalo e Mate Pavic, invece, godono del favore del pronostico: 1,67 su Perlapay e Netwin; 1,64 su Stake.