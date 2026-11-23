Come sempre accade nella parte finale della stagione del circuito professionistico maschile, il Master passa il testimone alla Coppa Davis per la chiusura dei battenti. Nell’occasione ci si sposta da Torino a Bologna per le Finals della gloriosa insalatiera che da 3 anni non si muove dall’Italia. E mai come quest’anno, se la loro presenza sarà confermata, il tabellone della Davis potrebbe riproporre in semifinale la sfida che abbiamo ammirato alla Inalpi Arena, cioè quella tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, visto che Germania e Spagna sono in rotta di collisione (sulla carta) per giocarsi un posto in finale.

Pubblicità

Ma in che condizioni (soprattutto fisiche) arriveranno il numero 1 e il numero 3 delle attuali classifiche Atp? Austria (opposta alla Spagna) e Gran Bretagna (avversaria della Germania) saranno capaci di rovesciare il pronstico? E l’Italia? Che possibilità ci sono di realizzare uno storico poker di vittorie consecutive che non ha precedenti da quando è stato abolito il Challenge Round?

Proviamo a dare una risposta a tutti questi quesiti, iniziando ad analizzare le sfide dei quarti, partendo dalla sfida tra Canada e Repubblica Ceca, la cui vincente potrebbe essere avversaria dell’Italia (che affronterà la Corea) in semifinale

REPUBBLICA CECA-CANADA

Pubblicità

Non esistono precedenti tra le due nazionali.

I cechi schierano la migliore formazione possibile. Capitan Berdych ha infatti convocato Lehecka, Mensik e Machac come singolaristi e la coppia rodata del circuito Pavlasek e Rikl.

Lehecka e Mensik sono rispettivamente nr. 14 e nr. 15 delle ultime classifiche Atp. Nel 2026 Lehecka è stato finalista a Miami (battuto dal nostro Sinner), Tokyo e Basilea, ha giocato la semifinale a Stoccarda e quarti a Doha, Dubai, Madrid e Bruxelles. Mensik invece ha vinto ad Auckland e ha fatto semifinale al Roland Garros e a Doha. Qualche problema di natura fisica invece per Machac, assente per una parte della stagione, sceso al numero 60 del ranking che ha vinto ad Adelaide a inizio stagione e fatto quarti a Barcellona.

Pubblicità

Rikl (nr. 36 del ranking di doppio) e Pavlasek (nr. 41) hanno disputato un’ottima stagione insieme, vincendo ad Umago, facendo finale a Bucarest e semifinale a Barcellona, Ginevra, ‘s-Hertogenbosch, Maiorca e Stoccolma.

La Repubblica Ceca è approdata alle Finals di Bologna battendo la Svezia 3-1 a Jihlava e gli Stati Uniti per 3-2 a Praga nel turno decisivo dei Qualifiers, rimontando nell’occasione dall’1-2 (decisiva la vittoria di Lehecka su Tien nell’ultimo singolare). La Repubblica Ceca ha vinto 3 volte la Coppa Davis, con Berdych, attuale capitano, in campo nelle ultime due occasioni: nel 2012 (vittoria sulla Spagna a Praga nell’edizione nr. 100 della manifestazione) e nel 2013 (successo in trasferta a Belgrado contro la Serbia di Djokovic). Il primo successo risale invece al 1980 quando l’allora Cecoslovacchia (di cui la Repubblica Ceca ha ereditato i risultati nella storia della competizione) di Lendl e Smid vinse 4-1 a Praga contro l’Italia di Panatta, Barazzutti e Bertolucci tra mille polemiche e clamorose sviste dei giudici di linea.

Frank Dancevic, capitano della nazionale canadese, ha dovuto invece prendere atto delle rinunce post convocazioni di Denis Shapovalov e Gabriel Diallo. Questo limita naturalmente non di poco le chance dei nordamericani di tornare in semifinale dal 2022, anno in cui vinsero la loro unica Coppa Davis (battendo l’Italia in semifinale e l’Australia nella finale).

Pubblicità

Sarà chiamato agli straordinari Felix Auger-Aliassime, che è attualmente nr.17 del ranking ATP e che ha raccolto ottimi risultati in stagione. Il numero 1 canadese ha vinto a Montpellier, fatto finale a Rotterdam, raggiunto la semifinale Dubai e poi quarti di finale al Roland Garros, a Wimbledon, a Montecarlo, a ‘S-Hertogenbosch e ad Halle (a testimonianza di essere temibile su tutte le superfici). Proveranno a dargli una mano Liam Draxl (nr. 165 Atp e semifinale a Delray Beach), Alexis Galarneau (nr. 190 e quarti di finale a Montreal in questa stagione) a cui vanno aggiunti Keegan Rice (20 anni, 614 in singolare) e Duncan Chan (nr. 650 e nr. 250 in doppio, impiegato in coppia con Auger-Aliassime contro gli Usa quest’anno).

PRECEDENTI TRA I GIOCATORI

Auger Aliassime – Lehecka 3-1

Pubblicità

2026 Dubai, Quarterfinal, Outdoor Hard, Auger-Aliassime 63 76(2)

2025 Brussels , Final, Indoor Hard, Auger Aliassime76(2) 67(6) 62

2024 ATP Masters 1000 Madrid, Semifinal, Outdoor Clay, Auger Aliassime 33 RET

Pubblicità

2023 Australian Open, Round of 16, Outdoor Hard, Jiri Lehecka 46 63 76(2) 76(3)

Auger Aliassime-Mensik 1-1

2024 US Open, Round of 128, Outdoor Hard, Jakub Mensik 62 64 62

Pubblicità

2024 ATP Masters 1000 Madrid, Round of 32, Outdoor Clay, Felix Auger-Aliassime 61 10 RET

Draxl-Machac 1-0

2026 Jinan (challenger), Quarterfinal, Outdoor Hard, Draxl 64 36 64

Pubblicità

PRONOSTICO

Per quanto i risultati negli scontri diretti tra i convocati alimentino le possibilità dei canadesi, l’impressione è che anche su un ipotetico 1-1, i cechi siano comunque ampiamente favoriti nel doppio.

R.CECA 65% – CANADA 35%