#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

ATP Finals · Finale Finale Alexander Zverev 1 2 67 Carlos Alcaraz 3 6 7 Statistiche e andamento

Per qualche piccolissimo istante, sdraiato sul cemento dell’Inalpi Arena, Carlos Alcaraz non ha pensato alla storia, ai trofei che continua ad aggiungere alla propria collezione e nemmeno al fatto di aver appena conquistato uno dei pochi titoli che ancora mancavano nella sua splendida collezione. Aveva una preoccupazione decisamente più terrena, se volete, più immediatamente concreta: che l’ultima palla fosse davvero buona.

Pubblicità

“A volte chiamano le palle fuori con un po’ di ritardo, quindi nei primi momenti, mentre ero sdraiato sul campo, pensavo soltanto: per favore, fa’ che quella palla sia dentro. Non avevo sentito nessuna chiamata e speravo che non arrivasse”.

Poi è arrivata la consapevolezza. E con quella tutte le emozioni di un torneo inseguito per anni, conquistato a 23 anni al termine di una stagione che lo ha costretto anche a fermarsi a lungo per infortunio.“Questo titolo significa tutto per me, per la mia squadra, per la mia famiglia. Loro sanno quanto abbia inseguito questo momento e quanto abbia lavorato per riuscire a sollevare questo trofeo. È difficile descrivere quello che provo. Sono orgoglioso di tutto quello che abbiamo fatto insieme durante questa settimana”.

La mamma in lacrime e due settimane complicate

L’immagine di Alcaraz che raggiunge il proprio angolo, scuote la struttura che lo separa dalla tribuna e cerca con lo sguardo i familiari racconta probabilmente meglio di qualsiasi statistica il peso di questa vittoria. Dietro il sorriso dello spagnolo, infatti, ci sono stati giorni tutt’altro che semplici, soprattutto per i problemi fisici che ne hanno condizionato la preparazione.

Pubblicità

“Quando ho guardato verso il mio angolo, stavano tutti urlando e festeggiando. Mia madre piangeva, è una persona molto emotiva. Sono state due settimane difficili, nelle quali abbiamo dovuto gestire la pressione, i problemi fisici, organizzare riunioni con la squadra e prendere decisioni complicate. Abbiamo dovuto controllare tutto, dentro e fuori dal campo. Quando finalmente li ho raggiunti, tutta quella pressione è scomparsa. Potevo rilassarmi ed essere me stesso”.

La risposta a Zverev e quei tre set point salvati

Una delle chiavi tecniche della finale è stata certamente la risposta. Zverev era arrivato all’ultimo atto senza aver mai perso un turno di battuta durante il torneo, ma Alcaraz è riuscito a strappargli il servizio per tre volte già nel primo set.

Pubblicità

“Credo di aver risposto bene”, scherza lo spagnolo. “Sapevo che Sascha non aveva mai perso il servizio durante il torneo, quindi ero particolarmente concentrato sulla risposta. Volevo mettere in campo più palle possibile e poi costruire lo scambio da fondo. Leggevo molto bene il suo servizio, mi muovevo e reagivo rapidamente. Quando ho capito fin dai primi giochi che riuscivo a rispondere, ho acquistato fiducia. Sapevo che avremmo potuto giocarcela da fondo campo ed ero pronto”. Ma il momento decisivo è arrivato nel tie-break del secondo set, quando Zverev si è trovato avanti 6-3, con tre set point consecutivi. Ed è qui che Alcaraz racconta un retroscena curioso.

“All’inizio del torneo ci eravamo allenati insieme e avevamo giocato due tie-break molto belli. In entrambi ero andato sotto nel punteggio, ma alla fine ero riuscito a vincerli. Quando mi sono trovato in quella situazione, ho pensato proprio a quei momenti. Mi sono detto che sarebbe successa la stessa cosa dell’allenamento. Dovevo soltanto restare tranquillo e concentrato. Ed è quello che è successo”.

Pubblicità

C’è anche un particolare nella preparazione della partita. Durante il riscaldamento, Alcaraz aveva chiesto al proprio sparring partner di servire da circa un metro dentro il campo, per simulare la velocità delle battute del tedesco. “Non tutti riescono a servire a 230 chilometri orari sulle righe. Dovevo abituarmi alla velocità e al rimbalzo del suo servizio, quindi gli ho chiesto di battere da più vicino. Bisogna riscaldarsi pensando all’avversario che si sta per affrontare. Forse è stato uno dei segreti della mia risposta”.

Samuel Lopez, il fratello Alvaro e il valore della serenità

Una parte importante della conferenza stampa è dedicata a Samuel Lopez, protagonista insieme ad Alvaro Alcaraz della nuova struttura tecnica dello spagnolo. Una collaborazione che Carlos considera ancora all’inizio del proprio percorso.

Pubblicità

“Samuel ha fatto un lavoro straordinario durante tutto l’anno, insieme a mio fratello Alvaro. Sono davvero orgoglioso di entrambi. Abbiamo iniziato la stagione benissimo, vincendo in Australia e a Doha, poi sono arrivati i problemi fisici. In quel periodo hanno reso tutto molto più semplice”.

Il punto, però, non è stato soltanto tecnico.“A un certo punto ho capito quanto sia importante stare bene nella vita, fuori dal campo, per potersi allenare con motivazione. Loro sono stati fondamentali anche in questo. Mi hanno sempre trasmesso positività, scegliendo con attenzione le parole e aiutandomi nei momenti difficili, durante gli allenamenti, le partite e nella vita quotidiana. Sono felice di averli con me. E posso dire che questo è soltanto l’inizio”.

“Il numero uno è Sascha, e se lo merita”

C’è spazio anche per una domanda sulla gerarchia del tennis mondiale. Alcaraz ha appena sconfitto il numero uno del mondo, conquistando le Finals, ma rifiuta di attribuirsi un primato che al momento la classifica non gli riconosce.

Pubblicità

“Non penso di essere il migliore al mondo. Credo che tutti noi, io, Sascha, Jannik, Shelton, abbiamo la convinzione di poter essere i numeri uno. È una fiducia fondamentale, quando si entra in campo per allenarsi o per giocare una partita. Ma il numero uno adesso è Sascha. Se lo merita davvero e nessuno può togliergli questo riconoscimento. La classifica dice che è lui e bisogna dargliene merito”.

La musica, i balletti e il segreto per gestire la pressione

Alcaraz trova anche il tempo per spiegare un’abitudine che ormai fa parte del suo personaggio: cantare e ballare durante i cambi di campo, persino nei momenti di maggiore tensione.“Prima di tutto, erano delle belle canzoni”, risponde ridendo. “Rimanere concentrati per due ore consecutive è difficile. Per me quei piccoli momenti sono importanti perché mi permettono di rilassarmi e allontanare il nervosismo. Quando riesco a lasciarmi andare, tutto funziona meglio. Cantare e ballare un po’ mi aiuta a liberare la mente e poi a tornare concentrato sul punto successivo”.

Pubblicità

È probabilmente questa la fotografia migliore dell’Alcaraz che lascia Torino con il trofeo dei Maestri: un campione capace di prendersi sul serio quando conta, senza rinunciare al piacere di giocare. La stagione lo ha costretto a fermarsi, a ricominciare e a convivere con qualche incertezza in più del previsto. Ma gli ha anche regalato un posto ancora più importante nella storia del tennis.

“È stata una delle migliori stagioni della mia carriera, non soltanto per i titoli vinti, ma per quello che ho imparato e per come sono cresciuto a livello personale. Ho vissuto momenti bellissimi e altri molto difficili. Essere riuscito a superarli e chiudere con questo trofeo rende tutto ancora più speciale”. Il tempo per festeggiare, però, sarà poco. Già giovedì Alcaraz è atteso a Bologna per la Coppa Davis, un altro dei pochi trofei che ancora mancano nella sua bacheca, insieme all’oro olimpico. Un appuntamento al quale lo spagnolo guarda con particolare attenzione, anche alla luce dei problemi fisici affrontati durante le Finals.

Pubblicità

“Ci sono ancora trofei che voglio conquistare e la Coppa Davis è molto importante per me. Tra una settimana avremo la possibilità di provarci. Adesso continuerò a fare quello che ho fatto dopo ogni partita qui a Torino: cercare di recuperare nel miglior modo possibile, per arrivare a Bologna nelle migliori condizioni fisiche, dare il massimo e aiutare la squadra quanto più potrò. Sarà una settimana molto bella e ho tanta voglia di giocarla”.

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›