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ATP Finals Finale Flavio Cobolli 6 6 0 Frances Tiafoe 8 7 6 Statistiche e andamento

C’è stato un tempo, non molto lontano, in cui il disagio psichico faceva paura. Una paura così grande da allontanare chi ne soffriva, da chiuderlo dentro un manicomio, lontano dagli occhi di tutti. Poi abbiamo imparato a chiamare le cose con il loro nome. O almeno abbiamo cominciato a provarci. Abbiamo scoperto che alcuni mali non lasciano lividi, che non sempre si riescono a spiegare e che una persona può stare male anche quando, apparentemente, nella sua vita non manca niente. Eppure facciamo ancora fatica a crederci.

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Forse perché il dolore, se non lo vediamo, ci mette a disagio. Non sappiamo dove guardare, cosa dire, cosa fare con le mani. Allora cerchiamo di risolverlo. Diciamo che passerà, che bisogna reagire, che domani andrà meglio. E magari lo diciamo con le migliori intenzioni, senza accorgerci che in quel momento l’altra persona non ci sta chiedendo una soluzione. Sta solo cercando il coraggio di dirci come si sente. Mercoledì Flavio Cobolli ha pianto in conferenza stampa, dopo la sconfitta contro Frances Tiafoe e l’eliminazione dalle ATP Finals. Era deluso, e quella delusione era lì, davanti ai microfoni e alle telecamere.

Non voglio dare a quelle lacrime un significato diverso da quello che hanno. Non raccontano necessariamente un disagio psicologico, non ci autorizzano a fare ipotesi sulla sua salute. Raccontano un momento di tristezza per una partita che aveva sperato finisse in un altro modo. Però mi hanno fatto pensare.

A quante volte osserviamo un atleta cercando di capire se ha la testa giusta. Se è abbastanza forte, se regge la pressione, se ha il carattere per arrivare fino in fondo. E a quanto poco, invece, ci chiediamo cosa succeda a quella stessa persona quando la partita finisce. Nel tennis si parla continuamente di testa. È la testa che deve restare lucida sul break point, che deve dimenticare il doppio fallo appena commesso, che deve convincere il corpo a muoversi ancora quando le gambe non ne hanno più.

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E se per una volta quella testa fosse stanca? Non stanca nel senso tennistico del termine. Non una testa da rimettere a posto in vista del torneo successivo. Una testa stanca e basta. Piena di pensieri che magari non hanno nulla a che vedere con la pallina, con la classifica, con il punteggio.

Il dolore, a volte, è al petto, è sul cuore, è nella mano che suda mentre stringe forte la racchetta, ma scivola via. E da fuori quella mano sembra soltanto aver sbagliato un colpo. È una cosa che mi colpisce: quanta distanza possa esserci tra quello che una persona sta vivendo e quello che noi vediamo. Sul campo vediamo l’errore. Nella vita di tutti i giorni vediamo qualcuno che arriva in ritardo, che risponde male, che non ha voglia di uscire. E spesso ci fermiamo lì, perché è più facile dare un giudizio a ciò che abbiamo davanti che provare a immaginare tutto il resto.

Naturalmente non ogni errore nasconde un dolore, così come non ogni pianto nasconde una malattia. Ma esiste anche chi quel dolore se lo porta dietro a lungo, continuando ad allenarsi, a prendere aerei, a giocare tornei. Oppure ad andare in ufficio ogni mattina. Nel 2026 è stato pubblicato sul British Journal of Sports Medicine un documento dedicato alla salute mentale nel tennis, costruito con il contributo di giocatori, allenatori, medici e rappresentanti delle organizzazioni del nostro sport. Tra le questioni sollevate ce n’è una che sembra pratica, quasi banale, ma non lo è: se passi la tua vita da un torneo all’altro, da un paese all’altro, ricevere un sostegno psicologico continuativo può diventare complicato.

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E ancora prima di trovare la persona giusta c’è un altro ostacolo: riuscire a dire di averne bisogno.

Il Comitato Olimpico Internazionale, nel suo documento sulla salute mentale degli atleti, parla della paura di essere giudicati deboli, di quello che potrebbero pensare gli allenatori o i compagni, del timore che chiedere aiuto possa avere delle conseguenze sulla carriera. Mi fermo su questa cosa. Perché immaginiamo spesso la richiesta di aiuto come un gesto semplice: non stai bene, te ne accorgi, chiami qualcuno. Ma nel mezzo ci può essere un tempo lunghissimo. Il tempo in cui provi a convincerti che non è niente, che sei soltanto stanco, che domani ti sveglierai diverso. Che forse dovresti essere più grato e smetterla di lamentarti.

Il tempo in cui, se qualcuno ti chiede come stai, rispondi “bene” perché spiegare tutto il resto richiederebbe troppe parole. E magari quelle parole non le hai ancora trovate.

Madison Keys, dopo aver vinto l’Australian Open nel 2025, ha raccontato del suo percorso in terapia e di quanto, negli anni, avesse legato il proprio valore ai risultati. Si era chiesta se non vincere uno Slam avrebbe significato aver fallito. Lavorando su di sé aveva iniziato a guardare la sua carriera in modo diverso, a essere orgogliosa di quello che aveva fatto anche senza quel titolo.

Poi lo Slam è arrivato. Ma non vorrei raccontare questa storia come quella di una tennista che è andata in terapia e ha vinto. Sarebbe ridurla, ancora una volta, a un risultato. Mi interessa di più pensare a quello che Madison ha raccontato di aver trovato prima: la possibilità di guardarsi senza vedere soltanto quello che ancora le mancava.

Quanto spesso lo facciamo anche noi? Ci guardiamo attraverso una cosa che non siamo riusciti a ottenere e lasciamo che occupi tutto lo spazio. Una partita persa, un progetto andato male, una relazione finita. E a forza di ripeterci che avremmo dovuto fare meglio, cominciamo a pensare che avremmo dovuto essere meglio. A quel punto chiedere aiuto può sembrare una conferma di tutte le cose brutte che pensiamo di noi. Come se rivolgersi a uno psicologo, a uno psicoterapeuta o a un medico significasse aver perso un’altra volta.

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Eppure quando un tennista sente dolore a una spalla non gli chiediamo di aspettare che passi da solo per dimostrare di essere forte. Ci aspettiamo che qualcuno lo visiti, che capisca di cosa ha bisogno e lo aiuti a curarsi. Per quello che succede nella testa, invece, abbiamo ancora la tentazione di usare parole come forza di volontà, carattere, resistenza. Come se bastasse stringere i denti abbastanza a lungo. Non so se ammettere di essere giù sia davvero roba da duri. So che a volte costa. Costa guardarsi senza raccontarsi che va tutto bene, trovare le parole, pronunciarle davanti a qualcuno. E poi accettare che quel qualcuno ci aiuti, che forse è la parte più difficile.

Mi piacerebbe che un giorno tutto questo costasse un po’ meno. Che non fosse necessario arrivare a non riuscire più a tenere in mano la racchetta, o a non riuscire più ad alzarsi dal letto, prima di sentirsi autorizzati a dire: “Ho bisogno di una mano”.

Nel frattempo potremmo iniziare da qui: quando qualcuno trova il coraggio di dircelo, restare. Anche senza avere la risposta giusta.

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