ATP Finals · Finale Finale Alexander Zverev 1 2 67 Carlos Alcaraz 3 6 7 Statistiche e andamento

Sono certo che Sascha Zverev avrebbe pagato volentieri di tasca sua i 5 milioni e 171mila euro del premio spettante al vincitore delle ATP Finals pur di vincere questo torneo che in qualche modo avrebbe “santificato” la sua fresca (e un po’ discussa) leadership mondiale.

Per la verità Sasha non doveva giustificare a nessuno il fatto di meritare di essere il n.1 del mondo, perché uno che vince due Slam su 4, ne perde un terzo in finale e il quarto in semifinale (in modo anche un tantino discutibile perché in Australia ad Alcaraz arbitro e supervisor concessero un MTO che non avrebbero dovuto dargli per dei crampi) non può sentirsi certo responsabile se Alcaraz e Sinner sono stati a lungo infortunati e non hanno giocato alcuni dei tornei che lui ha vinto.

Però se avesse battuto Alcaraz in finale a Torino, e per la quarta volta su quattro in tornei indoor, beh l’opinione pubblica avrebbe forse smesso di accompagnare al suo status di n.1 del mondo quel (per lui) fastidioso asterisco.