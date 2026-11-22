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Questa edizione delle Finals di Torino hanno dimostrato che si l’evento in se può vincere anche senza Jannik Sinner. Ha riempito gli spalti, battuto i propri record, generato centinaia di milioni di euro e dimostrato che le ATP Finals sono ormai qualcosa di più di un torneo di tennis. Eppure, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto celebrare il successo dell’edizione 2026, si ritrova a fare i conti con una domanda alla quale nessuno, almeno per il momento, sembra voler dare una risposta definitiva: dove si giocheranno le Finals nel 2028?

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Perché una cosa è certa: l’Italia ospiterà il torneo fino al 2030, ma Torino ha la garanzia soltanto fino al 2027. Il resto è ancora tutto da scrivere. E le parole pronunciate dal presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, nella conferenza stampa conclusiva all’Inalpi Arena, lasciano intendere che la questione sia decisamente più complessa di quanto possa apparire.

“La decisione per il futuro delle ATP Finals dipende da tanti attori: ATP, Federazione, Governo, territori e sponsor. L’obiettivo è prendere le risorse e riequilibrarle sul territorio. Entro la metà dell’anno prossimo dobbiamo prendere una decisione. Senza il consenso dell’ATP non si va da nessuna parte, perché è titolare dell’evento”.

E poi la frase che, più delle altre, fotografa lo stato delle cose: “Ad oggi non so dove si giocheranno le Finals nel 2028. Posso però dire di non essere mai stato così corteggiato”.

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Parole che non rappresentano una bocciatura di Torino, anzi. Binaghi ha riconosciuto alla città di essere una sede straordinaria, probabilmente anche per le sue dimensioni, considerate ideali per una manifestazione di questa portata, ma non si è spinto oltre. Nessuna promessa, nessuna garanzia. Soltanto la consapevolezza che la partita si giocherà su diversi tavoli, alcuni dei quali inevitabilmente politici ed economici.

Abodi tra Torino, Milano e gli investimenti del Governo

A rendere ancora più interessante la questione è stato l’intervento del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Che da un lato ha riconosciuto il valore del lavoro svolto a Torino, dall’altro ha ricordato come le decisioni debbano rispondere a una visione più ampia.

“Un evento singolo o pluriennale deve avere sempre un solo obiettivo: diffondere lo sport. Mi piace la spettacolarizzazione dell’evento, ma non abbiamo amato il modo in cui sono avvenute le candidature future. Raccolgo e ascolto, ma rinvio le scelte finali”. Il riferimento è anche alla possibilità che Milano possa diventare protagonista della prossima fase delle Finals, soprattutto considerando gli investimenti realizzati nell’area di Santa Giulia. Abodi ha ricordato che “questo Governo ha investito 100 milioni per un progetto che deve dare il suo ritorno”, sottolineando la necessità di valutare i benefici per l’intero sistema sportivo nazionale.

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Una prospettiva che rende il futuro della manifestazione una questione che va oltre la semplice scelta di un palazzetto. Perché spostare le Finals significherebbe anche ridisegnare gli equilibri economici, territoriali e organizzativi di uno degli eventi sportivi più importanti ospitati dal nostro Paese. Il ministro, tuttavia, non ha nascosto la propria considerazione per Torino: “Non c’è mai una buona ragione per cambiare quando si sta bene, quando si è accolti bene e quando si crea valore aggiunto, economico e sociale”. Una dichiarazione che somiglia a un’apertura, ma non a un impegno. Anche perché Abodi ha precisato che la decisione finale spetterà alla FITP e all’ATP, non al Governo.

Binaghi: “Superato lo stress test senza Sinner”. I numeri delle Finals

Se il futuro resta incerto, il presente restituisce invece numeri che difficilmente possono essere contestati. L’edizione 2026 delle Nitto ATP Finals si chiude con un bilancio economico e organizzativo decisamente positivo. “Abbiamo superato con successo il nostro stress test: organizzare un evento di questa portata senza Jannik Sinner, assente per infortunio, era un compito improbo. Eppure tutto è andato oltre le più rosee aspettative, come dicono l’apprezzamento del pubblico e, ancor prima, i dati”.

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Secondo le stime presentate dalla Federazione, le presenze complessive hanno raggiunto quota 233.235, considerando il Campo Centrale, gli allenamenti, il Fan Village e il Grand Opening Show. Quindici sessioni consecutive hanno fatto registrare il tutto esaurito. Un risultato favorito anche dal progressivo ampliamento dell’impianto, che dal 2022 ha guadagnato 2.375 posti, arrivando agli attuali 13.648 seggiolini.

“Il Campo Centrale non ha più margini di crescita. Le presenze potranno aumentare soltanto attraverso le manifestazioni collaterali”, ha spiegato Binaghi. Ancora più significativi i numeri economici. Secondo lo studio di Boston Consulting Group, l’impatto sul territorio ha raggiunto 721,3 milioni di euro, il 22% in più rispetto al 2025. I posti di lavoro creati o mantenuti sono stati 4.760, con oltre 140 milioni di euro di redditi da lavoro destinati alle famiglie italiane.

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Una macchina organizzativa che coinvolge complessivamente 7.400 persone e che, rispetto allo scorso anno, ha richiesto 5,5 milioni di euro aggiuntivi per gli allestimenti e 7,7 milioni per marketing e promozione. Binaghi ha poi sottolineato il rapporto tra investimento pubblico e ritorno economico: “I 19,5 milioni stanziati con la nuova legge generano per lo Stato un extra-gettito stimato in 92,4 milioni di euro, quasi cinque volte l’investimento”.

Numeri che il presidente federale considera una dimostrazione di quanto sia conveniente investire su manifestazioni pluriennali, capaci di migliorare anno dopo anno e di consolidare competenze organizzative. Resta, naturalmente, un altro aspetto della questione Sinner. L’assenza dell’altoatesino non ha compromesso la risposta del pubblico presente a Torino, ma ha pesato sull’interesse televisivo, come emerso anche dal calo degli ascolti analizzato da Ubitennis. Una differenza non secondaria quando si cerca di misurare il successo di un evento attraverso indicatori diversi.

Lo Russo non arretra: “Torino merita le Finals fino al 2030”

Chi non sembra avere alcuna intenzione di rinunciare alla manifestazione è il sindaco Stefano Lo Russo, che ha rivendicato il lavoro svolto dalla città negli ultimi anni. “Il segreto di Torino è stato quello, con uno spirito molto sabaudo, di lavorare tanto, non accontentarsi dei risultati dell’anno precedente e provare sempre a migliorare”.

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Il primo cittadino ha ricordato come le Finals siano entrate nella quotidianità di Torino, coinvolgendo non soltanto gli appassionati di tennis, ma anche chi non aveva mai seguito questo sport. Un risultato che va oltre le cifre economiche, perché riguarda l’identità stessa della città e il suo posizionamento internazionale.

Dagli alberghi ai ristoranti, dal trasporto pubblico alla macchina organizzativa, Lo Russo ha parlato di un successo collettivo, costruito attraverso il contributo di migliaia di persone, ma è soprattutto sul futuro che il sindaco ha voluto insistere.

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“Credo davvero che questo territorio, per quello che ha dimostrato, rappresenti una delle migliori esperienze del Paese e meriti di continuare fino alla fine di questo secondo ciclo, nel 2030, a ospitare questa straordinaria manifestazione”. Un messaggio indirizzato inevitabilmente anche al ministro Abodi e a Binaghi, accompagnato dalla convinzione che Torino abbia ormai acquisito un’esperienza difficilmente replicabile in tempi brevi altrove.

Binaghi e il pensiero per Sinner: “Vedo un ragazzo che non merita tutto questo”

Nel corso della conferenza stampa non poteva mancare un passaggio dedicato a Jannik Sinner, il grande assente di questa edizione. Binaghi ha parlato dell’altoatesino con toni particolarmente partecipati, lasciando per una volta in secondo piano l’importanza sportiva e mediatica del campione.

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“Su Sinner non so nulla, ma lui sa che, se ha bisogno, siamo qui. Non si tratta più di un giocatore che aveva bisogno di riposo. Oggi lo vedo nudo alla meta, non come un grande campione, ma come un grande ragazzo che ha un problema e che non merita questa cosa, che non merita tutto questo”. Un riferimento alla delicata situazione fisica dell’ex numero uno del mondo, costretto a guardare da spettatore una manifestazione che aveva vinto nelle due edizioni precedenti.

“Abbiamo la migliore finale possibile, con i migliori giocatori del momento”, ha aggiunto Binaghi parlando di Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, protagonisti dell’ultimo atto del torneo. Due campioni che, secondo il presidente federale, hanno dimostrato di poter essere battuti da Sinner.

Il 2027 è una certezza, il 2028 è già una partita aperta

La conferenza stampa si è chiusa dunque con due fotografie molto diverse della stessa manifestazione. Da una parte il successo di un’organizzazione che continua a crescere, capace di riempire l’Inalpi Arena persino senza il suo principale richiamo sportivo. Dall’altra un futuro che, nonostante i risultati raggiunti, resta tutto da definire. Del resto, lo stesso presidente ATP Andrea Gaudenzi aveva già sottolineato quanto la concorrenza tra possibili sedi potesse rappresentare uno stimolo per migliorare ulteriormente l’evento. E la conferenza stampa sul futuro del circuito ha confermato come il tennis stia attraversando una fase di trasformazioni importanti.

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Torino, quindi, non deve più dimostrare di saper organizzare le Finals. Lo ha già fatto, numeri alla mano. Deve però convincere chi sarà chiamato a decidere che continuare sotto la Mole rappresenti la soluzione migliore anche per il futuro.

Il 2027 è assicurato. Per il 2028 servirà attendere la metà del prossimo anno, e forse il dato più significativo emerso dalla conferenza stampa è proprio questo: Torino ha costruito un successo che tutti riconoscono, ma che non basta ancora a garantirle il diritto di conservarlo. Milano nel frattempo resta alla finestra.

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