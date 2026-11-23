La stagione del grande tennis sta per volgere al termine, ma prima di scrivere la parola ‘fine’ resta l’ultimo grande appuntamento dell’anno. Tutto è pronto, infatti, per la Coppa Davis 2026, in programma dal 24 al 29 novembre al Bologna Fiere, sul campo in cemento indoor della SuperTennis Arena. L’Italia di Filippo Volandri, priva di Jannik Sinner che si dovrebbe operare in Finlandia, va a caccia del quarto successo di seguito per scrivere una pagina di storia e per confermarsi ai vertici di questo sport. Il primo ostacolo sarà la Corea del Sud del sempre temibile Soon-woo Kwon (che abbiamo intervistato in esclusiva) e della vecchia gloria Hyeon Chung. Se dovesse arrivare una vittoria, allora il penultimo atto sarà contro la vincente di Cechia–Canada. Ecco, dunque, il programma completo e i convocati di tutte le nazionali presenti.

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Il programma completo

Quarti di finale

Martedì 24 novembre, ore 16:00 – CECHIA – CANADA

Mercoledì 25 novembre, ore 16:00 – ITALIA – COREA DEL SUD

Giovedì 26 novembre, ore 10:00 – GRAN BRETAGNA – GERMANIA

Giovedì 26 novembre, ore 17:00 – AUSTRIA – SPAGNA

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Semifinali

Venerdì 27 novembre, ore 16:00 – ITALIA/COREA DEL SUD – CECHIA/CANADA

Sabato 28 novembre, ore 12:00 – GRAN BRETAGNA/GERMANIA – AUSTRIA/SPAGNA

Finale

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Domenica 29 novembre, ore 15:00

I convocati

ITALIA: Flavio Cobolli, Luciano Darderi , Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori. Capitano: Filippo Volandri.

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COREA DEL SUD: Soon-woo Kwon, Hyeon Chung, Seong-chan Hong, Ui-sung Park, Ji-sung Nam. Capitano: Jong-sam Chung.

CECHIA: Jiri Lehecka, Jakub Mensik, Tomas Machac, Patrik Rikl, Adam Pavlasek. Capitano: Tomas Berdych.

CANADA: Felix Auger-Aliassime, Liam Draxl, Alexis Galarneau, Duncan Chan, Keegan Rice. Capitano: Frank Dancevic.

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GRAN BRETAGNA: Arthur Fery, Cameron Norrie, Henry Patten, Neal Skupski. Capitano: Leon Smith.

GERMANIA: Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz, Tim Puetz. Capitano: Michael Kohlmann.

AUSTRIA: Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Joel Schwaerzler, Neil Oberleitner, Lucas Miedler. Capitano: Jurgen Melzer.

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SPAGNA: Carlos Alcaraz, Rafael Jodar, Daniel Merida, Pedro Martinez, Marcel Granollers. Capitano: David Ferrer.