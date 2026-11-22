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Chi vince il 1° set?Zverev-Alcaraz
4 lettori hanno già votato. Si vota fino alla fine del set.
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2-4
Zverev prova a rimontare
Momento di incertezza per Alcaraz, che sbaglia un paio di colpi da fondocampo, commette un doppio fallo e concede il suo primo break a Zverev
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1-4
Secondo break Alcaraz
Alcaraz in fuga nel primo set con un 4-1 pesante. Zverev non sembra riuscire a trovare il modo di colpire con la potenza necessaria sui palleggi di Alcaraz, che varia continuamente per non dare ritmo al tedesco
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1-3
Alcaraz salva tre palle break
Zverev ha l’occasione di recuperare subito il servizio perduto, ma Alcaraz è abilissimo a gestire gli scambi da fondo sui punti più importanti, rimediando ad alcuni errori gratuiti nel palleggio. Più di mezz’ora di gioco per quattro games
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1-2
Break Alcaraz
Tre errori gratuiti segnano il primo break del torneo subito da Zverev, oltretutto a zero
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1-1
Un quarto d'ora per due games
Anche Alcaraz deve ricorrere ai vantaggi per tenere il suo primo turno di battuta, ma non concede palle break
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1-0
Nove minuti e tre palle break, ma niente break
Come prevedibile Alcaraz è riuscito a minacciare la battuta di Zverev nel game inaugurale, ma due ace e un “serve+1” hanno cancellato le tre opportunità avute dal tennista iberico.
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Alcaraz vince il sorteggio e sceglie di rispondere
Il giudice di sedia Aurelie Tourte conferma che è stato Carlos Alcaraz a vincere il lancio della moneta, ed ha preferito far servire Zverev, forse per provare a ottenere il break a freddo. Ricordiamo che Zverev non ha ancora perso il servizio nel corso del torneo. Il tedesco ha scelto di rimandere nella parte di campo a sinistra della sedia.
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Tutto pronto all'Inalpi Arena
Show di luci e spettacolo all’Inalpi Arena: a minuti l’ingresso in campo di Carlos Alcaraz e Alexander Zverev
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Cari amici di Ubitennis, siamo pronti a seguire insieme la finale delle ATP Finals 2026. In campo Carlos Alcaraz e Alexander Zverev all’Inalpi Arena per aggiudicarsi il titolo di Maestro e succedere a Jannik Sinner nell’albo d’oro.
La finale è stata preceduta da un’esibizione canora di Andrea Bocelli, che ha incantato il pubblico intonando la sua “Con Te Partirò”.