La notizia del giorno è senza ombra di dubbio la decisione da parte di Jannik Sinner di operarsi al ginocchio che lo tiene fermo dalla finale di Wimbledon. L’ex n. 1 del mondo, infatti, è in viaggio per la Finlandia, dove il medico Lasse Lempainen sarà l’incaricato di eseguire l’intervento per risolvere il problema alla bandelletta ileo-tibiale. In merito alla questione è intervenuto anche il direttore Ubaldo Scanagatta, che ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha esordito dando un suo parere a riguardo.

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Scanagatta: “Aspettare sembrava la strada maestra, ma …”

“Avevamo scoperto cinque giorni fa che si stava cercando di contattare un medico finlandese. Allora abbiamo fatto una serie di ricerche finché Carlo Galati, nostro collaboratore oltre che freelance di ‘Libero’, è riuscito a sapere che si trattava di Lasse Lempainen e che doveva visitare Sinner. Diciamo che è un po’ una sorpresa per il fatto che quando Jannik era andato a Lione, gli avevano suggerito di aspettare e di non fare alcun intervento chirurgico. Detto da chirurghi sembrava che questa fosse la strada maestra, ma si vede che il tempo che passa e questo problema che non si risolve, hanno spinto Sinner a prendere una decisione. Lui è sempre stato uno decisionista e si vede che a un certo punto si è stufato”.

“Anche perché questo problema della bandelletta ileo-tibiale, se è quello – perché poi certezze al 100% non si hanno – ho amici che ne hanno sofferto e dicono essere una grande scocciatura perché va avanti per mesi e mesi. Si vede che a un certo punto ha deciso di rompere gli indugi. Il medico che lo ha già visto potrebbe essere già pronto per l’operazione. Purtroppo non credo che lo sapremo da Sinner, oppure ci arriverà un comunicato in cui ci diranno che l’operazione è andata bene. Poi che sia davvero andata bene o meno lo si saprà tra qualche tempo“.

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“Ogni atleta reagisce in maniera diversa”

Interrogato poi sugli eventuali tempi di recupero e sulla possibilità di tornare al top, il direttore Ubaldo Scanagatta ha risposto così: “Ci sono casi positivi e casi negativi. Djokovic, anche per ragioni di pensiero e ideologiche, ha fatto di tutto per non sottoporsi a delle operazioni ma a un certo punto si è dovuto arrendere per operarsi al gomito, dopodiché è tornato tutto a posto. Lo stesso per Rafa Nadal, che ha fatto più di un intervento chirurgico dopo i quali è tornato a posto. Invece l’argentino Juan Martin Del Potro ha fatto tutta una serie di operazioni al polso o all’avambraccio e non è mai riuscito a riprendersi. Ci sono casi di un tipo e casi di un altro. Onestamente non lo si può prevedere perché ogni atleta reagisce in maniera diversa“.

“Gaudenzi si dovette operare alla spalla e praticamente non riuscì più a tornare come prima. Sinner all’inizio ha fatto di tutto per evitare un intervento chirurgico, ma evidentemente è una cosa che si trascina dal 12 luglio e ancora non ha risolto. Potrebbe cavarsela, ma i tempi di un’operazione del genere non si possono sapere. Djokovic ha sofferto anche lui abbastanza a lungo, ma poi è tornato. Negli anni la medicina si è evoluta e ha fatto grandi progressi“.

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Nota per i lettori:

Su Ubitennis è in procinto di essere lanciata una nuova rubrica, “Lettere al Direttore”, dedicata all’instaurazione di un dialogo tra Ubaldo Scanagatta e i nostri lettori. Inviate domande, curiosità oppure osservazioni, eventualmente anche di critica costruttiva, all’indirizzo email ubaldo.scanagatta@ubitennis.com. A intervalli regolari, il direttore pubblicherà le sue risposte.