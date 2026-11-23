ATP Finals · Finale Finale Alexander Zverev 1 2 67 Carlos Alcaraz 3 6 7 Statistiche e andamento

Carlos Alcaraz è solo il quarto giocatore nella storia capace di vincere tutti gli Slam e le ATP Finals. Gli altri sono leggende: Novak Djokovic, Roger Federer e Andre Agassi. Lo spagnolo, dopo aver dominato il torneo e Zverev in finale, è il più giovane a riuscirci. A soli 23 anni già guarda ai record più prestigiosi…e li batte. La stampa italiana ne ha seguito le gesta nell’esaltante settimana torinese, e lo celebra come merita nel giorno immediatamente successivo.

Riccardo Crivelli su “La Gazzetta dello Sport”: “Maestro Alcaraz”

“Carlos Primero“, apre Riccardo Crivelli su Gazzetta commentando lo strapotere dello spagnolo, “il Maestro è Alcaraz, quel bambinetto che a cinque anni, in uno dei primi tornei giovanili a cui era stato iscritto, si ritrovò a giocare contro un avversario di tre anni più grande con le palline per adulti […] Allora prese la decisione di non lasciar più rimbalzare la palla, prendendola sempre al volo, perché esistono tanti modi di vincere le partite […] Quella filosofia rimane scolpita nei suoi cromosomi di campionissimo, stella polare del suo modo di intendere il tennis“.