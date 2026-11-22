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Nel giorno della finale del Torneo dei Maestri, c’è un pensiero intrusivo che non lascia in pace gli italiani. Ed è il ginocchio del ragazzo che ha riportato il tennis tricolore sul tetto del mondo dopo decenni di vuoto (o quasi). L’atto decisivo delle Finals vedrà confrontarsi i due attuali atleti più forti del circuito – dato che Jannik è parcheggiato ai box -, Carlitos Alcaraz e Sascha Zverev, che si contenderanno il titolo di “Maestro”. Sarà indubbiamente una sfida entusiasmante, e sappiamo per certo che il tedesco e il murciano non deluderanno i quindicimila dell’Inalpi, e i milioni di spettatori che li seguiranno sul piccolo schermo. La stampa italiana si è parzialmente occupata dell’anteprima di questa finalissima d’élite, ma il quesito principale – diventato ossessione – è il seguente: come sta Jannik Sinner?
Gaia Piccardi su ‘Il Corriere Della Sera’: “Alcaraz non parte mai sconfitto, nemmeno con una gamba sola”
“Sinner, lo sappiamo, non c’è. È a Milano per altri consulti medici. È arrivato il momento di decidere se la terapia conservativa per il problema al ginocchio funziona, se è il caso di concederle altro tempo perché abbia effetto o se è arrivata a fine corsa; e, quindi, l’operazione diventa un passaggio obbligato, con tutti i rischi del caso. Il giocatore è refrattario all’idea della chirurgia ortopedica: nessuna certezza di successo e tempi di recupero allungati. Però l’Australia a gennaio diventa ogni giorno che passa un miraggio. Il campione che tra un mesetto dovrebbe fare le valigie, non tocca la racchetta dai primi di ottobre. I rivali, qui a Torino, hanno già program mato l’off season […] Jannik invece non riesce a venire a capo di quella che a fine luglio sembrava una banale tendinite“. Sulla stessa pagina, Piccardi scrive dell’atto decisivo delle Finals: “Al netto di Sinner, è il meglio che passa il convento dell’Atp. […] Zverev-Alcaraz significa n.1 contro n.3: vincendo, lo spagnolo si aggiudicherebbe uno dei pochi titoli che già non possiede e chiuderebbe il gap con l’azzurro (-350 punti), senza scavalcarlo nel ranking. Li avevamo lasciati in Australia, quando Alcaraz si era fatto rimontare due set in semifinale e al quinto aveva finito la benzina. Ma a Zverev era mancato il colpo del kappaò. […] Alcaraz arriva in finale a Torino con una statistica in borsa ancora più raffinata: in 26 turni di servizio alle Finals ha annullato tre occasioni di fuga a Tiafoe nel gruppo di Cobolli; poi, al primo game della semifinale, si è fatto scippare la battuta da Shelton. […] Rispetto a lui, Zverev due volte re del Master (2018 a Londra, 2021 a Torino) e leader di fine anno, sa già come si fa. Ma Alcaraz non parte mai sconfitto, nemmeno con una gamba sola”.