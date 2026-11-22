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ATP Finals · Finale ore 18:00 Alexander Zverev 1 Carlos Alcaraz 3 Statistiche e andamento

Il campo da tennis è diventato ormai un poligono di tiro. I servizi che non superano i 200 km orari vengono considerati modesti (se non sono super angolati, ad uscire). Shelton serve a 239 km orari come una volta i migliori battitori servivano sui 170. Se non gioca Carlos Alcaraz, che fra tutti è decisamente quello che risponde meglio, è tutta una continua sparatoria, senza soluzione di continuità. Quando non è ace e servizio vincente. Insomma è tennis-sparafucile, tiro al piattello (ben più rispettoso della natura di quello al piccione che usava una volta), dove invece del piattello si deve centrare una riga, quella più lontana dall’avversario.

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E per far partire il proiettile più filante diventa fondamentale la scelta della palla più nuova, fra letre o anche le quattro palle che il battitore scruta attentamente nella propria mano per esaminare il brand più visibile (e quindi più nuovo e più filante) per restituire al raccattapalle di turno quelle più usate.

Così come sarebbe molto più interessante, intrigante, un tennis anche maschile in cui i game di servizio venissero vinti più o meno nello stesso numero di quelli di risposta.

Invece spesso per concludere un set si arriva a un tiebreak senza neppure un break (e una misera pallabreak), quando non basta un solo break per aggiudicarsi il set, ci sarebbe molta più suspence nell’immediata vigilia d’ogni punto se ci fosse maggior equilibrio fra chi batte e chi risponde. Punto dopo punto. Ma nessuno sembra pensarci. Finchè appariranno tanti Opelka di 2 metri e 13 che serviranno noci di cocco sui 270 km orari. Allora qualcuno si sveglierà e dirà magari: “Però forse il defunto Ubaldo Scanagatta aveva ragione”. Da caro estinto mi sarò tolto una bella soddisfazione.

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Alcaraz, solo 18 punti concessi al servizio

Prendiamo le semifinali di ieri che sono state, comunque le migliori partite del torneo, dopo che in quasi tutte quelle dei gironi eliminatori chi rispondeva non faceva di media più di 10 punti in un set, e fermiamoci a considerare soprattutto la prima semifinale di ieri con il match vinto da Alcaraz su Shelton: 36 63 76(7-0) il risultato.

Alcaraz, che pure non va famoso per il servizio grazie al fatto che ha talmente tanto altri colpi da sciorinare per entusiasmare anche gli spettatori più esigenti… nel primo set nel quale ha subito un break all’avvio, ha perso solo 7 punti nei suoi quattro turni di servizio, poi 6 nei 5 turni di servizio del secondo set, infine 5 nei sei turni del terzo set. Totale 18 punti concessi. Mentre i punti fatti quando batteva sono stati: 63. Insomma, senza un servizio stratosferico, perfino lui è capace di vincere 6 games a 0, 2 a 15, 2 a 30. Soltanto un paio di volte ha consentito a Shelton – che pure ha giocato una delle sue migliori partite- di arrivare ai vantaggi, a 40: la prima subendo il break nel primissimo game del match, la seconda sul 2-1 del primo set – quando non aveva ancora ingranato – ha comunque fatto suo quel quarto game in otto punti

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Ma forse è ancora più significativo il discorso che sto facendo se andiamo a misurare il rapporto fra i punti vinti al servizio dai due giganti d’un metro e 98 e di lingua russa che si sono sfidati nella seconda semifinale, Zverev da Amburgo e Medvedev da Mosca.

Se un giocatore avesse solo la prima…

Vediamo infatti che i punti vinti dai due nei servizi sono stati complessivamente 91 (49 quelli di Zverev e 42 quelli di Medvedev), mentre quelli fatti in sede di risposta da entrambi sono stati in tutto 29, cioè meno di un terzo. E sì che trattandosi di due dei migliori quattro tennisti del mondo si dovrebbe credere che entrambi rispondano meglio di quasi tutti quelli che li seguono nel ranking.

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Quei 29 punti vinti dai ribattitori sono l’eccezione che conferma la regola, che vuole che due terzi dei punti siano in pratica assegnati in partenza a favore di chi batte. Ma, chiedo, non sarebbe più avvincente, almeno in fase di previsione, un gioco nel quale i punti fra chi batte e chi risponde fossero in equilibrio, con uguali chance di conquistarli 50 e 50?

Non sarebbe più interessante se anche ogni game cominciasse senza che ci fosse un vero favorito, né chi batte né che risponde. Non sarebbe più avvincente, quasi come accade in certi incontri femminili (quando non c’è chi serve ace come Rybakina e Sabalenka in buona giornata)?

E’ chiaro che se un giocatore potesse disporre di un solo servizio difficilmente si arrischierebbe a sparare la sua sola palla di battuta a 200 km orari. Un errore al servizio sarebbe esattamente penalizzante quanto un errore di dritto o di rovescio o di volee.

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Cambiando questa regola si porrebbe un freno alla tendenza che vuole i tennisti di oggi alti come quelli di basket di una volta: oggi non è un caso che fra i top ten siano ben più alti di un metro e 90 la metà sei su 10, Zverev, Sinner, Shelton, Medvedev, Fritz e Jodar. Di 10 n.1 del mondo tali dagli anni Novanta in poi Zverev, Sinner, Medvedev, Safin, Murray, Becker, Kuerten, Kafelnikov e Moya, erano più alti di un metro e 90. Mentre Djokovic, Edberg e Lendl si sono fermati a un metro e 88.

Un tennis che non consentisse le due palle di servizio aprirebbe il suo mondo anche ai normotipi. Non sarebbe un bel vantaggio per la diffusione di questo sport? Perché il tennis dovrebbe escludere dal novero dei protagonisti di grande successo tutti (o quasi) i giocatori che non arrivano al metro e 80cm anche se hanno il talento di un Fognini?

Temo che questa rivoluzione non si farà mai. Perché a comandare in ATP sono i giocatori e i 6 “over un metro e 90” non sponsorizzeranno mai una regola che gli dimezzasse il loro potenziale, disarmandoli in buona parte del servizio. E antistorica, più che vintage, è quella regola che vorrebbe imporre il ritorno alla racchette di legno. Come farebbero le industrie che producono quelle contemporanee?

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Vabbè …allora scrivo qui che – dopo che Medvedev ha mancato il pareggiodell’8 a 8 nei 16 confronti con i n.1 del mondo, ora è sotto 9-7 – la finale odierna (ore18) fra Zverev e Alcaraz è decisamente la finale fra i due giocatori più forti, la migliore che si potesse auspicare in assenza del mai troppo rimpianto Jannik Sinner.

7 a 6 i precedenti favorevoli a Alcaraz, ma l’unico duello di quest’anno -avvenuto a gennaio nella semifinale di Melbourne – e vinto da Alcaraz per 75 al quinto avrebbe potuto essere appannaggio di Zverev se arbitro e supervisor avessero impedito ad Alcaraz di “aggirare il regolamento” e farsi massaggiare per i crampi, quando per i crampi non si potrebbe.

Va tenuto presente che le sole volte in cui Zverev e Alcaraz si sono incontrati sul cemento indoor è stato sempre il tedesco a prevalere, tre volte su tre. Due delle quali qui a Torino, 2023 e 2024.

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Se Zverev, che intanto ha superato il suo miglior bottino di punti ATP, oltre 10.000 (10.350) vincesse oggi batterebbe il suo record personale di vittorie in un anno: 70. E stabilirebbe un altro record personale: quello di riuscire a battere per la prima volta 3 top5 in un solo torneo. Era dal 2023 che non gli riusciva di batterne due di seguito. Vincendo la terza edizione del Masters di fine anno (dopo quelle del 2018 a Londra e del 2021 a Torino) Zverev eguaglierebbe McEnroe e Becker che ne hanno vinti anch’essi tre, quando Nastase ne ha vinti 4, Lendl e Sampras 5, Federer 6 e Djokovic 7.

Alcaraz, dal canto suo, potrebbe riuscire a vincere uno dei pochissimi tornei che sia sfuggito a Rafa Nadal. Per uno spagnolo (che oltretutto aveva in Nadal il suo idolo di bambino) è tanta roba.

Come sta Carlos Alcaraz?

Come sta Carlos Alcaraz? Si è ripreso dal problema alla coscia sinistra che lo aveva spinto a sottoporsi a una risonanza magnetica e aveva fatto balenare l’ipotesi di un forfait prima di incontrare Cobolli?

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Carlos non è tipo che racconti balle. E se dice, pur contento di aver superato due test (con Cobolli e Shelton) che non ha spinto al limite bisogna credergli. Forse, semmai, non gli crederà del tutto l’orgoglioso Ben Shelton, fiero dei progressi compiuti, perché la loro partita è stata la migliore, e di gran lunga, del torneo. E Shelton ha giocato una delle sue migliori, mostrando importanti progressi sul rovescio e anche nel modo più vario di servire, anche se purtroppo per lui vanificati da un brutta stecca di dritto commessa nel quarto punto del tiebreak decisivo del terzo set, seguita da una volee abbastanza semplice tirata fuori. Due errori che gli sono costati la partita

Così Shelton ha perso ma senza essere dominato come era invece successo nelle prime loro quattro sfide, tutte quelle prima del duello nei quarti di finale dell’US Open di quest’anno, quando Shelton è stato in grado di approfittare dello stato di forma ancora precario di Carlos, al suo primo torneo dopo l’infortunio al polso che lo aveva messo fuori competizione per 89 giorni.

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Se al duopolio del biennio 2024-2025 formato da Sinner e Alcaraz si aggiungerà, oltre a Zverev, anche Shelton nessuno potrà gridare alla vera sorpresa.

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