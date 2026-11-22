#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

ATP Finals · Finale Finale Alexander Zverev 1 2 67 Carlos Alcaraz 3 6 7 Statistiche e andamento

Non è certo il modo in cui Alexander Zverev sperava di concludere le sue prime Nitto ATP Finals da numero 1 del mondo: vince Carlos Alcaraz per 6-2 7-6(7).

Al tedesco, grandi meriti per non aver mai perso la speranza, restando aggrappato anche quando sotto di un break nel secondo parziale e andando a un passo da un più che inaspettato terzo set. Tolti quelli, però, una partita che Zverev faticherà a dimenticare: complice un avversario fuori categoria, Sascha ha sempre tremato quando più contava, errore dopo errore.

Il finale non deve cancellare l’ottimo percorso e la gran stagione, senza dubbio la migliore della sua carriera.

Pubblicità

Queste le sue parole nella conferenza stampa post partita.

D. Il secondo set è stato buono, il primo non troppo. Come lo spieghi? Non avevi mai perso il servizio, e oggi nei primi due turni di battuta hai dovuto affrontare sei palle break. Dipende da Alcaraz, dall’approccio mentale a una finale, o da cosa?

Alexander Zverev: “Penso due cose. La prima: di sicuro lui è uno dei migliori ribattitori al mondo, non c’è dubbio su questo. Numero due: oggi per me è stata una giornata in cui ho avuto purtroppo parecchio dolore alla caviglia. E la caviglia influenza molto il mio servizio perché nel movimento devo cambiare l’esecuzione e devo modificare l’appoggio per non fare un passo indietro così ampio quando servo. Ed è vero, oggi ho servito molto peggio. Ripeto, merito a lui, penso sia sicuramente uno dei migliori ribattitori al mondo. Ma oggi purtroppo ho avuto molto dolore alla caviglia. Devo essere onesto: sono anche piuttosto orgoglioso di me stesso per come ho giocato e per come ho lottato. Perché alla fine il servizio è l’arma più grande che ho, specialmente contro i migliori giocatori del mondo. E sì, voglio dire, ho giocato praticamente senza la mia arma principale e l’ho comunque resa una partita di tennis molto competitiva; avrei potuto vincere il secondo set. Ma alla fine, penso che per batterlo non devi essere al 100%, devi essere al 110% e devi giocare in modo perfetto. Oggi non sono stato in grado di farlo, quindi va bene così. Ho perso contro un avversario molto forte“.

D. L’altro giorno hai detto che il problema alla caviglia sia semplicemente qualcosa con cui dovrai convivere. Ci sono modi per gestirla oltre al semplice “gestire i denti”? Peggiora quando giochi molto?

Alexander Zverev. “Sì, per me dipende da quanto gioco. È una cosa con cui non devo fare i conti tutto il tempo. Devo gestirla costantemente, ma non è una cosa che mi dà fastidio sempre. È qualcosa che viene fuori una volta ogni due mesi, una volta ogni due mesi e mezzo. E in quei momenti diventa un problema per me al servizio. L’ho già detto prima: da fondocampo e nel modo in cui mi muovo… perché molta gente pensa: “Beh, se è un problema alla caviglia allora non si muoverà molto bene”. In realtà da fondocampo riesco a muovermi bene. È davvero quell’unica posizione sul servizio in cui non riesco a entrare, ovvero il passo indietro con il piede destro quando servo, perché faccio un passo indietro piuttosto ampio. E ovviamente quando devo cambiarlo, il ritmo cambia un po’. Penso che il servizio sia soprattutto un colpo di ritmo. Quindi questo cambia molto e quando non sono altrettanto preciso, quando non sono altrettanto potente, contro questi ragazzi loro rimandano indietro ogni singola risposta se non commettono errori. Ed è stato il caso di oggi. Ma non è qualcosa di cui sono troppo preoccupato perché penso di sapere quando devo farmi trovare pronto per i grandi tornei e so cosa devo fare nella preparazione per poter essere senza dolore e al 100%“.

Pubblicità

D. Se potessi tornare indietro nel tempo, cambieresti qualcosa nel tuo piano di gioco di stasera?

Alexander Zverev: “Beh, di nuovo, penso che vorrei aver servito meglio. L’ho detto ieri dopo la semifinale, pensavo che oggi il colpo più importante sarebbe stato il servizio. Se giochiamo molti scambi sul mio turno di battuta, lui è uno dei migliori giocatori da fondocampo al mondo, ne vincerà parecchi. Quindi contro di lui so che devo servire bene. Purtroppo oggi non ci sono riuscito, il che, onestamente, va bene, perché penso alla stagione che ho avuto e all’anno che ho vissuto. Guardo a questa sconfitta in modo un po’ diverso perché, sì, ovviamente mi sarebbe piaciuto vincere, mi sarebbe piaciuto diventare campione qui per la terza volta. Ma se qualcuno mi avesse dato un foglio di carta dicendomi: “Questa è la stagione che farai e perderai in finale a Torino”, avrei firmato e sarebbe andato benissimo“.

D. Riguardo alla caviglia: ti accordi di quando sta per cominciare il dolore? Durante la partita di oggi hai avuto la sensazione che le cose girassero in modo sfortunato per te?

Alexander Zverev: “Prima cosa, il problema alla caviglia: penso che la mia caviglia diventi davvero molto rigida e poi ho difficoltà a mettermi in posizione e sento dolore. È qualcosa che sento arrivare. E poi ci sono certi momenti in cui faccio effettivamente il passo indietro e perdo potenza su quel piede: è lì che mi vedete interrompere il movimento del servizio.

E la seconda cosa… oggi è abbastanza curioso. Penso alla fortuna… ci sono due aspetti: penso che la fortuna sia sempre dalla parte dei migliori giocatori del mondo. Quindi penso che a volte la fortuna te la devi guadagnare. Penso che oggi lui sia stato forse più coraggioso e si sia guadagnato la fortuna un po’ più di me. Ma sì, ci sono state occasioni in cui ho avuto quella sensazione, specialmente nel primo set… ho perso il set 6-2, ma sentivo che avrei potuto essere avanti 5-3. Ho perso tantissimi game lottati, ho perso ogni singolo game andato ai vantaggi. E sì, lì sentivo: “Ok, sento ancora di poter cambiare la partita”, cosa che ho quasi fatto nel secondo set. Di nuovo, se si va un set pari ovviamente diventa interessante, ma sì, specialmente nel primo set… ho perso 6-2 ma non sembrava affatto un set da 6-2 per come stava andando la partita“.

Pubblicità

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›