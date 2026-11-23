Sei partite, sei sconfitte, un solo set conquistato. Non è certo il bilancio al quale il tennis italiano ci aveva abituati nelle ultime edizioni delle ATP Finals. Flavio Cobolli ha chiuso la sua prima partecipazione senza vincere un incontro e senza strappare neppure un parziale agli avversari. Simone Bolelli e Andrea Vavassori non sono riusciti a raccogliere una vittoria nell’ultimo torneo disputato insieme, dopo tre stagioni ricche di successi.

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E inevitabilmente torna la domanda che ha accompagnato l’intera settimana torinese: quanto ci è mancato Jannik Sinner?

La risposta è meno scontata di quanto possa sembrare. Perché c’è una Torino che ha continuato a riempire gli spalti e ad appassionarsi al tennis nella sua essenza più autentica. Lo dimostra anche l’affetto riservato a Carlos Alcaraz, proprio il grande rivale di Sinner: il segno di un pubblico capace di riconoscere e apprezzare il talento tout court. Le Finals hanno contribuito a costruire un’identità tennistica cittadina, una maturità sportiva e una nuova consapevolezza del valore di ospitare in Italia un torneo di questa portata. Pur senza offrire partite particolarmente entusiasmanti, questa edizione ci ha regalato la migliore finale possibile, tra l’attuale numero uno e numero tre (uno bis?) del mondo, una sfida che si è rivelata ricca di significati per entrambi i protagonisti. Molto più di un grande spettacolo sportivo, un’altra pagina della storia del tennis che si scrive davanti ai nostri occhi. E il pubblico torinese, pur orfano del suo beniamino, sembra aver compreso fino in fondo il privilegio di potervi assistere.

Torino, dove Sinner è diventato il nostro campione

Torino ha rappresentato per Jannik Sinner qualcosa di più del teatro dei suoi successi. Mentre il giovane altoatesino si affermava sui campi di tutto il mondo, è qui che il rapporto con il pubblico italiano ha trovato una dimensione particolare, un luogo fisico in cui riconoscersi e consolidare un legame sempre più profondo. È all’Inalpi Arena che abbiamo sentito il coro «Olé, olé, olé, Sinner, Sinner» levarsi ogni anno con maggiore forza. Intanto, le prime macchie arancioni, inizialmente sparse tra gli spalti, si moltiplicavano progressivamente, fino a trasformarsi in un segno distintivo e sempre più vistoso del suo pubblico, tra costumi, travestimenti e trovate a volte decisamente stravaganti.

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Torino ha accompagnato così la nascita e il consolidamento della Sinnermania – un fenomeno multiforme che, prima o poi, meriterà di essere indagato anche nelle sue implicazioni culturali e sociali – ma soprattutto ha dato forma a un sentimento di appartenenza collettiva. Mentre altrove si continuava, talvolta con una certa ostinazione, a discutere dell’italianità di Sinner, delle sue radici altoatesine, qui quella distanza sembrava dissolversi spontaneamente. Non c’era proprio niente da dimostrare: era il nostro campione carismatico avvolto da un’aura tutta sua, autentica, e il pubblico glielo faceva sentire.

Di questo rapporto si trova una testimonianza anche nelle pagine di Torino Magazine, che per tre autunni consecutivi, dal 2024 al 2026, gli ha dedicato la copertina, costruendo quella che la rivista stessa ha definito una trilogia. Prima il giovane Sinner, ritratto in un chiaroscuro quasi caravaggesco; poi il campione vittorioso, celebrato come un eroe e idealmente adottato dalla città; infine, quest’anno, una terza copertina realizzata nonostante la sua assenza dal torneo. Il titolo, Jannik X sempre, il campione è ormai entrato nell’immaginario della città, che lo riconosce come uno dei propri simboli.

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Jannik Sinner sulla copertina autunnale 2026 di Torino Magazine, per il terzo anno consecutivo. (Foto: Torino Magazine)

Ma è naturalmente anche sul campo che questo legame si è costruito, attraverso alcuni passaggi decisivi nella carriera di Sinner.

Il 14 novembre 2023 arrivò la prima vittoria contro Novak Djokovic, allora numero uno del mondo, dopo oltre tre ore di battaglia. Sinner avrebbe perso contro il serbo la finale, ma quella vittoria segnò una svolta, dandogli la consapevolezza di poter battere il campione che fino ad allora gli era sembrato insuperabile. La conferma arrivò appena undici giorni dopo, in quella indimenticabile semifinale di Coppa Davis, quando annullò tre match point consecutivi a Djokovic, contribuendo allo storico trionfo italiano dopo 47 anni.

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Nel 2024 Torino lo celebrò come numero uno del mondo a fine stagione, prima di assistere al suo primo trionfo alle Finals, mai riuscito a un italiano e suo primo trionfo in casa: 6-4, 6-4 a Taylor Fritz, senza perdere un set nell’intero torneo. Nel 2025 arrivò il bis contro Carlos Alcaraz, battuto 7-6(4), 7-5. Due titoli consecutivi, dieci vittorie e venti set conquistati senza concederne uno agli avversari. Un’impresa riuscita nella storia del torneo soltanto a Ivan Lendl, nel 1985 e 1986.

Torino è diventata così uno dei luoghi in cui il tennis di Sinner ha trovato la propria espressione più compiuta. Il finale di stagione, con la parentesi europea sul cemento indoor, è sempre stato uno dei momenti più brillanti del suo calendario, e Torino ne ha rappresentato il culmine. In queste condizioni, che esaltano la sua capacità di sottrarre tempo all’avversario e di governare gli scambi con precisione quasi geometrica, l’azzurro ha costruito una superiorità abbagliante difficile da scalfire.

Sinner assente, ma sempre al centro del racconto

Per questo la sua assenza si è fatta sentire, sebbene in maniera diversa a seconda di come si è vissuto il torneo.

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Chi è andato a Torino ha trovato un evento capace di conservare intatta la propria attrattiva. I dati definitivi diffusi dalla FITP parlano di 233.285 presenze complessive, tra incontri, allenamenti, Fan Village e spettacoli collaterali, contro le 229.785 del 2025. Sul Campo Centrale sono stati venduti 194.808 biglietti, il 5,1% in più rispetto all’anno precedente, con quindici sessioni consecutive sold out e un incremento del 18% degli incassi. Numeri che hanno permesso al presidente della FITP, Angelo Binaghi, di dichiarare superato quello che ha definito lo «stress test» dell’assenza di Sinner. E che raccontano soprattutto quanto le ATP Finals abbiano ormai acquisito un’identità propria, diventando un appuntamento capace di richiamare pubblico anche indipendentemente dalla presenza del campione italiano.

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Molto diverso il discorso per chi ha seguito il torneo da lontano.

La finale del 2025 tra Sinner e Alcaraz aveva raccolto oltre sette milioni di telespettatori tra Rai 2 e Sky, con il 36,6% di share, stabilendo il record per una partita di tennis nella storia delle rilevazioni Auditel in Italia. Quest’anno, su Italia 1, l’esordio di Cobolli contro Medvedev ha raggiunto 1.228.000 spettatori, con il 6,2% di share; la sfida contro Tiafoe ne ha raccolti 1.285.000, con il 6,5%. Ancora più contenuto l’ascolto del confronto tra Zverev e Medvedev: 812.000 spettatori e il 4%.

Naturalmente non si possono paragonare direttamente una finale tra due protagonisti di una rivalità mondiale e incontri della fase a gironi, per di più trasmessi in condizioni televisive differenti. Tuttavia, i numeri restituiscono la misura della diversa capacità di attrazione. Tanto che Mediaset, dopo i risultati dei primi giorni, ha deciso di spostare su Italia 1 la trasmissione della finale, inizialmente prevista su Canale 5.

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È soprattutto nel consumo a distanza che Sinner sembra dunque essere mancato maggiormente. E forse a sentirne la mancanza sono stati anche giornalisti, commentatori e produttori di contenuti.

Nei giorni precedenti al torneo, Jannik era stato comunque protagonista della scena torinese, tra appuntamenti con gli sponsor, la cena dei numeri uno e la presentazione della nuova racchetta.

Poi Sinner è tornato a essere soprattutto un assente. Eppure il suo nome ha continuato a occupare le pagine dei giornali e gli spazi dell’informazione sportiva. L’attenzione si è spostata progressivamente sulle condizioni del suo ginocchio, sulle terapie, sui nuovi consulti medici e sulle prospettive del rientro. Anche nel pieno delle ATP Finals, mentre a Torino si disputavano gli incontri tra i migliori giocatori della stagione, continuavano ad arrivare aggiornamenti sul suo infortunio. Quasi che, non potendo raccontare le sue vittorie, il sistema mediatico avesse trovato nella sua assenza un’altra storia da seguire quotidianamente. Del resto, Sinner è ormai un fenomeno che trascende il tennis, il suo nome genera attenzione, letture e visualizzazioni, diventando un potente motore dell’informazione sportiva. Non serve immaginare strategie deliberate per riconoscere un meccanismo in cui le piattaforme premiano i contenuti più richiesti e i media finiscono per assecondare l’interesse del pubblico.

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A Torino, inoltre, le sconfitte degli altri italiani hanno reso più difficile costruire un racconto alternativo capace di suscitare lo stesso entusiasmo. Emerge così una distinzione fondamentale tra il successo delle Finals come evento dal vivo e la loro capacità di attrarre attenzione mediatica.

Cobolli, un gladiatore che ha scoperto la propria fragilità

Il romano arrivava alle prime ATP Finals dopo una stagione straordinaria, conclusa ai vertici del tennis mondiale: il titolo nell’ATP 500 di Acapulco, le finali a Monaco di Baviera e al Roland Garros, i quarti a Wimbledon, la semifinale a Cincinnati e il sesto posto del ranking raggiunto alla vigilia del torneo. Cobolli ha inoltre dimostrato nel 2026 di poter battere giocatori della top 10: Alexander Zverev a Monaco, Daniil Medvedev a Madrid, Félix Auger-Aliassime al Roland Garros e Alex de Minaur a Wimbledon. Quattro successi prestigiosi, accomunati però da un elemento, sono arrivati tutti sulla terra battuta o sull’erba. Il cemento indoor rappresentava invece una superficie ancora poco esplorata con successo. Prima del debutto alle Finals, il suo bilancio in carriera al coperto era di 14 vittorie e 18 sconfitte. Anche la semifinale raggiunta a Lione in ottobre, la prima sul cemento indoor, non bastava a colmare il divario rispetto agli specialisti. A questo si aggiungevano le condizioni fisiche non ottimali. Il bilancio a Torino: contro Medvedev, Tiafoe e Alcaraz non è riuscito a conquistare nemmeno un set. Soprattutto la sconfitta contro l’americano, dopo aver sprecato due set point nel primo parziale, ha lasciato il segno. Più dei risultati, a colpire sono state le sue reazioni emotive, le lacrime in conferenza stampa e, dopo l’ultimo incontro, la confessione: «Ho scoperto che sono più fragile di quello che penso».

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Parole che hanno una certa rilevanza da parte di un giocatore che ha costruito buona parte della propria identità agonistica sulla combattività, sull’energia e su una disponibilità quasi ostinata alla lotta. Non bisogna dimenticare che Cobolli è stato uno dei protagonisti della terza Coppa Davis consecutiva conquistata dall’Italia nel 2025. Fu proprio lui, a Bologna, a regalare agli azzurri il punto decisivo contro la Spagna. Una vittoria ottenuta senza Sinner in squadra.

Flavio infatti è un gladiatore, ma questo non significa che sia impermeabile alle emozioni. Al contrario, la sua grande partecipazione emotiva sembra essere tanto una risorsa quanto, in alcune circostanze, un elemento difficile da governare.

Non è neppure la prima volta che emerge questa contraddizione. Agli Internazionali di Roma del 2025, dopo la sconfitta al debutto contro Luca Nardi, Cobolli aveva pianto raccontando la difficoltà di giocare nella propria città. Alla vigilia dell’edizione 2026 aveva spiegato come lui e Berrettini sentissero una pressione particolare al Foro Italico, soprattutto per il desiderio di dimostrare qualcosa a sé stessi e al pubblico. Torino, per certi versi, ha riproposto una situazione analoga.

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Cobolli ha anche riconosciuto che la presenza di Sinner, normalmente, permette agli altri italiani di giocare con maggiore libertà. Jannik assorbe gran parte dell’attenzione, delle aspettative e delle richieste dei tifosi; le sconfitte dei compagni finiscono così per pesare meno. Senza di lui, quel margine di errore si riduce.

Non possiamo sapere se, con Sinner presente, Cobolli avrebbe giocato meglio. La superficie sarebbe rimasta la stessa, così come gli avversari e le difficoltà fisiche.

Poteva fare di più? Sì, soprattutto contro Tiafoe. Ma le tre sconfitte non ridimensionano i risultati di una stagione che lo ha portato a giocare una finale Slam e a entrare tra i migliori del mondo. Torino gli ha mostrato una parte del proprio gioco, e forse anche di sé stesso, sulla quale dovrà continuare a lavorare.

Bolelli e Vavassori, l’addio amaro dopo tre anni di successi

Più severo il giudizio sulle ATP Finals di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, dai quali era lecito attendersi qualcosa di più. La coppia azzurra arrivava a Torino forte di tre titoli conquistati nel 2026, tra cui i Masters 1000 di Miami e Roma, e della storica semifinale raggiunta nell’edizione precedente.

Sono arrivate invece tre sconfitte consecutive, l’ultima contro Krawietz e Putz al match tie-break, a chiudere senza nemmeno una vittoria un sodalizio destinato a interrompersi dopo tre stagioni. Non sappiamo quanto la consapevolezza di disputare l’ultimo torneo insieme abbia inciso sul rendimento, né sarebbe corretto attribuire a questa circostanza le sconfitte. Resta però il rammarico per un congedo ben diverso da quello immaginato.

Il bilancio di Torino è deludente, ma non può cancellare quanto costruito insieme: dieci titoli ATP, tre finali Slam, tre qualificazioni consecutive alle Finals e una semifinale storica nel 2025. Un percorso che ha contribuito a restituire visibilità e prestigio al doppio italiano. Bolelli e Vavassori non salutano Torino come avrebbero voluto, ma possono certamente salutarsi a testa alta per ciò che hanno costruito insieme.

Torino, con gli spalti pieni e sei sconfitte italiane, ci ha mostrato entrambe le facce di questa nuova stagione del tennis nazionale. Da una parte, un pubblico entusiasta che ha ormai imparato ad amare il tennis come esperienza; dall’altra, un pubblico generalista che segue il tennis da casa, più ondivago e ancora fortemente legato alle vicende del suo campione più celebre. Una dipendenza che riguarda anche i media, sempre più inclini a costruire il racconto del tennis attorno alla figura di Sinner, alimentando a loro volta questa centralità. È soprattutto su questo fronte che resta da compiere un passo ulteriore, trasformare l’entusiasmo per Sinner in una cultura tennistica più ampia, consapevole e duratura.

Al di là di queste considerazioni, è innegabile che l’assenza di Sinner si sia fatta sentire, e non soltanto tra noi italiani, ma nell’intero mondo del tennis. Difficile immaginare qualcuno che non ne auspichi il ritorno: rivedere uno dei migliori giocatori del pianeta contendersi i titoli più prestigiosi significherebbe, ancora una volta, toccare il cielo con un dito.