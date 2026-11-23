La Final Eight della Coppa Davis 2026 sta per prendere il via. A partire da martedì 24 novembre, infatti, le 8 Nazionali qualificatesi si sfideranno nella fase a eliminazione diretta a Bologna per decretare la migliore al mondo. L’Italia di Filippo Volandri, che va a caccia del quarto successo consecutivo, farà il proprio esordio contro la Corea del Sud e – proprio in vista di questo tie – si è tenuta la consueta conferenza stampa nel Media Day. Ecco, dunque, le parole del capitano raccolte dal nostro inviato Massimo Gaiba, cui si aggiungono quelle di Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi (nessuna domanda per Andrea Vavassori).

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D: Cosa può aiutarvi a vincere il quarto titolo consecutivo?

Filippo Volandri: “Tutto è utile, l’esperienza è utile. Penso che tutto possa aiutarci. Abbiamo anche giocatori diversi, ma il nostro spirito e i nostri obiettivi rimangono gli stessi: cercare di dare il meglio di noi. Siamo felici di difendere il titolo qui in Italia. Sappiamo di avere delle pressioni, ma come ho detto ieri è un privilegio, quindi non vediamo l’ora che inizi. La passione del pubblico è un vantaggio per noi, i giocatori sanno come sfruttarla. Se si osserva il circuito, ormai tutti i giocatori ricorrono al sostegno del pubblico in qualche momento della partita. La Coppa Davis è diversa da un torneo normale e anche il pubblico è diverso, l’atmosfera è diversa, quindi ogni giocatore sa come gestirla”.

D: Flavio, la settimana scorsa è stata una settimana importante per te. Quali sono state le tue emozioni e come ti senti adesso?

Flavio Cobolli: “Basta lacrime per questa settimana. È stata una settimana pazzesca per me a Torino. Mi sono divertito tantissimo a giocare il mio primo Masters, ma ora sono felice di essere tornato a Bologna. Giocare la Coppa Davis per me significa tutto. Adoro giocare con i ragazzi, possiamo vivere una bella settimana. Abbiamo bisogno di tempo per prendere confidenza con il campo”.

D: Filippo, hai deciso di lasciare a casa Simone Bolelli. Puoi spiegarci le ragioni del tuo cambio?

Filippo Volandri: “È una bella domanda, perché non è stato facile per me dire a Simone che non avrebbe fatto parte della squadra. Abbiamo giocato tantissime volte insieme da professionisti, siamo stati insieme per molti anni in Coppa Davis come giocatori e negli ultimi anni con me da capitano. Ma ogni volta devo prendere una decisione per il bene della squadra. La coppia di doppio ha deciso di separarsi alla fine dell’anno, e in ogni relazione, quando ci si separa, le cose non sono più le stesse. Ecco perché ho deciso di avere più giocatori di singolo e Andrea nel doppio”.

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D: Siete una delle squadre favorite in generale, ma soprattutto nel primo tie che giocherete sarete molto favoriti. Come lo gestirete?

Filippo Volandri: “Impariamo dalla nostra storia e, in Coppa Davis, la classifica non conta poi così tanto. Abbiamo imparato la lezione dalla partita contro il Canada di due anni fa, quindi da quel momento in poi prestiamo maggiore attenzione. Ecco perché ci concentriamo su noi stessi, analizzando il nostro gioco. Sappiamo di essere una squadra forte, ma prestiamo maggiore attenzione all’avversario”.

D: Abbiamo visto Matteo nel tuo angolo la scorsa settimana. Quanto è importante per te averlo qui?

Flavio Cobolli: “La settimana scorsa avevo Matteo nel team e anche questa settimana è in squadra con me. È molto importante far parte di questa squadra insieme a Matteo, ma con tutti i ragazzi abbiamo un ottimo rapporto. Quindi è davvero bello averli qui con me per una settimana. Matteo è un buon amico anche fuori dal campo, è davvero bello stare con lui e con gli altri ragazzi”.

D: Lorenzo tu hai già fatto parte della Nazionale, vincendo la Coppa Davis. A livello individuale con che motivazioni arrivi quest’anno?

Lorenzo Musetti: “Per me è sempre stato un onore. Ho avuto la fortuna di iniziare questo percorso in Coppa Davis già un po’ di anni fa e di vincerla due volte. Sicuramente è stata un’annata difficile, quindi far parte della squadra per me significa tanto come ho sempre detto a Filippo. La mia disponibilità a giocare, a fare panchina, a fare il tifo o qualsiasi altra cosa è sempre stata la priorità. Quando si viene qua non bisogna pensare troppo a sé stessi ma per il bene della squadra”.

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“Nelle due vittorie della Coppa Davis non ho mai inciso quanto avrei voluto perché non ho dato una grande mano a livello di risultati, sicuramente c’è quella motivazione di sperare di giocare per riscattarmi. Diciamo che la priorità è il bene della squadra, per cui se non dovessi entrare o vincere un match ma la squadra vincesse di nuovo sarei contento lo stesso“.

D: Matteo, sei sempre stato un trascinatore in Davis. Come hai vissuto quella fase in cui eri stato escluso?

Filippo Volandri: “Rubo un attimo la parola a Matteo, così ci togliamo tutti gli equivoci. Le pre-convocazioni vengono fatte per classifica, quindi non ci sono esclusioni. Si rispetta un criterio che per me a così tanto dalla Davis lascia il tempo che trova”.

Matteo Berrettini: “Quando sono uscite le convocazioni sapevo che mi sarei dovuto far trovare pronto, dovevo continuare ad allenarmi e a giocare. Il capitano mi aveva detto che le convocazioni ufficiali sarebbero arrivate più avanti e quindi sono andato avanti ad allenarmi per provare a far parte della squadra. Da quando sono bambino, rappresentare la nazionale è il sogno più grande che un giocatore possa avere, quindi sono contento di essere qui”.

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D: Luciano, sei alla prima convocazione. Come stai vivendo queste ore?

Luciano Darderi: “Sicuramente sono molto contento di questa convocazione perché negli ultimi 3 anni è stata difficile con tanti giocatori forti in Italia. Siamo una bellissima squadra, abbiamo vinto negli ultimi tre anni e speriamo di riuscire a farlo anche in questo. Darò il mio massimo per la squadra”.