Brad Gilbert ha frequentato il grande tennis, da giocatore e allenatore; ora lo fa anche da commentatore, e raramente le sue parole sono pronunciate con leggerezza. Specie quando tocca argomenti di un certo rilievo quali le condizioni di Jannik Sinner. Il n.2 al mondo è fermo ormai dalla finale di Wimbledon del 12 luglio, e il futuro è sempre più ricco di nuvole e incertezze. Come si evolverà la situazione? Risposte certe, con l’azzurro che dovrebbe consultarsi con il luminare Lempainen, ancora non ce ne sono. Gilbert però non ha dubbi su un aspetto: “Se dovesse operarsi, lo rivedremo forse sulla terra battuta“.

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Gilbert: poco ottimismo su Sinner

Al podcast “The Big T” l’ex allenatore di Agassi non è andato leggero sulla situazione dell’azzurro, basandosi in ogni caso anche lui su ciò che ha sentito e informazioni non raccolte direttamente. “Ho sentito dire che Sinner necessita di un altro consulto medico“, spiega Gilbert, “si tratta di una situazione delicata: ha aspettato con pazienza e ora rischia di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico, che farebbe slittare ulteriormente il suo rientro. Se non ci fossero complicazioni, sarebbero comunque necessari altri 3-4 mesi prima che possa tornare a competere“.

Parole che fanno tremare l’Italia e il tennis tutto, visto che sarebbe un duro colpo attendere fino alla terra battuta per il ritorno di Sinner. Duro colpo, fisico e psicologico, anche per lui. Per spiegarsi meglio, e fuor di dubbio, Gilbert traccia poi anche un paragone con Djokovic: “Nole si è sottoposto ad un intervento al menisco nel 2024 e lo abbiamo visto a Wimbledon per miracolo, ma dubito che Sinner sarà in grado di fare lo stesso“.

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Non è un attacco a Sinner, ma un dato di fatto considerando due fisici diversi e un approccio differente al tennis e a determinate situazioni. Jannik è fatto a modo suo, diverso da Nole, e soprattutto i dubbi si affollano. Con l’ipotesi operazione che viene sempre più caldeggiata e prende quota. In attesa di ulteriori sviluppi, dell’eventuale consulto con un importante chirurgo e di cosa porterà, è la preoccupazione a dominare la scena.