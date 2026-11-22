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Poco prima della finale delle Nitto ATP Finals di Torino 2026, il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo è stato intercettato dal direttore Scanagatta. La trasformazione di Torino grazie al tennis, il legame verso questo sport del ministro e il dubbio su dove si giocherà il torneo dal 2028 in poi sono stati alcuni degli argomenti della chiacchierata di Ubaldo con il titolare del dicastero della Pubblica amministrazione, che poi ha confermato che il fratello, dottor Alberto Zangrillo, è attualmente il punto di riferimento medico di Jannik Sinner.

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Ecco l’intervista completa:

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