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ATP Finals · Finale ore 18:00 Alexander Zverev 1 Carlos Alcaraz 3 Statistiche e andamento

In un’annata tennistica vengono disputati migliaia e migliaia d’incontri. Sino a quando non si giunge alla finale delle finali. Le Nitto ATP Finals di Torino mettono il punto finale sull’elettrizzante stagione 2026, che ci ha donato il 30esimo numero uno dell’Era Open: Alexander Zverev. Il ragazzone di Amburgo è rimasto per anni intrappolato in un limbo, subendo prima lo strapotere dei Big3, poi l’ascesa dei due giovani extraterrestri, che sembravano condannarlo ad essere l’eterno secondo. Finali Slam sfumate, perdita di fiducia nei propri mezzi e grande sconforto. Ma ci pensa Parigi a raddrizzare la vita e la carriera tennistica del tedesco, che da quella calda domenica di giugno, non è più stato lo stesso.

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Zverev – The Unbreakable

Il torneo dei maestri metterà di fronte Carlitos Alcaraz e Sascha Zverev nell’ultimo atto delle ATP Finals. Impeccabili entrambi lungo il percorso che li ha spinti fino a qui. Il numero uno ancor più del murciano, il quale ha concesso il primo set del suo torneo a Ben Shelton durante la semifinale, conclusasi soltanto al tiebreak del terzo e decisivo parziale. Per fermare la furia statunitense è servito un Alcaraz di grande livello, partito un po’ a rilento e in difficoltà nelle fasi iniziali della sfida, prima di sbloccarsi definitivamente e trasformarsi nella versione imprendibile, abbordabile solo per il ragazzo rossiccio di Sesto Pusteria. Zverev, invece, ha ben deciso di traumatizzare ciascun avversario affrontato in questa settimana torinese, mettendo a segno una quantità esorbitante di ace, senza mai perdere il turno di servizio. Si legge grande frustrazione nel viso di ogni vittima del numero uno del mondo, che pare aver seguito un corso accelerato di dritto e volée alla vigilia di queste Finals, migliorando sensibilmente il rendimento dei suddetti colpi. Sarà forse il grande feeling col velocissimo cemento dell’Inalpi Arena, o una condizione mentale impeccabile, che gli sta consentendo di giocare il suo tennis senza freni, trovando un equilibrio ed una costanza quasi inediti. Questo Zverev fa paura, e può mettere in apprensione anche il fenomeno iberico, che solitamente dispone di qualsiasi soluzione ad un problema. Fu proprio a Carlitos a sbarragli la strada per la finale dell’Open d’Australia, nonché loro ultimo – rocambolesco – precedente. In quell’epica sfida, protrattasi per 5 ore e 27 minuti, ne accadde di ogni. Alcaraz in preda ai crampi, le proteste di Sascha per l’intervento del fisioterapista e la possibilità di servire per prenotare la finalissima Slam. Ma con il funambolo di Murcia non si possono dormire sonni tranquilli. Alcaraz ribaltò il match con un paio di prodezze, battendo poi l’eterno Djokovic e conquistando per la prima volta il trofeo dell’Australian Open.

Cosa dicono i precedenti

Sono passati dieci mesi dal loro ultimo testa a testa, e ne sono cambiate di cose lungo quest’annata. Sascha ha trovato la miglior versione di sé stesso, e rispetto all’ultima volta in cui ha sfidato Carlitos, ha due slam in più e il numero uno sulla schiena. Mentre il 23enne di El Palmar ha dovuto superare il primo serio infortunio della sua giovane carriera, restando ai box per parecchi mesi, e imparando lezioni fondamentali che però – fortunatamente – non hanno cambiato il suo spettacolare modo di muoversi all’interno del rettangolo di gioco. È proprio lo spagnolo ad essere in vantaggio nei precedenti, per 7-6. Anche se sul cemento, è Zverev ad aver vinto più scontri diretti, raccogliendo 5 vittorie e 4 sconfitte. Non sono mai stati banali o poco godibili, gli scontri tra Carlitos e Sascha. Due stili di gioco in contrasto. Mister Flat contro Mister Top Spin. La gazzella di Murcia contro lo schiacciasassi di Amburgo. Match combattutissimi, nella loro storia. Uno tra i tanti, è persino valso una finale Slam, nel 2024, a Parigi. Dove il tedesco si portò a un set di distanza dal primo titolo Major, ma sappiamo tutti com’è andata.

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Alcaraz – L’importanza della risposta

A Torino – come accennavamo poc’anzi – il servizio di Zverev ha sparso terrore tra gli avversari. Ma se c’è un tennista capace di disinnescare i missili del ragazzone di Amburgo, quello è Carlos Alcaraz. Contro Shelton, il murciano ha impiegato quasi due set per prendere le misure alla prima di Ben, che ha servito – con astuzia – in modo sempre diverso, togliendo riferimenti al sempre lesto avversario. Un ottimo test che lo ha preparato alla complicata domenica contro Zverev, già “Maestro” nel 2018 e nel 2021, ma con tanta voglia di aggiungere un terzo trofeo delle Finals in bacheca. Alcaraz, invece, il titolo del torneo dei maestri non lo ha ancora vinto. Ci è andato molto vicino l’altr’anno, ma si è arreso alla legge di Jannik Sinner. Mentre in questo 2026, prima di staccare il pass per l’atto decisivo, è stato quasi fermato da un infortunio alla coscia, che ha dovuto gestire con cautela: “Senza questo problema alla gamba probabilmente avrei potuto muovermi in maniera leggermente diversa, anche con maggiore intensità. Ma sto capendo che devo fare attenzione. In alcune situazioni non è necessario spingermi al massimo, non devo correre dietro a ogni pallina. È qualcosa che sto imparando proprio adesso”. Carlos si è messo alla prova nell’ultimo incontro del Round Robin contro Cobolli, approcciando la sfida in modo parecchio diverso dal solito, cercando il vincente praticamente in ogni risposta, e trovando inconsciamente un feeling stratosferico, che però ha alzato troppo le aspettative per la semifinale, dove invece non sentiva particolarmente la pallina, perlomeno nelle fasi iniziali. Ma il problema fisico pare già superato, a giudicare dalla sua serenità e dal modo in cui si è mosso in campo contro il mancino americano.

La provocazione di Sascha: “Credete che io speri che i giocatori forti perdano…”

Zverev conosce a menadito il suo avversario, e sa che batterlo sarà complicatissimo: “Forse molti di voi credano che io speri che i giocatori forti perdano sempre – ha detto il tedesco in conferenza stampa – così da avere un percorso più agevole, ma a me piacciono le sfide. Giocare contro i migliori al mondo è una sfida che mi piace. Carlos, senza dubbio, per come sta giocando dal suo ritorno, è uno dei migliori giocatori al mondo, forse il miglior giocatore al mondo. Non vedo l’ora di giocare la finale e di disputare una partita difficile. Penso di star facendo bene al servizio, ma in finale affronterò il miglior ribattitore del mondo, quindi vedremo come andrà”. A partire dalle 18:00, sull’Inalpi Arena, prenderà vita l’attesissimo scontro. L’ultimo della stagione. Chi sarà il “Maestro” delle Nitto ATP Finals 2026?

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