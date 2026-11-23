Si è completato nel weekend del 20-22 novembre il quadro delle sette nazionali qualificate ai Qualifiers della Billie Jean King Cup 2027. I Play-off, disputati con sette sfide a eliminazione diretta hanno regalato due risultati particolarmente sorprendenti: la storica qualificazione della Thailandia ai danni della Svizzera e il successo del Brasile sul Canada. Nessuna difficoltà, invece, per Stati Uniti, Australia, Giappone e Slovenia, mentre la Polonia ha dovuto attendere l’ultimo singolare per piegare la resistenza della Svezia.

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Thailandia e Brasile, le grandi sorprese

L’impresa più significativa porta la firma della Thailandia, capace di eliminare per 3-1 la Svizzera, campionessa nel 2022 e testa di serie numero 6. Sul cemento all’aperto di Nonthaburi, in condizioni di caldo e umidità particolarmente impegnative, Mananchaya Sawangkaew e Lanlana Tararudee hanno conquistato i primi due singolari contro Simona Waltert e Jil Teichmann, entrambe sconfitte in tre set. A completare l’opera è stato il doppio formato da Thasaporn Naklo e Peangtarn Plipuech, vittorioso 3-6 7-6(7) 6-3 su Naima Karamoko e Waltert dopo oltre tre ore di battaglia. Per le thailandesi, al debutto nei Play-off, si tratta della prima qualificazione ai Qualifiers nella storia della competizione.

Non meno sorprendente il successo del Brasile sul Canada (3-2), arrivato sulla terra battuta di Vitoria. Le padrone di casa, che avevano perso tutti i 12 precedenti confronti con le nordamericane, hanno trovato la loro eroina nella sedicenne Nauhany Silva, protagonista del punto decisivo contro Clémence Mercier, battuta 6-2 6-4. Non sono bastate al Canada, vincitore della competizione nel 2023, le due vittorie in singolare di Bianca Andreescu. Fondamentale per le brasiliane anche il successo in doppio di Laura Pigossi e Luisa Stefani su Ariana Arseneault e Gabriela Dabrowski.

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Gauff guida gli USA, Australia travolgente in Francia

Tutto secondo pronostico per gli Stati Uniti di Lindsay Davenport, che hanno liquidato l’Ungheria per 4-0 a Delray Beach. Coco Gauff ha aperto il confronto superando Dalma Galfi 6-1 6-1, al termine di un incontro pesantemente condizionato dalla pioggia, prima di contribuire al punto della qualificazione in doppio insieme a Taylor Townsend. A completare il successo americano sono state Ann Li e Ashlyn Krueger.

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Ancora più significativo, considerando il fattore campo, il 4-0 dell’Australia sulla Francia a Le Portel. Sulla terra battuta indoor, Talia Gibson ha dominato Clara Burel, mentre Storm Hunter ha firmato una delle vittorie individuali più importanti del weekend battendo la numero 34 mondiale Diane Parry per 6-3 6-4. Hunter ha poi chiuso i conti in doppio insieme a Maya Joint, con quest’ultima protagonista anche dell’ultimo singolare contro Elsa Jacquemot.

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Polonia al fotofinish, Giappone e Slovenia senza affanni

Più sofferta la qualificazione della Polonia, vittoriosa 3-2 sulla Svezia a Wloclawek. Dopo il successo in doppio di Weronika Falkowska e Martyna Kubka, Lisa Zaar ha riportato le svedesi in parità superando la stessa Kubka al tie-break del terzo set. A risolvere il confronto è stata Linda Klimovicova, che ha rimontato Caijsa Hennemann imponendosi 4-6 6-4 6-3 nel singolare decisivo.

Nessun problema per il Giappone, che ha travolto l’Argentina 4-0 a Tokyo grazie ai successi di Mai Hontama, Himeno Sakatsume, Eni Shibahara e del doppio Shuko Aoyama/Eri Hozumi. Un congedo perfetto per la capitana Ai Sugiyama, che dal prossimo anno lascerà il posto a Kurumi Nara.

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Identico punteggio per la Slovenia, vittoriosa 4-0 sull’Indonesia a Velenje. A mettere al sicuro la qualificazione sono state Dalila Jakupovic e Tamara Zidansek in singolare, prima del successo in doppio di Andreja Klepac e Nika Radisic.

Le sette nazionali vincitrici torneranno in campo nell’aprile 2027, quando affronteranno le sette partecipanti *non ospitanti* delle Finals 2026 nei Qualifiers, con incontri in casa o in trasferta. In palio ci saranno altrettanti posti per la fase finale della prossima edizione.



*La sede delle BJK Cup Finals 2027 è ancora da confermare

BJK Cup 2027 Qualifiers (aprile 2027)

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Qualificate dai Play-off di novembre 2026

Stati Uniti

Brasile

Polonia

Giappone

Australia

Thailandia

Slovenia

Provenienti dalle Finals di settembre 2026

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