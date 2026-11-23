La Coppa Davis sbarca anche sulla Rai. FITP e Rai hanno raggiunto un accordo per la trasmissione della Final 8 2026, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre, ampliando così la platea televisiva della fase decisiva della competizione.

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Per l’Italia il debutto nei quarti di finale contro la Corea del Sud resterà un’esclusiva di SuperTennis che detiene i diritti integrali della competizione. Se gli Azzurri riusciranno a superare il primo ostacolo, però, i loro incontri di semifinale saranno trasmesse anche su Rai 1, in co-esclusiva con SuperTennis. Lo stesso varrà per l’eventuale finale.

La collaborazione prevede una diffusione multipiattaforma attraverso i canali Rai, dalla televisione ai servizi internet e OTT/mobile, fino alla radio. Un accordo che porta dunque le sfide più importanti della Davis su una vetrina generalista, proprio nel momento in cui l’Italia, davanti al pubblico di casa, andrà a caccia del quarto titolo consecutivo.

“Siamo particolarmente soddisfatti di questo accordo con la FITP che consentirà al Servizio Pubblico di essere al fianco di milioni di appassionati di tennis in occasione di uno degli appuntamenti più prestigiosi dello sport internazionale” ha dichiarato Giampaolo Rossi, Amministratore Delegato Rai secondo quanto riporta il sito della federazione. “Portare su Rai 1 le semifinali e l’eventuale finale disputate dalla Nazionale significa garantire a tutti la possibilità di vivere e sostenere gratuitamente gli Azzurri nelle sfide decisive. È il segno concreto della collaborazione tra Rai e Federazione per valorizzare i grandi successi dello sport italiano e renderli patrimonio condiviso del Paese. Con l’augurio e la speranza che il sogno della nostra Nazionale possa arrivare fino in fondo”.

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“Il tennis italiano è patrimonio di tutti e il nostro impegno è fare in modo che le imprese dei nostri atleti possano raggiungere il maggior numero possibile di persone” commenta Angelo Binaghi, Presidente FITP . “La collaborazione con la Rai assume, in questo senso, un valore particolarmente significativo: il servizio pubblico svolge un ruolo fondamentale nel garantire la più ampia accessibilità agli eventi che uniscono il Paese, e la Davis Cup by Generali è senza dubbio uno di questi. Portare le eventuali semifinali e la finale su Rai 1 significa offrire a milioni di italiani la possibilità di condividere le emozioni e il senso di appartenenza che solo una nazionale sa trasmettere. Siamo orgogliosi di rafforzare questa sinergia, mettendo insieme la capacità di diffusione della Rai e il ruolo di SuperTennis, la casa del tennis italiano, per accompagnare gli azzurri in una sfida che ci auguriamo possa regalare ancora una volta grandi soddisfazioni”.