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Theo Arribage e Albano Olivetti rovinano l’ultima apparizione sul circuito di Marcelo Arevalo e Mate Pavic: i francesi si prendono il titolo di maestri alle ATP Finals.

3-6 7-6(2) 10-6 il punteggio che regala la grande sorpresa del torneo. Tutto sembrava pronto a incoronare il duo croato-salvadoregno. Il campo, con quattro vittorie in altrettanti match a Torino. E la loro storia, a cui mancava solamente il lieto fine per concludersi nel migliore dei modi. Non tutte le fiabe, però, necessitano del finale felice per essere ricordate.

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I meriti di Arribage e Olivetti sono indiscutibili e poggiano su una determinazione inscalfibile. Già in semifinale sono stati a un passo dalla sconfitta contro Krawietz e Puetz, a cui non sono bastati tre match point per approdare in finale. I francesi hanno posto, così, fine al sodalizio tedesco, prima di guastare l’ultimo ballo di Arevalo e Pavic, i quali sono già pronti per un nuovo capitolo.

Il croato inizierà a giocare proprio con Krawietz, mentre il salvadoregno farà coppia con Vavassori. I due chiudono con otto titoli ATP in tre stagioni; per il 33enne di Spalato sfuma sul più bello la possibilità di vincere per la prima volta le ATP Finals, ma ci riproverà.

Theo e Albano rimpinguano la bacheca con il settimo trofeo del 2026. Alla prima stagione insieme, non solo si sono fatti spazio tra le migliori otto coppie, ma lasciano il Piemonte con la coppa più prestigiosa.

Da sottolineare è la presenza del presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi, comparso per premiare i vincitori. La sua assenza alla cerimonia dei numeri 1, con Heliovaara e Patten protagonisti, aveva fatto scalpore. “Non avrei mai sognato che potessimo essere nella posizione in cui siamo ora. Per noi è davvero un grande risultato ed è una vergogna che il presidente e il ceo ATP non la pensino allo stesso modo. Sarebbe stato bello averli sul campo con noi oggi, ma eccoci qui da soli” ha detto il britannico.

Primo set: Arevalo/Pavic in vantaggio grazie a un passaggio a vuoto di Olivetti

La finale inizia con Arevalo al servizio. Un rapido 30-0 è compromesso da due ottimi colpi da fondo di Olivetti, che incrinano per un attimo le certezze del salvadoregno. Dissipati il margine di sicurezza e una chance di 1-0 dai numeri 4 del seeding, la coppia francese prolunga il gioco ai vantaggi, che valgono, di fatto, la palla break. Tuttavia, Marcelo risolve il turno di servizio senza rovinare l’avvio.

Il match è da subito pimpante, con scambi divertenti e discese a rete immediate.

La prima svolta arriva nel quarto gioco, quando Arribage non riesce a fare la differenza con la battuta. Recuperati da 40-15, i transalpini fronteggiano il deciding point con poca convinzione. Il riflesso sottorete di Arevalo sorprende totalmente Olivetti, la cui volée si ferma sul nastro, propiziando l’allungo del duo croato-salvadoregno. I n. 6 rimangono in scia nel punteggio e sul 4-2 si rifanno minacciosi in risposta, provando l’attacco al servizio mancino di Pavic. Il tentativo, però, non va oltre il 15-30. A sigillare il primo set ci pensa Arevalo con un turno di battuta a 0. È 6-3.

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Secondo set: Arribage/Olivetti pareggiano i conti con un tiebreak perfetto

Nel secondo parziale il gioco si fa più frammentato. I protagonisti non riescono a imporsi nei turni di servizio degli avversari, racimolando come miglior risultato un paio di quindici.

Sul 2-1, Olivetti e Arribage trovano due risposte vincenti che danno l’illusione di poter scardinare la battuta di Pavic. Il 33enne di Spalato, però, scaglia altrettante prime vincenti e il set rimane saldamente on serve.

Il set procede spedito verso il tiebreak, ma le insidie sono sempre dietro l’angolo. Soprattutto quando si alza la posta in palio. Sul 5-4 Arevalo deve servire per rimanere nel parziale e concede più di un’occasione. A turbare gli equilibri ci pensa Olivetti che, apertosi il campo con una risposta strettissima, finalizza con un vincente di diritto per procurarsi due set point. Marcelo reagisce da campione: due ace, entrambi dal lato di Arribage, a cui è stato accordato il compito di rispondere sul deciding point, e 5-5.

Il tiebreak diviene realtà un paio di giochi dopo. Sul 2-1 Arevalo difende con grande generosità, raccogliendo la pallina praticamente dalla tribuna, ma Pavic non riesce a incidere con il diritto. A metà del tredicesimo gioco, allora, Olivetti sale in cattedra. Dapprima rompe gli indugi prendendosi il primo minibreak sottorete, poi raddoppia il vantaggio, sul 5-2, con un lob in risposta che confonde Arevalo e Pavic. I francesi conquistano il set imponendosi per 7 punti a 2 e prolungano la sfida al match tiebreak.

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Terzo set: Arribage e Olivetti sono i campioni delle ATP Finals!

L’effervescenza tennistica di Olivetti si protrae anche nel tiebreak decisivo: il vincente che apre la frazione porta la sua firma e vale il primo minibreak. Saliti 3-0, i francesi si prendono anche il secondo punto in risposta, beneficiando di un doppio fallo di Pavic, che si conferma il giocatore più in difficoltà in questo frangente. Nonostante il continuo elastico, che consente alla coppia croato-salvadoregna di accorciare le distanze, i transalpini difendono il vantaggio e si avvicinano al traguardo grazie a un’ingenuità da parte di Mate, che battezza erroneamente fuori un pallonetto. Il timbro finale è di Arribage, che, con una risposta vincente, finalizza la rimonta per 10 punti a 6. Una coppia francese torna campione alle ATP Finals a cinque anni di distanza da Herbert e Mahut.

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