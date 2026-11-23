Friends will be friends – Mercury/Deacon 09/06/1986

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Le fotografie in generale, quelle di gruppo in particolare, raccontano quello che mostrano, difficile rappresentare quello che nascondono. Lo si può intuire, sì, ma le certezza sono travestite da sorrisi e, a volte, va bene così. Ne è un esempio la foto scattata domenica a Bologna, sul red carpet della Coppa Davis, mette insieme Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, protagonisti negli ultimi mesi di una distanza che ha fatto discutere. Nessun abbraccio, nessun gesto particolare. Soltanto due giocatori nella stessa squadra, con un obiettivo comune. Non sarà la fotografia di una pace ritrovata, ma potrebbe essere quella di un buon punto di partenza.

Ci sono Filippo Volandri, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Andrea Vavassori e, soprattutto, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Tutti insieme. I sorrisi sono quelli richiesti dall’occasione, gli abiti eleganti, la cornice quella di Piazza del Nettuno, con i tifosi ad aspettare i propri beniamini nonostante il freddo e la pioggia, ma dietro quella fotografia potrebbe esserci qualcosa di più importante di una semplice cerimonia di presentazione.

Perché la Coppa Davis ha una particolarità che il circuito individuale non potrà mai replicare: per una settimana ti chiede di smettere di pensare soltanto a te stesso. E, qualche volta, anche di mettere da parte ciò che ti divide dagli altri.

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Berrettini e Musetti, una distanza che la Davis può accorciare

Diciamolo subito: non sappiamo se Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti abbiano chiarito le questioni personali che negli ultimi mesi hanno alimentato indiscrezioni, discussioni e ricostruzioni di ogni genere. Non sappiamo neppure quanto ci sia di vero nelle tante storie circolate attorno a un’amicizia che, almeno pubblicamente, sembrava essersi raffreddata.

Qualche indizio, però, c’era stato. Il reciproco allontanamento sui social, l’imbarazzo di Berrettini quando a Vienna gli era stato chiesto di commentare il successo di Musetti a Lione, quella domanda, “Ma siamo in diretta?”, diventata immediatamente virale. Segnali di una distanza che sarebbe inutile fingere di non aver visto, senza però trasformarli in certezze sulle cause di una vicenda che resta privata.

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Ecco perché la fotografia di Bologna assume un significato particolare. Matteo e Lorenzo non sono uno accanto all’altro. Non c’è un abbraccio liberatorio, nessuna riconciliazione plateale da consegnare alle cronache; c’è però la disponibilità a stare dentro lo stesso progetto, a condividere uno spogliatoio e un obiettivo che va oltre qualsiasi vicenda personale.

E forse, per il momento, è proprio questo il punto.

Il lavoro di Volandri e il significato della maglia azzurra

Il primo segnale, del resto, era arrivato già con le convocazioni definitive di Filippo Volandri. L’inserimento di Berrettini al posto di Simone Bolelli ha rappresentato una scelta tecnica importante, e tutt’altro che indolore, soprattutto considerando quanto il doppista bolognese abbia contribuito ai successi della Nazionale insieme ad Andrea Vavassori.

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Ma è stata anche una decisione che, inevitabilmente, ha assunto un significato ulteriore alla luce della separazione della coppia azzurra che ha avuto la sua conclusione nelle Finals di Torino. Volandri aveva bisogno di una squadra competitiva, soprattutto senza Jannik Sinner, fermato dall’infortunio al ginocchio e difficilmente avrebbe potuto permettersi che eventuali incomprensioni personali condizionassero le scelte sportive.

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Berrettini, in fondo, lo sa meglio di chiunque altro. Nel 2023 aveva vissuto il trionfo di Malaga da tifoso, causa infortunio, sostenendo i compagni dalla panchina. L’anno successivo era tornato protagonista in campo, ricevendo proprio da Musetti uno degli abbracci più sinceri della festa azzurra. Nel 2025, poi, aveva contribuito alla terza Insalatiera consecutiva.

La storia comune, insomma, esiste e sarebbe un peccato se qualche incomprensione finisse per cancellarla.

In Davis non bisogna necessariamente essere amici

C’è un equivoco che accompagna spesso lo sport di squadra: pensare che per vincere sia necessario volersi bene. Non è così. Si può essere compagni straordinari anche senza frequentarsi fuori dal campo, senza condividere vacanze, cene o confidenze; quello che serve è il rispetto. E soprattutto la consapevolezza che, quando si indossa la stessa maglia, il punto conquistato da un compagno vale esattamente quanto quello conquistato da noi.

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Flavio Cobolli, intanto, ha raccontato un clima disteso, spiegando sul sito ufficiale della Davis che i ragazzi passano le giornate anche giocando alla PlayStation. Un’immagine certamente meno solenne di quella del red carpet, ma forse ancora più rappresentativa di ciò che serve in una manifestazione come questa: ritrovare la leggerezza, condividere momenti, sentirsi parte di qualcosa.

Da mercoledì 25 novembre, con la Corea del Sud, saranno poi il campo e la panchina a raccontare quanto sia solido questo gruppo.

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L’Italia cerca il quarto titolo consecutivo, un’impresa che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata persino difficile da immaginare. Lo farà senza il suo giocatore più rappresentativo, assente in Davis dal 2024, ma con una squadra che conserva qualità, esperienza e una conoscenza speciale di questa competizione.

La fotografia di Bologna, allora, non certifica la fine di alcun dissidio. Sarebbe ingenuo sostenerlo. Può però rappresentare l’inizio di qualcosa, o semplicemente dimostrare che due persone possono scegliere di perseguire lo stesso obiettivo anche quando i loro rapporti personali attraversano un momento complicato.

In fondo, la Davis non chiede a Berrettini e Musetti di tornare amici. Chiede loro di tornare compagni...e sarebbe già una bellissima vittoria.