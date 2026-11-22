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Mate Pavic e Marcelo Arevalo chiuderanno in bellezza la loro collaborazione sul campo, iniziata nel 2024. Alle Nitto ATP Finals di Torino il croato e il salvadoregno giocheranno la loro seconda finale. Dopo la sconfitta subita nel 2024 all’Inalpi Arena, i due proveranno a riscattarsi a seguito di una stagione nella quale hanno perso numerose finali prestigiose: Montecarlo, Montreal, ma soprattutto Wimbledon.

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Vittorioso in tutte le categorie del circuito maggiore, compreso lo Slam, arrivato al Roland Garros 2024, tra poco Arevalo inizierà una nuova avventura a fianco di Andrea Vavassori, dopo che insieme a Pavic ha saputo trionfare in otto eventi del Tour. Wave, infatti, si separerà da Simone Bolelli dopo tre anni e mezzo di tornei giocati uno a fianco all’altro. Dalla prossima stagione, il 31enne piemontese e il 36enne salvadoregno faranno quindi coppia fissa. Di questo e di altro abbiamo chiesto personalmente ad Arevalo, ex numero 1 di specialità, dopo la sua vittoria in semifinale a Torino. Qui sotto, le sue considerazioni.

D: Quali sono le sensazioni, cosa ti aspetti da domani? È qualcosa di diverso rispetto a due anni fa?

Marcelo Arevalo: “Sono super felice di disputare un’altra finale qui e di poter giocare un ottimo tennis a fine stagione. Questo è il miglior torneo che abbiamo nel nostro calendario ATP. Sogniamo sempre e abbiamo sempre come obiettivo quello di essere qui a fine anno. Già solamente partecipare è un traguardo. Essere poi in finale… Dobbiamo essere grati per questa opportunità. Sarà una grande occasione per continuare a giocare bene e fare del nostro meglio. Niente di più di quello che abbiamo fatto finora. Ci conosciamo tutti tra le varie coppie. Tutto si deciderà su chi avrà la capacità di giocare meglio nei punti importanti”.

D: Ti senti fiducioso? Quest’anno tu e Mate avete perso alcune finali, ma in passato avete anche vinto molti tornei, compreso uno Slam. Avrete un approccio diverso alla partita? Avvertite un po’ di tensione?

Marcelo Arevalo: “Giocare una finale è sempre una grande opportunità. Sono sempre super grato quando ho la possibilità di giocarla — ATP 250, 500, 1000 o a qualsiasi livello —, perché lottare per un titolo è qualcosa che si sogna. Scenderemo in campo per fare del nostro meglio, lottare su ogni punto e, qualunque sarà il risultato alla fine, dovrò essere comunque contento della mia prestazione. Quando dai tutto in campo, non ci sono rimpianti”.

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D: Questo è il tuo ultimo torneo con Mate. L’anno prossimo giocherai con Vavassori. Com’è nata questa collaborazione, chi ha chiesto a chi di giocare? Chi giocherà a destra e chi a sinistra? E quali sono gli obiettivi?

Marcelo Arevalo: “Al momento non abbiamo ancora avuto modo di parlarne davvero. Entrambi stavamo gareggiando qui e c’era anche la possibilità di affrontarci durante la settimana, quindi non volevamo parlarne. Ma sono sicuro che, quando finiremo questo torneo, ci siederemo a un tavolo e ne parleremo”.

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